एक्सप्लोरर
Winter Fashion: विंटर वेडिंग फैशन में आप दिखेंगी बेहद स्टाइलिश, ट्राई करें ये 5 तरह के ब्लैक शॉल
ब्लैक शॉल आपके विंटर वेडिंग लुक को परफेक्ट बनाने का सबसे आसान और खूबसूरत तरीका हैं. ब्लैक रंग की शॉल किसी भी आउटफिट के साथ आसानी से मैच हो जाती है और आप गॉर्जियस और स्टाइलिश दोनों दिख सकती हैं.
सर्दियों में होने वाली शादियों में महिलाओं के लिए सही आउटफिट चुनना हमेशा एक चुनौती होती है. हर कोई चाहती है कि वह स्टाइलिश दिखे, लेकिन साथ ही ठंड से भी सुरक्षित रहे. ऐसे में ब्लैक शॉल आपके विंटर वेडिंग लुक को परफेक्ट बनाने का सबसे आसान और खूबसूरत तरीका बन सकते हैं. ब्लैक रंग की शॉल किसी भी आउटफिट के साथ आसानी से मैच हो जाती है और इसे पहनकर आप गॉर्जियस और स्टाइलिश दोनों दिख सकती हैं. तो आइए आज हम आपको 5 तरह की लेटेस्ट और फैशनेबल ब्लैक शॉल के डिजाइन बताते हैं, जिन्हें आप अपने सर्दियों के वेडिंग लुक में शामिल करके अपनी सुंदरता और स्टाइल को बढ़ा सकती हैं.
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Published at : 21 Nov 2025 08:22 AM (IST)
फैशन
5 Photos
वेडिंग सीजन में छा रहे ये 5 ट्रेंडिंग नेल डिजाइन, ब्राइड और ब्राइड्समेड के लिए बन रहे परफेक्ट
फैशन
7 Photos
सर्दियों में पीछे न रह जाए फैशन, यहां देखें स्टाइलिश और गर्म रखने वाले बेहतरीन स्वेटर डिजाइन्स
फैशन
7 Photos
खुद की शादी के लिए ढूंढ रहीं ड्रेस! गाउन, लहंगा या साड़ी, जानें किस बॉडी शेप पर क्या है रहेगा फिट?
फैशन
7 Photos
बिहार की ये फेमस साड़ियां देंगी आपको परफेक्ट छठ लुक, जब साड़ियों में दिखेगा संस्कृति और सादगी का संगम
फैशन
8 Photos
वेडिंग सीजन में दिखना है स्टाइलिश और ग्लैमरस, बॉलीवुड सेलेब्स के दिवाली लुक्स से लें इंस्पिरेशन
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
PM मोदी G20 समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना, तीन प्रमुख सत्रों को करेंगे संबोधित, जानें पूरा शेड्यूल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी का सबसे प्रदूषित शहर बना गाजियाबाद, कई शहरों में बिगड़े हालात, गंभीर श्रेणी में AQI
इंडिया
'जितना रोना है रो लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता.', टीचर के इस तंज के बाद 10वीं के छात्र ने खत्म कर ली जिंदगी
स्पोर्ट्स
गंभीर के बयान पर भड़के डिविलियर्स - बोले, “खिलाड़ियों को बना रहे हैं बलि का बकरा”
Advertisement
फैशन
5 Photos
वेडिंग सीजन में छा रहे ये 5 ट्रेंडिंग नेल डिजाइन, ब्राइड और ब्राइड्समेड के लिए बन रहे परफेक्ट
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion