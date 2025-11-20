वेडिंग सीजन में छा रहे ये 5 ट्रेंडिंग नेल डिजाइन, ब्राइड और ब्राइड्समेड के लिए बन रहे परफेक्ट

आजकल शादियों में क्रोम नेल्स ने क्लासिक रेड मैनीक्योर को रिप्लेस कर दिया है. यह शाइनी और स्ट्राइकिंग होते हैं और खुद ही ज्वेलरी जैसे दिखते हैं. सिल्वर और रोज गोल्ड क्रोम इस साल सबसे ज्यादा पॉपुलर है. वहीं शादी की लाइट्स में यह नेल्स और भी खूबसूरत लगते हैं. ऐसे में आप क्रोम नेल्स को एगेजमेंट, कॉकटेल नाइट या रिसेप्शन में करवा सकते हैं.