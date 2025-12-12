हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजहिंदू साम्राज्य की वह खूबसूरत महारानी, जिसके लिए बदल गया था सल्तनत का नक्शा

हिंदू साम्राज्य की वह खूबसूरत महारानी, जिसके लिए बदल गया था सल्तनत का नक्शा

महारानी पद्मिनी भारतीय इतिहास की सबसे महान और सहासी रानियों में से एक थीं. उनकी कहानी, वीरता और बलिदान का प्रतीक है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 12 Dec 2025 12:15 PM (IST)
महारानी पद्मिनी भारतीय इतिहास की सबसे महान और सहासी रानियों में से एक थीं. उनकी कहानी, वीरता और बलिदान का प्रतीक है.

अगर हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो हमें शौर्य, संस्कृति, वैभव और धर्मपरायणता की अनेक महान कहानियां और किस्से सुनने और पढ़ने को मिलते हैं, जिससे हम अपने गौरवशाली अतीत को जान सकते हैं और उस पर गर्व कर सकते हैं. भारतीय इतिहास में जितना पुरुषों का योगदान है, उतना ही योगदान महिलाओं का भी है.

अगर कोई भी भारतीय इतिहास के पन्ने पलट कर देखेगा, तो उसे एक महान भारतीय रानी का जिक्र और उनसे जुड़ी कहानियां देखने को मिलेंगी, जिनका नाम था महारानी पद्मिनी, जो मेवाड़ की रानी थीं. इनकी पहचान भारतीय इतिहास की सबसे महान और साहसी रानियों में से एक थी.
अगर कोई भी भारतीय इतिहास के पन्ने पलट कर देखेगा, तो उसे एक महान भारतीय रानी का जिक्र और उनसे जुड़ी कहानियां देखने को मिलेंगी, जिनका नाम था महारानी पद्मिनी, जो मेवाड़ की रानी थीं. इनकी पहचान भारतीय इतिहास की सबसे महान और साहसी रानियों में से एक थी.
दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ की रानी पद्मिनी की सुंदरता के किस्से सुने, जिन्हें सुनकर वह रानी पद्मिनी (पद्मावती) को किसी भी हालत में पाने के लिए पागल सा हो गया. उसने रानी पद्मिनी (पद्मावती) को पाने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया.
दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ की रानी पद्मिनी की सुंदरता के किस्से सुने, जिन्हें सुनकर वह रानी पद्मिनी (पद्मावती) को किसी भी हालत में पाने के लिए पागल सा हो गया. उसने रानी पद्मिनी (पद्मावती) को पाने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया.
Published at : 12 Dec 2025 12:15 PM (IST)
