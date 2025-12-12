'हम पर हमला किया, गाली दी', लूथरा ब्रदर्स के गोवा क्लब में इस महिला संग क्या हुआ, सुनाई आपबीती

Romeo Lane Goa Assault Case: गोवा के वागातोर स्थित रोमियो लेन बीच शैक, जो लूथरा ब्रदर्स की मालिकाना संपत्ति है, एक बार फिर विवादों में घिर गया है. पिछले महीने यहां एक महिला और उसके परिवार के साथ मारपीट के मामले में क्लब स्टाफ के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी.

मुंबई निवासी वैभवी चंदेल, जो 1 नवंबर को अपने परिवार के साथ क्लब गई थीं, ने आरोप लगाया कि क्लब के स्टाफ ने उनके साथ अभद्रता की, अनुचित व्यवहार किया और उन्हें व उनके परिवार को लोहे की रॉड से पीटा. उन्होंने क्लब को बहुत घुटनभरा बताया और कहा कि वहां सिर्फ एक ही प्रवेश और निकास द्वार है, जिससे निकलना बेहद मुश्किल होता है.

'स्टाफ ने गाली दी, बाउंसर्स ने हमला किया'

चंदेल ने बताया, 'हम कुल 13 लोग थे. क्लब का ढांचा ऐसा है कि बहुत घुटन होती है. सिर्फ एक एंट्री और एक एग्ज़िट, वो भी ऊंचाई पर. रात 3 बजे जब हम निकल रहे थे, रास्ते में रखी भारी कुर्सी को मेरे कज़िन ने पैर से थोड़ा हटाया, जिससे स्टाफ नाराज हो गया.' उन्होंने बताया कि क्लब के मैनेजर ने उन पर फर्नीचर नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा, 'तुम्हें पहले ही बाहर फेंक देना चाहिए था. तुम लोगों की हैसियत नहीं है यहां रहने की.' इसके बाद मैनेजर ने उनके कज़िन का कॉलर पकड़ लिया.



चंदेल ने कहा कि जब वे माफी मांगकर निकलने की कोशिश कर रहे थे तो मैनेजर ने सभी सुरक्षा कर्मियों और बाउंसर्स को बुलाया. वे हमारे पीछे भागे और हमें मारने लगे. मेरी बहन के सीने पर वार किया, उसे धक्का देकर सीढ़ियों से गिरा दिया. एंट्री गेट पर बैरिकेड लगा दिया गया ताकि हम बाहर न जा सकें. जब मेरे भाई ने बैरिकेड हटाया, तो एक बाउंसर रॉड लेकर आया और उसे बेरहमी से पीटा.' FIR में दर्ज है कि जब चंदेल ने अपने भाई को बचाने का प्रयास किया, तो स्टाफ ने उन्हें थप्पड़ मारा और उनकी टी शर्ट पकड़ने की कोशिश की. उन्होंने बताया कि स्टाफ लगातार गालियां देता रहा.

#WATCH | Mumbai | Vaibhavi, who visited the beach shack Romeo Lane Vagator owned by the detained Luthra brothers in November, said, "I visited Romeo Lane in Vagator on 1st November with my cousins. We were 13 people in total... The club is built in such a way that it is very… pic.twitter.com/9HDE6r5pSU — ANI (@ANI) December 11, 2025

'FIR दर्ज कराने में भी हुई मुश्किल'

चंदेल ने कहा, 'सब लोग बुरी तरह से घायल थे इसलिए हम सुबह पुलिस के पास गए. उन्होंने हमें अगले दिन अंजुना थाने बुलाया. बहुत कोशिश के बाद किसी तरह FIR दर्ज हो सकी.' FIR क्लब मैनेजर अजय कवितकर, स्टाफ सदस्य जुनैद अली और सुरक्षा स्टाफ के खिलाफ दर्ज की गई. महिला ने शिकायत में गौरव और सौरभ लूथरा का नाम भी शामिल किया था, लेकिन पुलिस ने कहा कि वे घटना के समय मौजूद नहीं थे इसलिए उनका नाम हटा दिया गया. उन्होंने कहा, 'अगर महिलाओं और टूरिस्ट की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लिया गया, तो गोवा में ऐसे मामले दोबारा होंगे ही.' जांच में सामने आया कि रेस्टोरेंट सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनाया गया था.

फायर ट्रैजेडी के बाद लूथरा ब्रदर्स देश छोड़कर भागे

कुलपेबल होमिसाइड (गैर इरादतन हत्या) के आरोपों का सामना कर रहे गौरव और सौरभ लूथरा, हादसे के कुछ ही घंटों बाद देश छोड़कर भाग गए. दोनों ने इंडिगो की फ्लाइट से थाईलैंड के फुकेत के लिए उड़ान भरी. घटना के समय वे दिल्ली में मौजूद थे.