क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म का जश्न मनाने वाला एक ईसाई त्योहार है, जो हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है. क्रिसमस खुशियों का त्योहार है; इस शुभ मौके को खास और यादगार बनाने के लिए दोस्तों और परिवारों के साथ उपहारों का आदान-प्रदान किया जाता है. ऐसे में वास्तु के अनुसार किन चीजों को उपहार में देने से घर में खुशहाली आती है?