हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफैशनवेडिंग सीजन में छा रहे ये 5 ट्रेंडिंग नेल डिजाइन, ब्राइड और ब्राइड्समेड के लिए बन रहे परफेक्ट

वेडिंग सीजन में छा रहे ये 5 ट्रेंडिंग नेल डिजाइन, ब्राइड और ब्राइड्समेड के लिए बन रहे परफेक्ट

By : कविता गाडरी  | Updated at : 20 Nov 2025 09:11 AM (IST)
वेडिंग सीजन शुरू होते ही आउटफिट, ज्वेलरी और मेकअप के साथ-साथ नेल डिजाइन भी पूरे लुक को कंप्लीट करने के लिए जरूरी मानी जाती है. वहीं आजकल हर फंक्शन जैसे हल्दी से लेकर रिसेप्शन तक में आपके हाथ हर फोटो और हर क्लोजअप में नजर आते हैं. ऐसे में बेसिक नेल पेंट की जगह ट्रेंडिंग नेल डिजाइन आपके पूरे वेडिंग लुक को भी मॉडर्न और लुक देते हैं. वहीं इस बार ब्राइड्स और ब्राइड्समेड के बीच कई नेल आर्ट भी काफी पॉपुलर हो रहे हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको ऐसे पांच नेल डिजाइन बताते हैं जो ब्राइड्स और ब्राइड्समेड के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं.

आजकल शादियों में क्रोम नेल्स ने क्लासिक रेड मैनीक्योर को रिप्लेस कर दिया है. यह शाइनी और स्ट्राइकिंग होते हैं और खुद ही ज्वेलरी जैसे दिखते हैं. सिल्वर और रोज गोल्ड क्रोम इस साल सबसे ज्यादा पॉपुलर है. वहीं शादी की लाइट्स में यह नेल्स और भी खूबसूरत लगते हैं. ऐसे में आप क्रोम नेल्स को एगेजमेंट, कॉकटेल नाइट या रिसेप्शन में करवा सकते हैं.
आजकल शादियों में क्रोम नेल्स ने क्लासिक रेड मैनीक्योर को रिप्लेस कर दिया है. यह शाइनी और स्ट्राइकिंग होते हैं और खुद ही ज्वेलरी जैसे दिखते हैं. सिल्वर और रोज गोल्ड क्रोम इस साल सबसे ज्यादा पॉपुलर है. वहीं शादी की लाइट्स में यह नेल्स और भी खूबसूरत लगते हैं. ऐसे में आप क्रोम नेल्स को एगेजमेंट, कॉकटेल नाइट या रिसेप्शन में करवा सकते हैं.
बिग फैट इंडियन वेडिंग में 3D एम्बेलिश्ड नेल्स परफेक्ट माने जाते हैं. इन नेल्स में नेल्स के लिए ज्वेलरी जैसे छोटे पल्स, क्रिस्टल स्टड्स या गोल्ड फॉइल लगे होते हैं. यह डिजाइन न्यूड या ब्लश पिंक शेड्स पर सबसे अच्छे लगते हैं. वेडिंग सीजन में आप इन नेल्स को मेहंदी, संगीत या ब्राइडल पोट्रेट्स में करवा सकते हैं.
बिग फैट इंडियन वेडिंग में 3D एम्बेलिश्ड नेल्स परफेक्ट माने जाते हैं. इन नेल्स में नेल्स के लिए ज्वेलरी जैसे छोटे पल्स, क्रिस्टल स्टड्स या गोल्ड फॉइल लगे होते हैं. यह डिजाइन न्यूड या ब्लश पिंक शेड्स पर सबसे अच्छे लगते हैं. वेडिंग सीजन में आप इन नेल्स को मेहंदी, संगीत या ब्राइडल पोट्रेट्स में करवा सकते हैं.
वहीं अगर आपको सॉफ्ट या ब्लेंडेड लुक पसंद है तो एम्ब्रो नेल्स आपके लिए परफेक्ट है. पेस्टल शेड्स जैसे पिंक टू व्हाइट, लैवेंडर टू न्यूड और पीच टू क्रीम सबसे ज्यादा चलन में है. आप इसमें हल्की ग्लिटर डस्ट भी जोड़ सकते हैं. वहीं यह नेल्स आप हल्दी, एंगेजमेंट और वेडिंग डे पर करवा सकते हैं.
वहीं अगर आपको सॉफ्ट या ब्लेंडेड लुक पसंद है तो एम्ब्रो नेल्स आपके लिए परफेक्ट है. पेस्टल शेड्स जैसे पिंक टू व्हाइट, लैवेंडर टू न्यूड और पीच टू क्रीम सबसे ज्यादा चलन में है. आप इसमें हल्की ग्लिटर डस्ट भी जोड़ सकते हैं. वहीं यह नेल्स आप हल्दी, एंगेजमेंट और वेडिंग डे पर करवा सकते हैं.
इनके अलावा रेड नेल पेंट हमेशा से इंडियन वेडिंग्स का फेवरेट रहा है. वहीं इस साल इसका मॉडर्न वर्जन जैसे रेड फ्रेंच टिप्स, रेड क्रोम, रेड वेलवेट नेल्स या हल्के गोल्ड फॉइल के साथ नेल्स भी ट्रेंड में है. वहीं यह नेल्स हर एक फंक्शन में खूब जंचते हैं.
इनके अलावा रेड नेल पेंट हमेशा से इंडियन वेडिंग्स का फेवरेट रहा है. वहीं इस साल इसका मॉडर्न वर्जन जैसे रेड फ्रेंच टिप्स, रेड क्रोम, रेड वेलवेट नेल्स या हल्के गोल्ड फॉइल के साथ नेल्स भी ट्रेंड में है. वहीं यह नेल्स हर एक फंक्शन में खूब जंचते हैं.
वहीं क्लीन और मिनिमल लुक पसंद करने वालों के लिए न्यूड नेल्स बेस्ट माने जाते हैं. बेज, लैटे, कारमेल, मिल्की पिंक और आल्मंड शेड्स ट्रेंड में है. चाहे तो इनमें छोटे व्हाइट डॉट्स, गोल्ड लाइन या थिन फ्रेंच टिप्स भी आप जोड़ सकते हैं. वहीं यह नेल्स हर फंक्शन जैसे रोका, हल्दी, मेहंदी, संगीत और रिसेप्शन में आप करवा सकते हैं.
वहीं क्लीन और मिनिमल लुक पसंद करने वालों के लिए न्यूड नेल्स बेस्ट माने जाते हैं. बेज, लैटे, कारमेल, मिल्की पिंक और आल्मंड शेड्स ट्रेंड में है. चाहे तो इनमें छोटे व्हाइट डॉट्स, गोल्ड लाइन या थिन फ्रेंच टिप्स भी आप जोड़ सकते हैं. वहीं यह नेल्स हर फंक्शन जैसे रोका, हल्दी, मेहंदी, संगीत और रिसेप्शन में आप करवा सकते हैं.
Published at : 20 Nov 2025 09:11 AM (IST)
