वेडिंग सीजन में दिखना है स्टाइलिश और ग्लैमरस, बॉलीवुड सेलेब्स के दिवाली लुक्स से लें इंस्पिरेशन

By : कविता गाडरी  | Updated at : 25 Oct 2025 12:18 PM (IST)
दिवाली भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन इस फेस्टिवल सीजन में सेलेब्‍स के ग्लैमरस लुक अभी भी फैशन सर्कल्स में ट्रेंड कर रहे हैं. इस बार का त्योहार सिर्फ पारंपरिक शादियों और भारी लहंगाें तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बॉलीवुड दिवाज और डिजाइनर ने मिलकर ऐसे ट्रेंड्स सेट किए हैं, जिन्हें इस वेडिंग सीजन में फैशन लवर्स भी ट्राई कर सकते हैं. चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सेलेब्‍स के दिवाली लुक्स से आप वेडिंग सीजन के लिए कैसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं ‌.

इस साल का काफ्तान ने पार्टीवेयर फैशन में बड़ी वापसी की है. पहले जहां इसे केवल ब्रंच या कैजुअल इवेंट के लिए पहना जाता था, वहीं अब यह शादी और फेस्टिवल का नया ट्रेंड बन चुका है. इस बार दिवाली पर एक्ट्रेस सरगुन मेहता ने गोल्डन कफ्तान पहन कर सबका ध्यान खींच लिया.
सरगुन मेहता के इस दिवाली आउटफिट में फ्रिंज्ड हेम और ग्लिट्जी एम्बेलिशमेंट्स थी. वहीं सोभि‍ता धुलिपला ने वायलेट वेलवेट काफ्तान पहनकर रॉयल अंदाज में चार चांद लगा द‍िए थे. उनका डीप नेकलाइन और एम्ब्रॉयडर्ड योक वाला लुक विंटर वेडिंग के ल‍िए परफेक्ट इंस्पिरेशन माना जा रहा है.
वहीं इस बार दिवाली पर सेलेब्स ने ट्रेडिशनल ब्लाउज को भी अलविदा कह दिया और उसकी जगह कॉर्सेट्स, वेस्टकोट्स और जैकेट्स ने ले ली. खुशी कपूर का फ्यूशिया सैट‍िन वेस्टकोट सेट और प्रिंटेड ट्राउजर वाला लुक बिल्कुल स्टाइलिश और यूनिक था. वहीं सुहाना खान कल ने भी मल्टीकलर लहंगे के साथ कोर्सेट ब्लाउज पहनकर मॉडर्न एथेनिक फैशन को नहीं दिशा दी.
इनके अलावा बनारसी फैब्रिक हमेशा से ट्रेडिशनल और रॉयल्टी का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इस बार इसे भी मॉडर्न ट्विस्‍ट मिला है. श्लोका मेहता ने इस बार दिवाली पर बनारसी ब्रोकेड पैंट्स और स्लीवलैस जैकेट पहनकर सबको चौका दिया है.
श्लोका मेहता के अलावा सोनम कपूर का रीडिजाइंड बनारसी साड़ी लुक एथनिक फैशन में एक्सपेरिमेंट का बेहतरीन उदाहरण मानी जा रही है .
इस बार फेस्टिव सीजन में सिर्फ गहरे रंग ही नहीं बल्कि सॉफ्ट पेस्टल रंगों ने भी अपनी जगह बनाई. आलिया भट्ट ने पिंक चिकनकारी कुर्ती और पिस्ता शेड लुंगी के साथ सिंपल लेकिन रॉयल लुक दिया. वहीं अनन्य पांडे का टर्कॉइज लहंगा सेट रिफ्रेशिंग और परफेक्ट विंटर वेडिंग आउटफिट इंस्पिरेशन दे रहा था ‌.
इसके अलावा इस बार का सबसे डोमिनेट ट्रेंड रेड सुप्रीमेसी रहा है. प्रियंका चोपड़ा, पूजा हेगड़े, जेनेलिया डिसूजा और दीपिका पादुकोण ने इस ह्यू को अलग-अलग स्टाइल में अपनाकर दिखाया कि‍ रेड सिर्फ ब्राइड्स के लिए नहीं, बल्कि हर ब्राइडमेड्स और गेस्ट के लिए भी परफेक्ट है.
इस बार द‍िवाली पर प्रियंका का रेड स्पेगेटी स्ट्रैप्स कुर्ता सेट क्लासी और नॉन-ब्राइडल था, वहीं पूजा का 3 डी एम्ब्रॉयडर्ड पेपलम लुक बोल्ड और फेस्टिवल वाइब दे रहा था .
Published at : 25 Oct 2025 12:05 PM (IST)
