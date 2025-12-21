डॉक्टर्स के अनुसार, सर्दियों में हमारे ब्लड सर्कुलेशन पर असर पड़ता है और ठंडी हवाओं के कारण शरीर की नमी कम हो जाती है, जिससे त्वचा बेजान और खुरदुरी लगने लगती है. हालांकि डॉक्टरों ने कुछ ऐसी सब्जियों और फलों के बारे में बताया है, जो विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होते हैं और सर्दियों में त्वचा की अंदर से सुरक्षा करते हैं.