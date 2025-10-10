एक्सप्लोरर
Dimple Yadav Political Career: डिंपल भाभी के इन 10 फोटोज के आगे एक्ट्रेस भी भरती हैं पानी, अखिलेश यादव देखते ही हो गए थे फिदा
Dimple Yadav: डिंपल यादव का नाम भारतीय राजनीति में टॉप लेवल पर है, खासकर महिला राजनेताओं के मामले में. चलिए इनके बारे में आपको बताते हैं कि इनका जीवन कैसे बीता है.
अगर भारत की राजनीति में महिलाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में देखा जाए, तो उसमें डिंपल यादव का नाम जरूर आता है. मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव दुनिया की सबसे खूबसूरत राजनेताओं में से एक हैं. चलिए आपको इन 10 ऐसे फोटोज दिखाते हैं, जिनके आगे एक्ट्रेस भी पानी भरती हैं.
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Published at : 10 Oct 2025 11:00 AM (IST)
