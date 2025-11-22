आप पर कौन-सा ब्लेजर लगेगा अच्छा और कौन-सा नहीं? लड़कियों पर जादू चला देगा यह स्टाइल

वहीं आप ब्लेजर फंक्शन के हिसाब से भी सेलेक्ट कर सकते हैं. अगर कोई शादी या खास प्रोग्राम है तो आप टेलर्ड ब्लेजर ले सकते हैं. वहीं डेली लुक के लिए जींस के साथ हल्का ब्लेजर कैरी कर सकते हैं. इसके अलावा गर्मी के समय में आप पतला ब्लेजर ले सकते हैं. वहीं सर्दियों में गरम कपड़े वाला ब्लेजर सबसे बढ़िया माना जाता है.