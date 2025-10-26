बिहार की ये फेमस साड़ियां देंगी आपको परफेक्ट छठ लुक, जब साड़ियों में दिखेगा संस्कृति और सादगी का संगम

बिहार की मशहूर मधुबनी पेंटिंग को कौन नहीं जानता. लेकिन यही कला जब दीवारों से उतरकर साड़ियों पर अपना रंग दिखाती है तो बनती है बेहद खूबसूरत रंगों से भरी मधुबनी साड़ी. इसमें बने कमल के फूल, मछली और सूर्य के चित्र इसे छठ पूजा के लिए परफेक्ट कल्चरल लुक देते हैं.