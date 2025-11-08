माना जाता है कि अनारकली सूट की शुरुआत मुगल काल में हुई थी. इस ड्रेस का नाम एक तवायफ अनारकली के नाम पर रखा गया, जो बादशाह अकबर के बेटे शहजादे सलीम से प्यार कर बैठी थी. अनारकली के इस प्यार की कहानी जितनी दर्दनाक थी, उतनी ही यादगार भी. इसी प्रेम कथा ने इस ड्रेस को नया रूप दे दिया.