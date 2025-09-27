एक्सप्लोरर
Nita Ambani Fashion: नीता अंबानी से सीखें साड़ी बांधने का तरीका, ये 10 तस्वीरें लगा देंगी आग
Nita Ambani saree looks: एशिया के सबसे अमीर इंसान की पत्नी नीता अंबानी खूबसूरती के मामले में हीरोइन को भी टक्कर देती हैं. चलिए आपको उनकी साड़ी की 10 तस्वीरें दिखाते हैं, जो उनकी खूबसूरती बयां करेंगी.
नीता अंबानी 60 साल की हो चुकी हैं, लेकिन उनके स्टाइल और एलिगेंस के सामने आज की पीढ़ी भी फीकी लगती है. उनकी हर पब्लिक अपीयरेंस इस बात का सबूत है कि फैशन और ग्रेस का नाम ही नीता अंबानी है.
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Published at : 27 Sep 2025 01:53 PM (IST)
फैशन
6 Photos
जन्माष्टमी पर अपने बच्चे को पहनाएं कान्हा के ये प्यारे कॉस्टयूम, पूरा स्कूल बोलेगा Wow
फैशन
6 Photos
शादी में जाना है और बाल स्ट्रेट करने का टाइम नहीं... तो ऐसे दें बालों का नया और क्लासिक लुक
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
तुर्किए के सामने छोटी-सी शर्त और F-35 देने को तैयार अमेरिका, एर्दोगन पर इतने मेहरबान क्यों हैं ट्रंप?
बॉलीवुड
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: 11 अक्टूबर को मराठवाड़ा में उद्धव ठाकरे करेंगे विरोध मार्च, जानें- पूरा मामला
स्पोर्ट्स
बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion