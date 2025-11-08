हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफैशनHistory of Anarkali Suit: किस मुगल बादशाह की बेगम ने सबसे पहले पहना था अनारकली, कैसे तैयार की गई थी यह ड्रेस?

Mughal Fashion Legacy: अनारकली के किस्से हम सभी सुनते हैं. जितना यह किस्सा फेसम है, उतनी ही फेमस अनारकली ड्रेस भी है. चलिए आपको बताते हैं कि किस मुगल बेगम ने इसको तैयार किया था?

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 08 Nov 2025 01:21 PM (IST)
अनारकली सूट सिर्फ एक ड्रेस नहीं, बल्कि एक कहानी है प्यार, शाही अंदाज और इतिहास की. इस पोशाक की खूबसूरती आज भी बरकरार है. 21वीं सदी में भी इसकी लोकप्रियता कम नहीं हुई. चलिए आपको बताते हैं कि इसको सबसे पहले किस मुगल बेगम ने पहना था और इसे कैसे तैयार किया गया था?

माना जाता है कि अनारकली सूट की शुरुआत मुगल काल में हुई थी. इस ड्रेस का नाम एक तवायफ अनारकली के नाम पर रखा गया, जो बादशाह अकबर के बेटे शहजादे सलीम से प्यार कर बैठी थी. अनारकली के इस प्यार की कहानी जितनी दर्दनाक थी, उतनी ही यादगार भी. इसी प्रेम कथा ने इस ड्रेस को नया रूप दे दिया.
पुराने समय में यह परिधान शाही दरबारों में नर्तकियों द्वारा पहना जाता था. इसे मुजरा ड्रेस कहा जाता था. धीरे-धीरे यह शाही औरतों की अलमारी का हिस्सा बन गया. रेशम, मखमल और बनारसी कपड़ों पर की गई बारीक जरी, रेशम और पत्थर की कारीगरी इसे राजसी लुक देती थी.
अनारकली सूट की बनावट भी बेहद खास होती है. इसमें ऊपर से फिट और नीचे से घेरदार डिजाइन होती है, जो चलते वक्त एक खूबसूरत लहराती झलक देती है. पहले जहां ये सिर्फ सिल्क और वेलवेट से बनता था, वहीं आज के दौर में ऑर्गेंजा, कॉटन, शिफॉन और ब्रोकेड जैसे हल्के कपड़ों में भी डिजाइन किया जा रहा है.
मुगल कला और स्थापत्य से प्रेरित अनारकली ड्रेस में पैसली मोटिफ, जरदोजी और गोल्डन थ्रेड वर्क का इस्तेमाल होता था. यह शाही समारोहों और शादियों में पहनने का प्रतीक बन गया था.
मुगल ए आजम फिल्म ने अनारकली को नया जीवन दिया. मधुबाला की लाल अनारकली आज भी भारतीय फैशन इतिहास का एक अध्याय है. इसके बाद मीना कुमारी ने फिल्म पाकीजा में हरे रंग की अनारकली पहनकर इस ड्रेस को और फेमस बना दिया.
समय के साथ अनारकली का रूप बदलता गया. आज ये डिजाइनर लुक में दिखती है छोटी जैकेट, बेल्ट, या कैप के साथ. रितु कुमार, सब्यसाची और तरुण तहिलियानी जैसे डिजाइनर्स ने इसमें आधुनिकता का टच देकर इसे फिर से ट्रेंड में ला दिया है.
आज अनारकली सिर्फ शादी या फेस्टिव ड्रेस नहीं रह गई. इसे अब कॉकटेल पार्टी, संगीत या डिनर डेट पर भी पहना जाता है. इसका फ्लोई लुक, ग्रेसफुल फॉल और शाही टच इसे हर महिला की पसंद बना देता है.
अनारकली सूट आज भी वही बात कहता है, जो सदियों पहले उसकी कहानी कहती थी. प्यार, खूबसूरती और गरिमा. यही वजह है कि यह आज भी हर महिला की अलमारी की शान बना हुआ है.
Published at : 08 Nov 2025 01:21 PM (IST)
