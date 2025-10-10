हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dimple Yadav Political Career: डिंपल भाभी के इन 10 फोटोज के आगे एक्ट्रेस भी भरती हैं पानी, अखिलेश यादव देखते ही हो गए थे फिदा

Dimple Yadav Political Career: डिंपल भाभी के इन 10 फोटोज के आगे एक्ट्रेस भी भरती हैं पानी, अखिलेश यादव देखते ही हो गए थे फिदा

Dimple Yadav: डिंपल यादव का नाम भारतीय राजनीति में टॉप लेवल पर है, खासकर महिला राजनेताओं के मामले में. चलिए इनके बारे में आपको बताते हैं कि इनका जीवन कैसे बीता है.

10 Oct 2025
Dimple Yadav: डिंपल यादव का नाम भारतीय राजनीति में टॉप लेवल पर है, खासकर महिला राजनेताओं के मामले में. चलिए इनके बारे में आपको बताते हैं कि इनका जीवन कैसे बीता है.

अगर भारत की राजनीति में महिलाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में देखा जाए, तो उसमें डिंपल यादव का नाम जरूर आता है. मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव दुनिया की सबसे खूबसूरत राजनेताओं में से एक हैं. चलिए आपको इन 10 ऐसे फोटोज दिखाते हैं, जिनके आगे एक्ट्रेस भी पानी भरती हैं.

डिंपल यादव का नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक खास पहचान रखता है. वह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी हैं.
डिंपल यादव ने अखिलेश यादव के नाम के अलावा अपनी एक अलग छवि बनाई है, जनता के बीच ये लगातार जाती रहती हैं, उनकी दुख तकलीफों में शामिल होती रहती हैं.
डिंपल यादव का जन्म 15 जनवरी 1978 को हुआ था, इनका बचपन काफी अनुशासन में बीता. ऐसा इसलिए क्योंकि इनके पिता भारतीय सेना में कर्नल थे.
रिपोर्ट्स के अनुसार, डिंपल यादव शुरू से पढ़ाई-लिखाई में ध्यान देती थीं. बचपन की सादगी की झलक आज भी इनके जीवन में दिखाई देती है.
उन्होंने आर्मी स्कूल, लखनऊ से 1993 में हाई स्कूल और 1995 में इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से कॉमर्स (B.Com) की पढ़ाई की.
साल 1999 में डिंपल का विवाह अखिलेश यादव से हुआ. बताया जाता है कि दोनों की मुलाकात कॉमन फ्रेंड ने करवाई थी, जो बाद में शादी तक पहुंची.
इस शादी ने उन्हें उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित राजनीतिक परिवार में ला खड़ा किया. डिंपल यादव ने पहली बार 2009 में फिरोजाबाद लोकसभा उपचुनाव से राजनीति में कदम रखा.
हालांकि यह चुनाव वह हार गईं, लेकिन इसी से उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हुई. हार के बावजूद पार्टी में उनकी सक्रियता बनी रही.
2012 में कन्नौज सीट पर उपचुनाव हुआ और वह निर्विरोध चुनी गईं. वह उत्तर प्रदेश से निर्विरोध चुनी जाने वाली पहली महिला सांसद बनीं.
10 Oct 2025
