संतरा दिखते ही पता चल जाता है की विंटर सीजन आ चुका है. दरअसल संतरा विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स होता है, जो डल स्किन को ग्लो देता है, डार्क स्पॉट कम करता है और कोलेजन बढ़कर स्किन को फर्म बनता है. इसमें मौजूद पानी स्किन को हाइड्रेट रखता है, जिससे चेहरा नेचुरली फ्रेश दिखाई देता है. ऐसे में आप सर्दियों में संतरा खाने के साथ इसके छिलकों को सुखाकर पाउडर बनाकर फेस पैक भी बना सकते हैं.