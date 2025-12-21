एक्सप्लोरर
Winter Skin Tips: सर्दियों में त्वचा क्यों हो जाती है रूखी? डॉक्टरों ने बताए बचाव के आसान तरीके
सर्दियों में त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है. ऐसे में चुकंदर, शकरकंद, गाजर, संतरा और पालक जैसी सब्जियां और फल त्वचा को अंदर से पोषण देकर उसे स्वस्थ और मुलायम बनाए रखते हैं.
सर्दियों का मौसम शुरू होते ही हमारे शरीर पर ठंड का असर और कई तरह की बीमारियां महसूस होने लगती हैं और इसका सबसे गहरा असर हमारी त्वचा पर पड़ता है. सर्दियों में त्वचा रूखी और बेजान लगने लगती है. चेहरे पर नमी कम हो जाती है, जिससे चेहरा खुरदुरा लगने लगता है और त्वचा टाइट हो जाती है. इसे ठीक करने के लिए लोग तरह-तरह की क्रीम और मॉइस्चराइजर लगाते हैं, जो कुछ समय के लिए आराम तो देते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद त्वचा फिर से वैसी ही हो जाती है.
1/6
2/6
Published at : 21 Dec 2025 07:05 AM (IST)
ब्यूटी
5 Photos
पिंपल्स और डार्क स्पॉट्स से छुटकारा पाने के आसान उपाय, जानें स्किन केयर के जरूरी टिप्स
ब्यूटी
5 Photos
सूखी और बेजान त्वचा से परेशान तो सर्दियों में खाएं ये 5 फल, इनसे बढ़ेगा आपका नेचुरल ग्लो
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
महाराष्ट्र
Live: महाराष्ट्र के 288 नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के नतीजे आज होंगे घोषित, 10 बजे से वोटों की गिनती
इंडिया
ISRO ने गगनयान मिशन की ओर बढ़ाया एक और सफल कदम, ड्रोग पैराशूट का किया सफल परीक्षण
बॉलीवुड
चीन के कॉन्सर्ट में 'ओपन फायर' गाने पर थिरके रोबोट्स, धमाकेदार डांस देख दर्शक हुए हैरान
क्रिकेट
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ धोखा
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion