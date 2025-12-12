दर्शन स्टारर मच अवेटेज फिल्म 'द डेविल' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसकी शुरुआत धमाकेदार हुई है. वैसे इस फिल्म का पहले ही काफी बज क्रिएट हो गया था और इस कारण फिल्म को प्री-सेल्स में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और काउंटर पर टिकटों की बिक्री में भी दर्शकों की अच्छी संख्या देखने को मिली. नतीजतन, फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन अच्छा कलेक्शन किया है. चलिए यहां जानते हैं 'द डेविल' ने कितने करोड़ से ओपनिंग की है?

'द डेविल' ने कितने करोड़ से की ओपनिंग?

कन्नड़ एक्शन एंटरटेनर फिल्म कल (11 दिसंबर) सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. हालांकि क्रिटिक्स से इस फिल्म को ज्यादातर निगेटिव रिव्यू मिला है, जिनमें से कई ने इसे केवल दर्शन के फैंस के लिए बताया है, फिल्म की राइटिंग को काफी खराब बताया जा रहा है और इसके निर्देशन की भी आलोचना हुई है. हालांकि, इन निगेटिव रिव्यू का फिल्म पर कोई असर नहीं हुआ है. चूंकि अभिनेता लगभग दो साल के ब्रेक के बाद बड़े पर्दे पर लौटे हैं इस कारण उनके मजबूत फैंस बेस के चलते 'द डेविल' की शुरुआत अच्छी हुई है.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेड रिपोर्ट के मुताबिक 'द डेविल' ने 10 करोड़ के कलेक्शन के साथ ओपनिंग की है. फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 11.8 करोड़ रुपये है.

कोविड के बाद दर्शन की बनी दूसरी सबसे बड़ी ओपनर

इसके साथ ही, कोविड-19 के बाद के दौर में दर्शन की फिल्मों में यह दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बन गई है, जो कातेरा (11 करोड़ रुपये नेट) के बाद है. इसने क्रांति (9.8 करोड़ रुपये नेट) को पीछे छोड़ते हुए दूसरी पोजिशन हासिल की है.

पहले ही दिन वसूल लिया 50 फीसदी बजट

खबरों के मुताबिक, द डेविल 20 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म है. इस लागत के मुकाबले, इसने भारत में 10 करोड़ रुपये नेट की ओपनिंग की है, यानी पहले ही दिन अपने बजट का 50% वसूल कर लिया है. हालांकि फिल्म को निगेटिव रिव्यू मिला है इस कारण इसके कलेक्शन में गिरावट आ सकती है, लेकिन 4 दिन के एक्सटेंडेड ओपनिंग वीकेंड में इसके अपनी लागत वसूल करने की पूरी संभावना है.

मर्डर के आरोप में घिरे दर्शन की बड़े पर्दे पर शानदार वापसी

रेणुकास्वामी हत्याकांड में नाम आने के बाद दर्शन की यह पहली फिल्म है. नवंबर में, उन पर, उनकी दोस्त पवित्रा गौड़ा पर और इस मामले में 15 अन्य आरोपियों पर आरोप तय किए गए थे. पिछले साल चित्रदुर्ग निवासी रेणुकास्वामी की कथित तौर पर पवित्रा गौड़ा को इंस्टाग्राम पर अश्लील संदेश भेजने के आरोप में हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था. पीड़ित का शव 9 जून, 2024 को बेंगलुरु के सुमनहल्ली में एक बरसाती नाले के पास मिला था. दर्शन थूगुदीपा को मैसूरु में गिरफ्तार किया गया था और इस साल अक्टूबर में उन्हें जमानत मिल गई थी.