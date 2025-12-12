हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ठंड के मौसम में स्किन ड्राई और डल महसूस होती है. विंटर स्किन केयर की शुरुआत शरीर के अंदर से होनी चाहिए. इसके लिए सीजनल फ्रूट सही होते हैं जो हाइड्रेशन, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 12 Dec 2025 08:07 AM (IST)
आमतौर पर ज्यादातर लोगों को सर्दियां पसंद होती है. लेकिन सर्दियां आरामदायक माहौल के साथ स्किन को लेकर कई मुश्किलें भी लेकर आती है. ठंड के मौसम में स्किन ड्राई, डल और खींची हुई महसूस होने लगती है. ऐसे में विंटर स्किन केयर की शुरुआत शरीर के अंदर से होनी चाहिए और इसके लिए सबसे बेहतर सीजनल फ्रूट होते हैं जो हाइड्रेशन, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं. ऐसे में अगर आप भी इन सर्दियों में बिना मेकअप के नेचुरल ग्लो पाना चाहते हैं तो चलिए आज हम आपको ऐसे पांच विंटर फ्रूट्स बताते हैं जिन्हें आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए.

संतरा दिखते ही पता चल जाता है की विंटर सीजन आ चुका है. दरअसल संतरा विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स होता है, जो डल स्किन को ग्लो देता है, डार्क स्पॉट कम करता है और कोलेजन बढ़कर स्किन को फर्म बनता है. इसमें मौजूद पानी स्किन को हाइड्रेट रखता है, जिससे चेहरा नेचुरली फ्रेश दिखाई देता है. ऐसे में आप सर्दियों में संतरा खाने के साथ इसके छिलकों को सुखाकर पाउडर बनाकर फेस पैक भी बना सकते हैं.
वहीं सर्दियों में अनार को असली स्किन सेवियर माना जाता है. इसके लाल दानों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट स्किन को प्रदूषण और सन बर्न से बचाते हैं. यह ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर चेहरे पर नेचुरल फ्लश लाता है और ओमेगा 5 फैटी एसिड्स स्किन को अंदर से पोषण देते हैं. डलनेस और फाइन लाइंस स्किन में भी यह फर्क दिखता है. ऐसे में आप सर्दियों में अनार को सुबह दही या उपमा में डालकर खा सकते हैं.
Published at : 12 Dec 2025 08:07 AM (IST)
