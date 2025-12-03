हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Christmas 2025: क्रिसमस पर क्या दें? ये 5 वास्तु उपहार घर में लाते हैं खुशहाली और पॉजिटिव एनर्जी

Christmas 2025: क्रिसमस, ईसा मसीह के जन्म का उत्सव है, जो हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है. इस शुभ मौके पर उपहार दिया जाता है. ऐसे में वास्तु के अनुसार जानें किन चीजों का उपहार में देना शुभ है.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 03 Dec 2025 12:38 PM (IST)
क्रिसमस पर किन चीजों का उपहार देना शुभ

क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म का जश्न मनाने वाला एक ईसाई त्योहार है, जो हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है. क्रिसमस खुशियों का त्योहार है; इस शुभ मौके को खास और यादगार बनाने के लिए दोस्तों और परिवारों के साथ उपहारों का आदान-प्रदान किया जाता है. ऐसे में वास्तु के अनुसार किन चीजों को उपहार में देने से घर में खुशहाली आती है?
क्रिसमस के दिन हिमालयन साल्ट लैंप देना शुभ माना जाता है; ऐसी मान्यता है कि यह घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है. यह एक सबसे अच्छा उपहार है क्योंकि यह शांतिपूर्ण माहौल बनाने में मदद करता है, जिससे मूड बेहतर होता है.
सात घोड़ों की तस्वीर सफलता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है. यह घर में खुशहाली लाता है और आर्थिक तंगी को दूर करता है. साथ ही दौड़ते हुए घोड़े सफलता और उन्नति का प्रतीक होते हैं, जिससे करियर में तरक्की मिलती है.
पीतल का दीपक उपहार में देना शुभ और मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि पीतल को समृद्धि, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा जाता है. यह उपहार देने वाले और प्राप्त करने वाले दोनों के लिए शुभ होता है, खासकर अगर इसे क्रिसमस के दिन दिया जाए तो.
वास्तु शास्त्र में धूपदान का खास महत्व होता है. इसे उपहार में देना आपके दोस्तों के घर में पवित्रता और शांतिपूर्ण वातावरण बनाने में मदद करता है, क्योंकि धूपदान से निकलने वाला धुआं वातावरण को शुद्ध करता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है.
फेंगशुई में कछुआ सौभाग्य, दीर्घायु, स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक है. यह जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने और बुरी शक्तियों से बचाने में मदद करता है. इसे उपहार में देकर आप अपने दोस्तों के जीवन में खुशियां भर सकते हैं.
Published at : 03 Dec 2025 12:38 PM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसी

Embed widget