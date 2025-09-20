हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Morning Skin Care Tips: सुबह-सुबह किस चीज से चेहरा धोना चाहिए? जानिए 7 चीजें, जिससे स्किन पर आएगी चमक

Morning Skin Care Tips: सुबह-सुबह किस चीज से चेहरा धोना चाहिए? जानिए 7 चीजें, जिससे स्किन पर आएगी चमक

Morning Skin Care Tips: अपनी त्वचा को चमकदार और ताजगी भरा बनाने के लिए जानें 7 घरेलू उपाय, जो डलनेस और दाग-धब्बों को दूर करते हैं.

By : मीनू झा  | Updated at : 20 Sep 2025 06:30 PM (IST)
Morning Skin Care Tips: अपनी त्वचा को चमकदार और ताजगी भरा बनाने के लिए जानें 7 घरेलू उपाय, जो डलनेस और दाग-धब्बों को दूर करते हैं.

Morning Skin Care Tips: सुबह का समय स्किन के लिए सबसे अहम माना जाता है. नींद के दौरान त्वचा में जमा हुई धूल, पसीना और तेल अगर सही तरीके से साफ न किया जाए, तो यह दाग-धब्बों और डलनेस का कारण बन सकता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुबह-सुबह सिर्फ पानी से चेहरा धोना ही काफी नहीं है? कुछ नेचुरल चीजें और घरेलू उपाय आपकी त्वचा को तुरंत चमक और ताजगी दे सकते हैं.

1/7
ठंडा पानी: सुबह-सुबह ठंडा पानी से चेहरा धोना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और त्वचा को फ्रेश महसूस कराता है. यह फेस की सूजन कम करने में भी मदद करता है.
ठंडा पानी: सुबह-सुबह ठंडा पानी से चेहरा धोना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और त्वचा को फ्रेश महसूस कराता है. यह फेस की सूजन कम करने में भी मदद करता है.
2/7
गुलाबजल: गुलाबजल में एंटीऑक्सिडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं. यह स्किन को शीतलता और नमी देता है और चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाता है.
गुलाबजल: गुलाबजल में एंटीऑक्सिडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं. यह स्किन को शीतलता और नमी देता है और चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाता है.
3/7
हनी वॉश: शहद में एंटीबैक्टीरियल और मॉइश्चराइजिंग गुण होते हैं. हल्का हनी वॉश चेहरे की गंदगी साफ करता है और स्किन को नरम और चमकदार बनाता है.
हनी वॉश: शहद में एंटीबैक्टीरियल और मॉइश्चराइजिंग गुण होते हैं. हल्का हनी वॉश चेहरे की गंदगी साफ करता है और स्किन को नरम और चमकदार बनाता है.
4/7
खीरे का रस: खीरे का रस त्वचा को कूलिंग और हाइड्रेटिंग प्रभाव देता है. यह पोर्स को टाइट करता है और डलनेस कम करता है.
खीरे का रस: खीरे का रस त्वचा को कूलिंग और हाइड्रेटिंग प्रभाव देता है. यह पोर्स को टाइट करता है और डलनेस कम करता है.
5/7
एलोवेरा जेल: एलोवेरा जेल में विटामिन्स और मिनरल्स भरपूर होते हैं. यह स्किन को शांत करता है, हाइड्रेट करता है और सुबह-सुबह चेहरे पर प्राकृतिक चमक लाता है.
एलोवेरा जेल: एलोवेरा जेल में विटामिन्स और मिनरल्स भरपूर होते हैं. यह स्किन को शांत करता है, हाइड्रेट करता है और सुबह-सुबह चेहरे पर प्राकृतिक चमक लाता है.
6/7
दूध: दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो मृत त्वचा को हटाता है और स्किन को नरम बनाता है. यह सुबह के समय चेहरे पर हल्का वॉश करके इस्तेमाल किया जा सकता है.
दूध: दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो मृत त्वचा को हटाता है और स्किन को नरम बनाता है. यह सुबह के समय चेहरे पर हल्का वॉश करके इस्तेमाल किया जा सकता है.
7/7
नींबू का रस: नींबू का रस विटामिन C से भरपूर होता है. इसे पानी में मिलाकर या कॉटन से हल्का लगाकर त्वचा की चमक बढ़ाई जा सकती है.
नींबू का रस: नींबू का रस विटामिन C से भरपूर होता है. इसे पानी में मिलाकर या कॉटन से हल्का लगाकर त्वचा की चमक बढ़ाई जा सकती है.
Published at : 20 Sep 2025 06:30 PM (IST)
Embed widget