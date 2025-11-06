एक्सप्लोरर
Outfit Ideas: खुद की शादी के लिए ढूंढ रहीं ड्रेस! गाउन, लहंगा या साड़ी, जानें किस बॉडी शेप पर क्या है रहेगा फिट?
Lehenga Trends for Bride: शादियों का सीजन शुरू होने वाला है. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि आपके पहनने के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा साड़ी, गाउन या फिर लहंगा?
शादी का सीजन शुरू हो गया है. ऐसे में लोग शादी में पहनने के लिए कपड़े चुन रहे हैं. अगर आप भी अपने लिए गाउन, लहंगा या साड़ी की तलाश कर रही हैं, तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह के शरीर के लिए कौन सा ड्रेस आपके लिए बेहतर रहेगा.
Published at : 06 Nov 2025 05:23 PM (IST)
फैशन
खुद की शादी के लिए ढूंढ रहीं ड्रेस! गाउन, लहंगा या साड़ी, जानें किस बॉडी शेप पर क्या है रहेगा फिट?
फैशन
बिहार की ये फेमस साड़ियां देंगी आपको परफेक्ट छठ लुक, जब साड़ियों में दिखेगा संस्कृति और सादगी का संगम
फैशन
वेडिंग सीजन में दिखना है स्टाइलिश और ग्लैमरस, बॉलीवुड सेलेब्स के दिवाली लुक्स से लें इंस्पिरेशन
फैशन
अनुष्का से आलिया तक... बॉलीवुड ब्राइड्स जिनके ऑन स्क्रीन लुक्स बन सकते हैं शादी के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन
