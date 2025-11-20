एक्सप्लोरर
वेडिंग सीजन में छा रहे ये 5 ट्रेंडिंग नेल डिजाइन, ब्राइड और ब्राइड्समेड के लिए बन रहे परफेक्ट
आजकल शादियों में क्रोम नेल्स ने क्लासिक रेड मैनीक्योर को रिप्लेस कर दिया है. यह शाइनी और स्ट्राइकिंग होते हैं और खुद ही ज्वेलरी जैसे दिखते हैं. सिल्वर और रोज गोल्ड क्रोम इस साल सबसे ज्यादा पॉपुलर है.
वेडिंग सीजन शुरू होते ही आउटफिट, ज्वेलरी और मेकअप के साथ-साथ नेल डिजाइन भी पूरे लुक को कंप्लीट करने के लिए जरूरी मानी जाती है. वहीं आजकल हर फंक्शन जैसे हल्दी से लेकर रिसेप्शन तक में आपके हाथ हर फोटो और हर क्लोजअप में नजर आते हैं. ऐसे में बेसिक नेल पेंट की जगह ट्रेंडिंग नेल डिजाइन आपके पूरे वेडिंग लुक को भी मॉडर्न और लुक देते हैं. वहीं इस बार ब्राइड्स और ब्राइड्समेड के बीच कई नेल आर्ट भी काफी पॉपुलर हो रहे हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको ऐसे पांच नेल डिजाइन बताते हैं जो ब्राइड्स और ब्राइड्समेड के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं.
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Published at : 20 Nov 2025 09:11 AM (IST)
फैशन
5 Photos
वेडिंग सीजन में छा रहे ये 5 ट्रेंडिंग नेल डिजाइन, ब्राइड और ब्राइड्समेड के लिए बन रहे परफेक्ट
फैशन
7 Photos
सर्दियों में पीछे न रह जाए फैशन, यहां देखें स्टाइलिश और गर्म रखने वाले बेहतरीन स्वेटर डिजाइन्स
फैशन
7 Photos
खुद की शादी के लिए ढूंढ रहीं ड्रेस! गाउन, लहंगा या साड़ी, जानें किस बॉडी शेप पर क्या है रहेगा फिट?
फैशन
7 Photos
बिहार की ये फेमस साड़ियां देंगी आपको परफेक्ट छठ लुक, जब साड़ियों में दिखेगा संस्कृति और सादगी का संगम
फैशन
8 Photos
वेडिंग सीजन में दिखना है स्टाइलिश और ग्लैमरस, बॉलीवुड सेलेब्स के दिवाली लुक्स से लें इंस्पिरेशन
फैशन
6 Photos
अनुष्का से आलिया तक... बॉलीवुड ब्राइड्स जिनके ऑन स्क्रीन लुक्स बन सकते हैं शादी के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ट्रंप और मस्क के बीच खत्म हुई दूरी? व्हाइट हाउस में डिनर के बाद टेस्ला के मालिक ने क्यों कहा- 'Thank You'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गैस चैंबर बने नोएडा-गाजियाबाद, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता, लोगों को घुटने लगा दम!
इंडिया
अगर ये चुनाव हार जाते तो राजनीति छोड़ देते नीतीश कुमार, पहली बार कब बने मुख्यमंत्री, पहली बार कहां से जीते?
क्रिकेट
Asia Cup Rising Stars: वैभव सूर्यवंशी ने 3 मैच में लगाए 18 छक्के; यह पाकिस्तानी बल्लेबाज दूसरे नंबर पर
Advertisement
फैशन
5 Photos
वेडिंग सीजन में छा रहे ये 5 ट्रेंडिंग नेल डिजाइन, ब्राइड और ब्राइड्समेड के लिए बन रहे परफेक्ट
फैशन
7 Photos
सर्दियों में पीछे न रह जाए फैशन, यहां देखें स्टाइलिश और गर्म रखने वाले बेहतरीन स्वेटर डिजाइन्स
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion