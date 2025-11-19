हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सर्दियों में पीछे न रह जाए फैशन, यहां देखें स्टाइलिश और गर्म रखने वाले बेहतरीन स्वेटर डिजाइन्स

सर्दियों में पीछे न रह जाए फैशन, यहां देखें स्टाइलिश और गर्म रखने वाले बेहतरीन स्वेटर डिजाइन्स

महिलाओं के लिए स्वेटर चुनना कभी-कभी डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि हर कोई ऐसा डिजाइन चाहता है जो आरामदायक हो, ट्रेंडी हो और साथ ही यूनिक भी लगे.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 19 Nov 2025 11:43 AM (IST)
सर्दी के मौसम में हर महिला चाहती है कि वह न सिर्फ ठंड से सुरक्षित रहे, बल्कि अपने लुक को भी स्टाइलिश बनाए. स्वेटर इस मौसम में सबसे जरूरी और फैशनेबल कपड़ों में से एक है. यह न सिर्फ शरीर को गर्म रखता है, बल्कि आपके पूरे आउटफिट को भी पूरा करता है. महिलाओं के लिए स्वेटर चुनना कभी-कभी डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि हर कोई ऐसा डिजाइन पसंद करना चाहता है जो आरामदायक हो, ट्रेंडी हो और साथ ही यूनिक भी लगे. अगर आप भी ठंड के मौसम में स्टाइल और कम्फर्ट दोनों चाहती हैं और अपने स्वेटर कलेक्शन में कुछ अलग और फैशनेबल जोड़ना चाहती हैं, तो आइए आज हम आपको ऐसे खास और लेटेस्ट स्वेटर डिजाइन्स के बारे में बताते हैं जो हर मौके पर बिल्कुल परफेक्ट लगेंगे.

1/7
हाई-नेक स्वेटर महिलाओं के बीच बहुत पॉपुलर है क्योंकि यह गर्दन को पूरी तरह ढकता है और ठंड से बचाता है. इसे आप किसी भी आउटफिट के साथ पहन सकती हैं. स्किनी जींस या लेगिंग्स के साथ लंबी बूट्स पहनकर आप एक बहुत ही कूल और स्टाइलिश विंटर लुक बना सकती हैं. यह स्वेटर ऑफिस, कॉलेज या दोस्तों के साथ आउटिंग के लिए भी परफेक्ट है.
2/7
कार्डिगन स्वेटर सर्दियों में गर्म रखने के साथ-साथ बहुत स्टाइलिश भी दिखता है. इसे आप जींस के साथ आसानी से मैच कर सकती हैं. कार्डिगन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे आप जल्दी से पहन सकती हैं और ठंड लगने पर इसे उतारना भी आसान होता है. यह ऑफिस और कैजुअल दोनों तरह के लुक के लिए यूजफुल है.
3/7
वूलन स्वेटर सर्दियों के मौसम में सबसे ज्यादा गर्म रखते हैं. यह स्टाइल और कम्फर्ट का बेहतरीन मिक्सचर है. इसे आप कैजुअल पैंट या जींस के साथ पहन सकती हैं. अगर आप और भी स्टाइलिश लुक चाहती हैं, तो इसके ऊपर ओवरकोट या शॉल डालकर लुक को और खास बना सकती हैं.
4/7
ओवरसाइज्ड स्वेटर ढीले और कंर्फटेबल होते हैं. यह पहनने के बाद बेहद क्यूट लुक देते हैं और आपको स्ट्रीट स्टाइल का कूल लुक देता है. लंबे ओवरसाइज्ड स्वेटर को बेल्ट के साथ पहनकर आप एक अलग और फैशनेबल स्टाइल बना सकती हैं. यह स्वेटर दोस्तों के साथ आउटिंग या कैजुअल वॉक के लिए परफेक्ट है.
5/7
क्रॉप्ड स्वेटर छोटे और फैशनेबल होते हैं, जो जीन्स या हाई-वेस्ट पैंट के साथ बहुत अच्छे लगते हैं. यह स्टाइल और आराम दोनों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है. सर्दियों में इसे लेयरिंग के साथ भी पहना जा सकता है और लुक को और भी ट्रेंडी बनाया जा सकता है.
6/7
पैटर्नेड स्वेटर अलग-अलग डिजाइनों और प्रिंट्स में आते हैं. जैसे स्ट्राइप्स, पोल्का डॉट्स, एजटेक या जियोमेट्रिक पैटर्न. ये स्वेटर देखने में यूनिक लगते हैं और आपका लुक तुरंत फैशनेबल बना देते हैं. आप इन्हें नॉर्मल जींस या पैंट के साथ पहनकर आसानी से स्टाइल बना सकती हैं.
7/7
टर्टल नेक स्वेटर भी हाई-नेक की तरह गर्दन को ढकते हैं और ठंड से बचाते हैं. यह क्लासिक और हमेशा फैशनेबल लुक देता है. इसे आप स्कर्ट, जीन्स या लेगिंग्स के साथ पहन सकती हैं. यह स्वेटर ऑफिस, कॉलेज और कैजुअल आउटिंग के लिए एकदम परफेक्ट है.
Published at : 19 Nov 2025 11:43 AM (IST)
Tags :
Winter Fashion Women Sweaters Stylish Sweaters Stylish Sweater Designs

