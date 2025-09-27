हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Nita Ambani Fashion: नीता अंबानी से सीखें साड़ी बांधने का तरीका, ये 10 तस्वीरें लगा देंगी आग

Nita Ambani Fashion: नीता अंबानी से सीखें साड़ी बांधने का तरीका, ये 10 तस्वीरें लगा देंगी आग

Nita Ambani saree looks: एशिया के सबसे अमीर इंसान की पत्नी नीता अंबानी खूबसूरती के मामले में हीरोइन को भी टक्कर देती हैं. चलिए आपको उनकी साड़ी की 10 तस्वीरें दिखाते हैं, जो उनकी खूबसूरती बयां करेंगी.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 27 Sep 2025 01:53 PM (IST)
Nita Ambani saree looks: एशिया के सबसे अमीर इंसान की पत्नी नीता अंबानी खूबसूरती के मामले में हीरोइन को भी टक्कर देती हैं. चलिए आपको उनकी साड़ी की 10 तस्वीरें दिखाते हैं, जो उनकी खूबसूरती बयां करेंगी.

नीता अंबानी 60 साल की हो चुकी हैं, लेकिन उनके स्टाइल और एलिगेंस के सामने आज की पीढ़ी भी फीकी लगती है. उनकी हर पब्लिक अपीयरेंस इस बात का सबूत है कि फैशन और ग्रेस का नाम ही नीता अंबानी है.

1/9
उनकी बंधेज साड़ी लुक में पर्पल सिल्क और पिंक ब्लाउज का कॉम्बिनेशन किसी भी महिला को आकर्षक बना देता है. मिरर और सीक्वन वर्क वाली ये साड़ी हर मौके पर लोगों का ध्यान खींच लेती है.
उनकी बंधेज साड़ी लुक में पर्पल सिल्क और पिंक ब्लाउज का कॉम्बिनेशन किसी भी महिला को आकर्षक बना देता है. मिरर और सीक्वन वर्क वाली ये साड़ी हर मौके पर लोगों का ध्यान खींच लेती है.
2/9
पैठणी सिल्क साड़ी में उनका लुक और भी खास दिखता है. महाराष्ट्र की ये ट्रेडिशनल ड्रेप सिंपल होते हुए भी रॉयल लगती है और एलिगेंस का परफेक्ट उदाहरण है.
पैठणी सिल्क साड़ी में उनका लुक और भी खास दिखता है. महाराष्ट्र की ये ट्रेडिशनल ड्रेप सिंपल होते हुए भी रॉयल लगती है और एलिगेंस का परफेक्ट उदाहरण है.
3/9
पिंक कलर वाली हटकर साड़ी भी नीता अंबानी का फैशन गोल है. यह शेड इतना यूनिक है कि हर महिला को भीड़ में अलग दिखा सकता है.
पिंक कलर वाली हटकर साड़ी भी नीता अंबानी का फैशन गोल है. यह शेड इतना यूनिक है कि हर महिला को भीड़ में अलग दिखा सकता है.
4/9
क्रीम कलर की लाइटवेट प्रिंटेड साड़ी में नीता बेहद सटल और एलिगेंट लगीं. हल्के रंग पसंद करने वालों के लिए ये परफेक्ट इंस्पिरेशन है.
क्रीम कलर की लाइटवेट प्रिंटेड साड़ी में नीता बेहद सटल और एलिगेंट लगीं. हल्के रंग पसंद करने वालों के लिए ये परफेक्ट इंस्पिरेशन है.
5/9
सफेद कसावु साड़ी पर गोल्डन बॉर्डर ने उनके ग्रेस को और बढ़ा दिया. यह ट्रेंड आजकल काफी पॉपुलर है और हर त्यौहार या शादी में पहना जा सकता है.
सफेद कसावु साड़ी पर गोल्डन बॉर्डर ने उनके ग्रेस को और बढ़ा दिया. यह ट्रेंड आजकल काफी पॉपुलर है और हर त्यौहार या शादी में पहना जा सकता है.
6/9
घरचोला साड़ी में नीता का लुक सबसे ज्यादा ट्रेडिशनल और खूबसूरत रहा. शादी या पूजा जैसे मौकों पर ऐसी साड़ी हर महिला को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना देती है.
घरचोला साड़ी में नीता का लुक सबसे ज्यादा ट्रेडिशनल और खूबसूरत रहा. शादी या पूजा जैसे मौकों पर ऐसी साड़ी हर महिला को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना देती है.
7/9
अपने बेटे अनंत की शादी के दिन नीता ने गोल्डन धागों से सजी सिल्क साड़ी पहनी. इस लुक ने रिचनेस और रॉयल्टी का बेस्ट कॉम्बिनेशन दिखाया.
अपने बेटे अनंत की शादी के दिन नीता ने गोल्डन धागों से सजी सिल्क साड़ी पहनी. इस लुक ने रिचनेस और रॉयल्टी का बेस्ट कॉम्बिनेशन दिखाया.
8/9
लाइटवेट पर्पल सिल्क साड़ी में उनका क्लासी और सिंपल अंदाज दिखा. ज्यादा भारी साड़ियां न पसंद करने वालों के लिए ये आइडिया एकदम सही है.
लाइटवेट पर्पल सिल्क साड़ी में उनका क्लासी और सिंपल अंदाज दिखा. ज्यादा भारी साड़ियां न पसंद करने वालों के लिए ये आइडिया एकदम सही है.
9/9
रानी पिंक साड़ी में नीता का लुक सबसे हटकर और आकर्षक रहा. पूजा से लेकर शादी तक हर मौके के लिए यह कलर एकदम फिट है और हर उम्र की महिला पर खूब जंचता है.
रानी पिंक साड़ी में नीता का लुक सबसे हटकर और आकर्षक रहा. पूजा से लेकर शादी तक हर मौके के लिए यह कलर एकदम फिट है और हर उम्र की महिला पर खूब जंचता है.
Published at : 27 Sep 2025 01:53 PM (IST)
Tags :
Nita Ambani Saree Looks Nita Ambani Fashion Nita Ambani Style

Photo Gallery

Embed widget