एक्सप्लोरर
वेडिंग सीजन में दिखना है स्टाइलिश और ग्लैमरस, बॉलीवुड सेलेब्स के दिवाली लुक्स से लें इंस्पिरेशन
दिवाली खत्म हो गई लेकिन सेलेब्स के ग्लैमरस लुक फैशन सर्कल्स में ट्रेंड कर रहे हैं. इस बार का त्योहार सिर्फ भारी लहंगाें तक सीमित नहीं रहा बल्कि बॉलीवुड दिवाज ने कई ट्रेंड्स सेट किए हैं.
दिवाली भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन इस फेस्टिवल सीजन में सेलेब्स के ग्लैमरस लुक अभी भी फैशन सर्कल्स में ट्रेंड कर रहे हैं. इस बार का त्योहार सिर्फ पारंपरिक शादियों और भारी लहंगाें तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बॉलीवुड दिवाज और डिजाइनर ने मिलकर ऐसे ट्रेंड्स सेट किए हैं, जिन्हें इस वेडिंग सीजन में फैशन लवर्स भी ट्राई कर सकते हैं. चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सेलेब्स के दिवाली लुक्स से आप वेडिंग सीजन के लिए कैसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं .
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 25 Oct 2025 12:05 PM (IST)
फैशन
8 Photos
वेडिंग सीजन में दिखना है स्टाइलिश और ग्लैमरस, बॉलीवुड सेलेब्स के दिवाली लुक्स से लें इंस्पिरेशन
फैशन
6 Photos
अनुष्का से आलिया तक... बॉलीवुड ब्राइड्स जिनके ऑन स्क्रीन लुक्स बन सकते हैं शादी के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन
फैशन
8 Photos
नए लुक में ऐसे पहनें पुरानी साड़ियां, करवाचौथ पर बचेंगे पति के पैसे तो आप पर लुटाएंगे प्यार
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
UN में पाकिस्तान ने फिर मुंह की खाई! कश्मीर का राग अलापा तो भारत ने POK को लेकर बुरी तरह धोया
दिल्ली NCR
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
इंडिया
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
क्रिकेट
विराट ने चीते की तरह लपका शार्प कैच, स्टेडियम में लगे कोहली-कोहली के नारे, वीडियो वायरल
Advertisement
फैशन
8 Photos
वेडिंग सीजन में दिखना है स्टाइलिश और ग्लैमरस, बॉलीवुड सेलेब्स के दिवाली लुक्स से लें इंस्पिरेशन
फैशन
6 Photos
अनुष्का से आलिया तक... बॉलीवुड ब्राइड्स जिनके ऑन स्क्रीन लुक्स बन सकते हैं शादी के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion