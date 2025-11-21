हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफैशनWinter Fashion: विंटर वेडिंग फैशन में आप दिखेंगी बेहद स्टाइलिश, ट्राई करें ये 5 तरह के ब्लैक शॉल

Winter Fashion: विंटर वेडिंग फैशन में आप दिखेंगी बेहद स्टाइलिश, ट्राई करें ये 5 तरह के ब्लैक शॉल

ब्लैक शॉल आपके विंटर वेडिंग लुक को परफेक्ट बनाने का सबसे आसान और खूबसूरत तरीका हैं. ब्लैक रंग की शॉल किसी भी आउटफिट के साथ आसानी से मैच हो जाती है और आप गॉर्जियस और स्टाइलिश दोनों दिख सकती हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 21 Nov 2025 08:22 AM (IST)
ब्लैक शॉल आपके विंटर वेडिंग लुक को परफेक्ट बनाने का सबसे आसान और खूबसूरत तरीका हैं. ब्लैक रंग की शॉल किसी भी आउटफिट के साथ आसानी से मैच हो जाती है और आप गॉर्जियस और स्टाइलिश दोनों दिख सकती हैं.

सर्दियों में होने वाली शादियों में महिलाओं के लिए सही आउटफिट चुनना हमेशा एक चुनौती होती है. हर कोई चाहती है कि वह स्टाइलिश दिखे, लेकिन साथ ही ठंड से भी सुरक्षित रहे. ऐसे में ब्लैक शॉल आपके विंटर वेडिंग लुक को परफेक्ट बनाने का सबसे आसान और खूबसूरत तरीका बन सकते हैं. ब्लैक रंग की शॉल किसी भी आउटफिट के साथ आसानी से मैच हो जाती है और इसे पहनकर आप गॉर्जियस और स्टाइलिश दोनों दिख सकती हैं. तो आइए आज हम आपको 5 तरह की लेटेस्ट और फैशनेबल ब्लैक शॉल के डिजाइन बताते हैं, जिन्हें आप अपने सर्दियों के वेडिंग लुक में शामिल करके अपनी सुंदरता और स्टाइल को बढ़ा सकती हैं.

