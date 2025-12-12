हिंदू साम्राज्य की वह खूबसूरत महारानी, जिसके लिए बदल गया था सल्तनत का नक्शा

अगर कोई भी भारतीय इतिहास के पन्ने पलट कर देखेगा, तो उसे एक महान भारतीय रानी का जिक्र और उनसे जुड़ी कहानियां देखने को मिलेंगी, जिनका नाम था महारानी पद्मिनी, जो मेवाड़ की रानी थीं. इनकी पहचान भारतीय इतिहास की सबसे महान और साहसी रानियों में से एक थी.