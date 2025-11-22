आप पर कौन-सा ब्लेजर लगेगा अच्छा और कौन-सा नहीं? लड़कियों पर जादू चला देगा यह स्टाइल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आमतौर पर लंबी हाइट वालों पर छोटा वी शेप वाला ब्लेजर अच्छा लगता है. इसके लिए ज्यादा बटन वाला ब्लेजर आप सेलेक्ट कर सकता है. जिससे सीने पर छोटा वी बनता है और लुक बैलेंस नजर आता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 22 Nov 2025 02:26 PM (IST)
ब्लेजर पहनना हर आदमी को पसंद होता है, क्योंकि यह उनके पूरे लुक को स्मार्ट बना देता है. लेकिन हर बॉडी टाइप पर हर तरह का ब्लेजर अच्छा नहीं लगता है. कई बार गलत फिट या गलत स्टाइल पूरे लुक को बिगाड़ देता है. इसलिए अपनी हाइट और शरीर के हिसाब से सही ब्लेजर सेलेक्ट करना जरूरी होता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको अलग-अलग बॉडी टाइप के हिसाब से कौन सा ब्लेजर किस पर अच्छा लगेगा बताते हैं.

आमतौर पर लंबी हाइट वालों पर छोटा वी शेप वाला ब्लेजर अच्छा लगता है. इसके लिए ज्यादा बटन वाला ब्लेजर आप सेलेक्ट कर सकता है. जिससे सीने पर छोटा वी बनता है और लुक बैलेंस नजर आता है.
आमतौर पर लंबी हाइट वालों पर छोटा वी शेप वाला ब्लेजर अच्छा लगता है. इसके लिए ज्यादा बटन वाला ब्लेजर आप सेलेक्ट कर सकता है. जिससे सीने पर छोटा वी बनता है और लुक बैलेंस नजर आता है.
वहीं कम मीडियम हाइट वाले आदमी पर कम बटन वाला ब्लेजर सूट करता है. इससे सीने पर बड़ा वी बनता है, जिससे शरीर लंबा दिखाई देता है और यह कम हाइट में भी पर्सनालिटी को एकदम चेंज कर देता है.
वहीं कम मीडियम हाइट वाले आदमी पर कम बटन वाला ब्लेजर सूट करता है. इससे सीने पर बड़ा वी बनता है, जिससे शरीर लंबा दिखाई देता है और यह कम हाइट में भी पर्सनालिटी को एकदम चेंज कर देता है.
पतले शरीर वाले आदमी पर लगभग हर तरह का ब्लेजर अच्छा लगता है. बस इसमें ध्यान रखना होता है कि ब्लेजर बहुत ज्यादा शरीर से चिपका हुआ न हो.
पतले शरीर वाले आदमी पर लगभग हर तरह का ब्लेजर अच्छा लगता है. बस इसमें ध्यान रखना होता है कि ब्लेजर बहुत ज्यादा शरीर से चिपका हुआ न हो.
वहीं भारी शरीर पर बहुत टाइट ब्लेजर अच्छे नहीं लगते हैं. भारी शरीर वाले लोगों को हल्का, ढीला और आरामदायक ब्लेजर पहनना चाहिए. क्योंकि यह ब्लेजर उनके शरीर की शेप को बैलेंस करता है और लुक को चेंज करता है.
वहीं भारी शरीर पर बहुत टाइट ब्लेजर अच्छे नहीं लगते हैं. भारी शरीर वाले लोगों को हल्का, ढीला और आरामदायक ब्लेजर पहनना चाहिए. क्योंकि यह ब्लेजर उनके शरीर की शेप को बैलेंस करता है और लुक को चेंज करता है.
ऐसे आदमी जिनके कंधे चौड़े या एथलेटिक शरीर हो उनके शरीर पर स्लिम फिट ब्लेजर अच्छा लगता है. यह ब्लेजर शरीर की शेप को उभारता है और लोग को और आकर्षक बनाता है.
ऐसे आदमी जिनके कंधे चौड़े या एथलेटिक शरीर हो उनके शरीर पर स्लिम फिट ब्लेजर अच्छा लगता है. यह ब्लेजर शरीर की शेप को उभारता है और लोग को और आकर्षक बनाता है.
इसके अलावा छोटी हाइट वाले आदमी चौड़ी लैपल या डबल बटन लाइन वाले ब्लेजर पहन सकते हैं. इससे शरीर लंबा और संतुलित दिखाई देता है.
इसके अलावा छोटी हाइट वाले आदमी चौड़ी लैपल या डबल बटन लाइन वाले ब्लेजर पहन सकते हैं. इससे शरीर लंबा और संतुलित दिखाई देता है.
वहीं शरीर पर ब्लेजर तभी अच्छा लगता है जब उसके कंधे सही बैठें, स्लीव कलाई तक आए और लंबाई संतुलित रहे. ब्लेजर की लत फिटिंग आपके पूरे लुक को खराब कर सकती है .
वहीं शरीर पर ब्लेजर तभी अच्छा लगता है जब उसके कंधे सही बैठें, स्लीव कलाई तक आए और लंबाई संतुलित रहे. ब्लेजर की लत फिटिंग आपके पूरे लुक को खराब कर सकती है .
वहीं आप ब्लेजर फंक्शन के हिसाब से भी सेलेक्ट कर सकते हैं. अगर कोई शादी या खास प्रोग्राम है तो आप टेलर्ड ब्लेजर ले सकते हैं. वहीं डेली लुक के लिए जींस के साथ हल्का ब्लेजर कैरी कर सकते हैं. इसके अलावा गर्मी के समय में आप पतला ब्लेजर ले सकते हैं. वहीं सर्दियों में गरम कपड़े वाला ब्लेजर सबसे बढ़िया माना जाता है.
वहीं आप ब्लेजर फंक्शन के हिसाब से भी सेलेक्ट कर सकते हैं. अगर कोई शादी या खास प्रोग्राम है तो आप टेलर्ड ब्लेजर ले सकते हैं. वहीं डेली लुक के लिए जींस के साथ हल्का ब्लेजर कैरी कर सकते हैं. इसके अलावा गर्मी के समय में आप पतला ब्लेजर ले सकते हैं. वहीं सर्दियों में गरम कपड़े वाला ब्लेजर सबसे बढ़िया माना जाता है.
Published at : 22 Nov 2025 02:26 PM (IST)
Embed widget