1/5
अगर आप भीड़ में अलग और खास दिखना चाहती हैं, तो सुंदर जामावार पैस्ले ब्लैक शॉल आपके लिए परफेक्ट है. यह शॉल साड़ी, सलवार सूट या किसी भी एथनिक आउटफिट के साथ बहुत स्टाइलिश लगती है. जामावार पैटर्न की शॉल आपके लुक को अट्रैक्टिव बनाने में मदद करेगी और इसे पहनकर आप आसानी से ध्यान का केंद्र बन सकती हैं. यह डिजाइन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह आसानी से अवेलेबल है.
अगर आप भीड़ में अलग और खास दिखना चाहती हैं, तो सुंदर जामावार पैस्ले ब्लैक शॉल आपके लिए परफेक्ट है. यह शॉल साड़ी, सलवार सूट या किसी भी एथनिक आउटफिट के साथ बहुत स्टाइलिश लगती है. जामावार पैटर्न की शॉल आपके लुक को अट्रैक्टिव बनाने में मदद करेगी और इसे पहनकर आप आसानी से ध्यान का केंद्र बन सकती हैं. यह डिजाइन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह आसानी से अवेलेबल है.
2/5
कानी कलमकारी पैटर्न वाली शॉल इन दिनों काफी ट्रेंड में है. यह शॉल आपकी विंटर वेडिंग की पोशाक के साथ एक ट्रेडिशनल और क्लासिक टच देती है. आप इसे किसी भी आउटफिट के साथ पहन सकती हैं और आपका लुक तुरंत स्टाइलिश बन जाएगा. इसे नजदीकी बाजार से खरीदना आसान है, साथ ही ऑनलाइन भी ऑर्डर किया जा सकता है. सर्दियों में गर्म रहना भी जरूरी है और ऐक्रेलिक शॉल इसके लिए परफेक्ट ऑप्शन है. यह हल्की होने के बावजूद अच्छी गर्मी देती है और किसी भी आउटफिट के साथ मैच कर जाती है. ऐक्रेलिक शॉल को पहनकर आप न सिर्फ ठंड से बचेंगी बल्कि अपना लुक भी अट्रैक्टिव और स्टाइलिश बना सकती हैं.
कानी कलमकारी पैटर्न वाली शॉल इन दिनों काफी ट्रेंड में है. यह शॉल आपकी विंटर वेडिंग की पोशाक के साथ एक ट्रेडिशनल और क्लासिक टच देती है. आप इसे किसी भी आउटफिट के साथ पहन सकती हैं और आपका लुक तुरंत स्टाइलिश बन जाएगा. इसे नजदीकी बाजार से खरीदना आसान है, साथ ही ऑनलाइन भी ऑर्डर किया जा सकता है. सर्दियों में गर्म रहना भी जरूरी है और ऐक्रेलिक शॉल इसके लिए परफेक्ट ऑप्शन है. यह हल्की होने के बावजूद अच्छी गर्मी देती है और किसी भी आउटफिट के साथ मैच कर जाती है. ऐक्रेलिक शॉल को पहनकर आप न सिर्फ ठंड से बचेंगी बल्कि अपना लुक भी अट्रैक्टिव और स्टाइलिश बना सकती हैं.
3/5
सर्दियों में गर्म रहना भी जरूरी है और ऐक्रेलिक शॉल इसके लिए परफेक्ट ऑप्शन है. यह हल्की होने के बावजूद अच्छी गर्मी देती है और किसी भी आउटफिट के साथ मैच कर जाती है. ऐक्रेलिक शॉल को पहनकर आप न सिर्फ ठंड से बचेंगी बल्कि अपना लुक भी अट्रैक्टिव और स्टाइलिश बना सकती हैं.
सर्दियों में गर्म रहना भी जरूरी है और ऐक्रेलिक शॉल इसके लिए परफेक्ट ऑप्शन है. यह हल्की होने के बावजूद अच्छी गर्मी देती है और किसी भी आउटफिट के साथ मैच कर जाती है. ऐक्रेलिक शॉल को पहनकर आप न सिर्फ ठंड से बचेंगी बल्कि अपना लुक भी अट्रैक्टिव और स्टाइलिश बना सकती हैं.
4/5
अगर आप चाहती हैं कि आपका लुक कुछ मॉडर्न और फ्रेश लगे, तो फ्लोरल प्रिंटेड ब्लैक शॉल चुनें. इस शॉल में खूबसूरत फूलों के डिजाइन होते हैं, जो आपकी शादी में जाने की ड्रेस के साथ बहुत सुंदर लगते हैं. यह शॉल स्टाइलिश होने के साथ-साथ आपको सर्दियों की ठंड से भी बचाएगी. इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह आसानी से खरीदा जा सकता है.
अगर आप चाहती हैं कि आपका लुक कुछ मॉडर्न और फ्रेश लगे, तो फ्लोरल प्रिंटेड ब्लैक शॉल चुनें. इस शॉल में खूबसूरत फूलों के डिजाइन होते हैं, जो आपकी शादी में जाने की ड्रेस के साथ बहुत सुंदर लगते हैं. यह शॉल स्टाइलिश होने के साथ-साथ आपको सर्दियों की ठंड से भी बचाएगी. इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह आसानी से खरीदा जा सकता है.
5/5
ऐक्रेलिक सेल्फ डिज़ाइन वाली शॉल भी विंटर वेडिंग लुक के लिए एक शानदार विकल्प है.यह शॉल साधारण और क्लासी दिखती है, लेकिन आपके पूरे आउटफिट को परफेक्ट और गॉर्जियस बनाती है.इसे पहनकर आप न सिर्फ स्टाइलिश दिखेंगी, बल्कि ठंड से भी सुरक्षित रहेंगी.यह शॉल भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह अवेलेबल है.
ऐक्रेलिक सेल्फ डिज़ाइन वाली शॉल भी विंटर वेडिंग लुक के लिए एक शानदार विकल्प है.यह शॉल साधारण और क्लासी दिखती है, लेकिन आपके पूरे आउटफिट को परफेक्ट और गॉर्जियस बनाती है.इसे पहनकर आप न सिर्फ स्टाइलिश दिखेंगी, बल्कि ठंड से भी सुरक्षित रहेंगी.यह शॉल भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह अवेलेबल है.
Published at : 21 Nov 2025 08:22 AM (IST)
Tags :
Fashion Winter Fashion Black Shawl Fashionable Shawl Winter Wedding

