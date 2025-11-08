एक्सप्लोरर
History of Anarkali Suit: किस मुगल बादशाह की बेगम ने सबसे पहले पहना था अनारकली, कैसे तैयार की गई थी यह ड्रेस?
Mughal Fashion Legacy: अनारकली के किस्से हम सभी सुनते हैं. जितना यह किस्सा फेसम है, उतनी ही फेमस अनारकली ड्रेस भी है. चलिए आपको बताते हैं कि किस मुगल बेगम ने इसको तैयार किया था?
अनारकली सूट सिर्फ एक ड्रेस नहीं, बल्कि एक कहानी है प्यार, शाही अंदाज और इतिहास की. इस पोशाक की खूबसूरती आज भी बरकरार है. 21वीं सदी में भी इसकी लोकप्रियता कम नहीं हुई. चलिए आपको बताते हैं कि इसको सबसे पहले किस मुगल बेगम ने पहना था और इसे कैसे तैयार किया गया था?
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 08 Nov 2025 01:21 PM (IST)
फैशन
7 Photos
खुद की शादी के लिए ढूंढ रहीं ड्रेस! गाउन, लहंगा या साड़ी, जानें किस बॉडी शेप पर क्या है रहेगा फिट?
फैशन
7 Photos
बिहार की ये फेमस साड़ियां देंगी आपको परफेक्ट छठ लुक, जब साड़ियों में दिखेगा संस्कृति और सादगी का संगम
फैशन
8 Photos
वेडिंग सीजन में दिखना है स्टाइलिश और ग्लैमरस, बॉलीवुड सेलेब्स के दिवाली लुक्स से लें इंस्पिरेशन
फैशन
6 Photos
अनुष्का से आलिया तक... बॉलीवुड ब्राइड्स जिनके ऑन स्क्रीन लुक्स बन सकते हैं शादी के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'अमेरिका जानता था पाकिस्तान F-16 फाइटर जेट पर...', CIA के पूर्व अधिकारी का परमाणु हथियार को लेकर चौंकाने वाला खुलासा
बिहार
एयरपोर्ट पर खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी के छुए पैर, BJP नेता ने लगाया गले, पूछा- 'का हाल बा'
बॉलीवुड
दादा बनने के बाद बेहद खुश हैं विक्की कौशल के पापा, कहा- 'भगवान की मेहरबानी ऐसे ही जूनियर कौशल पर बनी रहे'
क्रिकेट
पांचवें टी20 मैच में कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन? क्या रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी को मिलेगा मौका
Advertisement
फैशन
7 Photos
खुद की शादी के लिए ढूंढ रहीं ड्रेस! गाउन, लहंगा या साड़ी, जानें किस बॉडी शेप पर क्या है रहेगा फिट?
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion