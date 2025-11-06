अगर आपके हिप्स ऊपर के हिस्से से चौड़े हैं, तो ये पियर शेप कहलाता है. इस बॉडी टाइप के लिए A-line लहंगा या फ्लेयर गाउन एकदम सही रहते हैं. ये आपके हिप्स को बैलेंस करते हैं और बॉडी को स्लिम दिखाते हैं. साड़ी पहनना चाहें तो हल्के फैब्रिक जैसे जॉर्जेट या क्रेप का चुनाव करें.