फैशन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PM मोदी G20 समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना, तीन प्रमुख सत्रों को करेंगे संबोधित, जानें पूरा शेड्यूल
PM मोदी G20 समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना, तीन प्रमुख सत्रों को करेंगे संबोधित, जानें पूरा शेड्यूल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Air Pollution: यूपी का सबसे प्रदूषित शहर बना गाजियाबाद, कई शहरों में बिगड़े हालात, गंभीर श्रेणी में AQI
यूपी का सबसे प्रदूषित शहर बना गाजियाबाद, कई शहरों में बिगड़े हालात, गंभीर श्रेणी में AQI
इंडिया
'जितना रोना है रो लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता.', टीचर के इस तंज के बाद 10वीं के छात्र ने खत्म कर ली जिंदगी
'जितना रोना है रो लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता.', टीचर के इस तंज के बाद 10वीं के छात्र ने खत्म कर ली जिंदगी
स्पोर्ट्स
IND vs SA Test Series: गंभीर के बयान पर भड़के डिविलियर्स - बोले, “खिलाड़ियों को बना रहे हैं बलि का बकरा”
गंभीर के बयान पर भड़के डिविलियर्स - बोले, “खिलाड़ियों को बना रहे हैं बलि का बकरा”
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

'जबरिया जीजा' पर शैतान की नजर | Sansani
Sandeep Chaudhary: BLO पर FIR और आत्महत्या का डर! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | SIR | NDA | EC
Bihar CM Oath Ceremony: बिहार में 10वीं बार...CM नीतीश कुमार | Bihar New Cabinet
Bihar New Cabinet: सोशल इंजीनियरिंग 10.0 ..संदेश साफ है | Nitish | Janhit with Chitra Tripathi
UP Politics: बिहार के बाद बंगाल-यूपी में 'SIR' दर्द! | Akhilesh Yadav | CM Yogi | Mamata Banerjee

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी G20 समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना, तीन प्रमुख सत्रों को करेंगे संबोधित, जानें पूरा शेड्यूल
PM मोदी G20 समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना, तीन प्रमुख सत्रों को करेंगे संबोधित, जानें पूरा शेड्यूल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Air Pollution: यूपी का सबसे प्रदूषित शहर बना गाजियाबाद, कई शहरों में बिगड़े हालात, गंभीर श्रेणी में AQI
यूपी का सबसे प्रदूषित शहर बना गाजियाबाद, कई शहरों में बिगड़े हालात, गंभीर श्रेणी में AQI
इंडिया
'जितना रोना है रो लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता.', टीचर के इस तंज के बाद 10वीं के छात्र ने खत्म कर ली जिंदगी
'जितना रोना है रो लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता.', टीचर के इस तंज के बाद 10वीं के छात्र ने खत्म कर ली जिंदगी
स्पोर्ट्स
IND vs SA Test Series: गंभीर के बयान पर भड़के डिविलियर्स - बोले, “खिलाड़ियों को बना रहे हैं बलि का बकरा”
गंभीर के बयान पर भड़के डिविलियर्स - बोले, “खिलाड़ियों को बना रहे हैं बलि का बकरा”
बॉलीवुड
'पति के अपनी सारी संपत्ति पत्नी के नाम करना...' संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेव ने कोर्ट में कही ये बात
'पति के अपनी सारी संपत्ति पत्नी के नाम करना...' संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेव ने कोर्ट में कही ये बात
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
जब SIR फॉर्म भरवाने गए BLO का अम्मा से पड़ गया पाला, सवाल-जवाब सुन खिल उठे यूजर्स; देखें वीडियो
जब SIR फॉर्म भरवाने गए BLO का अम्मा से पड़ गया पाला, सवाल-जवाब सुन खिल उठे यूजर्स; देखें वीडियो
ट्रैवल
चिल्का झील से लेकर लक्षद्वीप तक, भारत की 5 मशहूर जगह जहां आपको आसानी से दिख सकती है डॉल्फिन
चिल्का झील से लेकर लक्षद्वीप तक, भारत की 5 मशहूर जगह जहां आपको आसानी से दिख सकती है डॉल्फिन
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
Embed widget