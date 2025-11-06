हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Lehenga Trends for Bride: शादियों का सीजन शुरू होने वाला है. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि आपके पहनने के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा साड़ी, गाउन या फिर लहंगा?

शादी का सीजन शुरू हो गया है. ऐसे में लोग शादी में पहनने के लिए कपड़े चुन रहे हैं. अगर आप भी अपने लिए गाउन, लहंगा या साड़ी की तलाश कर रही हैं, तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह के शरीर के लिए कौन सा ड्रेस आपके लिए बेहतर रहेगा.

अगर आपकी कमर पतली है और बस्ट और हिप्स लगभग बराबर हैं, तो आप लकी हैं. इस शेप में लगभग हर ड्रेस खूबसूरत लगती है. आपके लिए मेरमेड कट गाउन, फिटेड लहंगा या बॉडीकॉन साड़ी सबसे परफेक्ट रहेंगे. ये आपकी कमर को हाइलाइट करेंगे और लुक को एलीगेंट बनाएंगे.
अगर आपके हिप्स ऊपर के हिस्से से चौड़े हैं, तो ये पियर शेप कहलाता है. इस बॉडी टाइप के लिए A-line लहंगा या फ्लेयर गाउन एकदम सही रहते हैं. ये आपके हिप्स को बैलेंस करते हैं और बॉडी को स्लिम दिखाते हैं. साड़ी पहनना चाहें तो हल्के फैब्रिक जैसे जॉर्जेट या क्रेप का चुनाव करें.
अगर आपका पेट थोड़ा निकला हुआ है और बस्ट एरिया ज्यादा है, तो आपके लिए हाई-वेस्ट लहंगा या एम्पायर कट गाउन सही रहेंगे. ये पेट को कवर करते हैं और फिगर को बैलेंस्ड लुक देते हैं. साड़ी पहनते समय पल्लू को लूज़ रखिए ताकि पेट का हिस्सा कवर हो जाए.
अगर आपकी बॉडी स्ट्रेट है, मतलब कमर, बस्ट और हिप्स लगभग एक लाइन में हैं, तो आपको थोड़ा कर्वी लुक क्रिएट करना होगा. इसके लिए फ्रिल वाले लहंगे, प्लीटेड साड़ियां या लेयर्ड गाउन चुनें. इससे बॉडी में वॉल्यूम आएगा और लुक ज्यादा फेमिनिन लगेगा.
अगर आपके शोल्डर चौड़े हैं और हिप्स पतले हैं, तो इस शेप में फ्लेयर्ड लहंगा या A-line गाउन बहुत सूट करता है. ये हिप्स में वॉल्यूम बढ़ाते हैं और बैलेंस लुक देते हैं. साड़ी पहनें तो हैवी बॉर्डर और सटल ब्लाउज़ चुनें ताकि ध्यान नीचे की ओर जाए.
अगर आपकी हाइट कम है, तो हाई-वेस्ट लहंगा या सिंगल लेयर गाउन सबसे अच्छा रहेगा. इससे हाइट लम्बी दिखती है. बहुत भारी या मल्टी-लेयर आउटफिट से बचें क्योंकि वे शरीर को छोटा दिखा सकते हैं.
अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, तो आपके पास कई ऑप्शन हैं. आप फिश-कट लहंगा, फ्लोर-लेंथ गाउन या बनारसी साड़ी ट्राय कर सकती हैं. लेकिन ध्यान रखें कि कपड़े का फ्लो अच्छा हो ताकि पूरा लुक रॉयल लगे.
