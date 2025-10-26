हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार की ये फेमस साड़ियां देंगी आपको परफेक्ट छठ लुक, जब साड़ियों में दिखेगा संस्कृति और सादगी का संगम

छठ पूजा की सभी तैयारियों के बाद आप भी अब अपने लिए तैयार कर रही हैं साड़ी. ऐसे में आइए आपको बताते हैं ऐसी सुंदर बिहारी साड़ियों के बारे में जो देंगी आपको परफेक्ट छठ लुक.

By : दीपाली बिष्ट  | Updated at : 26 Oct 2025 09:24 AM (IST)
छठ पूजा बिहार का बेहद प्रसिद्ध त्योहार है. लोग इसे भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ मनाते हैं. इस त्योहार पर बच्चे से लेकर बूढ़े लोगों तक परिवार का हर सदस्य शामिल होकर छठी मैया और सूर्य देव की पूजा करता है. ऐसे में इस महापर्व में महिलाओं का रोल काफी जरूरी होता है. छठ का व्रत करने वाली ये महिलाएं पवित्रता और बिहारी संस्कृति को दिखाने वाली साड़ी पहनती हैं.

ऐसे में छठ पर संस्कृति और शालीनता को दर्शाने के लिए बिहारी साड़ियों से बेहतर दूसरा और क्या हो सकता है. इस बार की छठ पूजा पर आप भी ट्राई कर सकती हैं बिहार की ये 5 सबसे फेमस बिहारी साड़ियां.
भागलपुरी सिल्क साड़ी, बिहार की बेहद प्रसिद्ध साड़ियों में से एक है. इसके कपड़े को तसर सिल्क के नाम से जाना जाता है. इसकी मुलायम बनावट और नेचुरल शाइन इसे खास और सबसे अलग बनाती हैं.
बिहार की मशहूर मधुबनी पेंटिंग को कौन नहीं जानता. लेकिन यही कला जब दीवारों से उतरकर साड़ियों पर अपना रंग दिखाती है तो बनती है बेहद खूबसूरत रंगों से भरी मधुबनी साड़ी. इसमें बने कमल के फूल, मछली और सूर्य के चित्र इसे छठ पूजा के लिए परफेक्ट कल्चरल लुक देते हैं.
वॉक्स रजिस्ट डाइंग की कला से बनी ये बातिक साड़ी बिहारी साड़ियों में अपनी एक इंपॉर्टेंट जगह बना चुकी है. इसमें आपको पारंपरिक कला और हल्के मॉडर्न क्रिएटिविटी का टच देखने को मिलेगा जो इसे सबसे अलग बनाता है. ये सारी काफी हल्की होती है और अलग अलग रंगों में आती है.
अपने डेलिकेट, रेपीटेटिव फ्लोरल डिजाइन और ज्योमैट्रिक मोटिफ के लिए बावन बूटी साड़ी बिहार में काफी फेमस है. ये हल्की होने के साथ सादगी और पवित्रता को दर्शाती हैं. ऐसे में छठ पूजा पर इन्हें पहनकर दिख सकती है खूबसूरत.
छठ पूजा पवित्रता, भक्ति और प्रकृति से जुड़ाव का त्योहार है. ऐसे में बिहारी साड़ियां इस पर्व की सादगी और पवित्रता को बखूबी दर्शाती हैं. साथ ही, ये साड़ियां अपने हल्केपन और सूटेबल फैब्रिक के चलते छठ के लिए बेस्ट होती हैं.
इस बार आप भी छठ पूजा पर जरूर ट्राई कीजिए ये बिहारी साड़ी. छठ के अनुसार आप इन साड़ियों में हल्के नारंगी, पीले और लाल रंग का चुनाव कर परफेक्ट छठ लुक प सकती हैं.
Published at : 26 Oct 2025 09:24 AM (IST)
