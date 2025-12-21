हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीब्यूटीWinter Skin Tips: सर्दियों में त्वचा क्यों हो जाती है रूखी? डॉक्टरों ने बताए बचाव के आसान तरीके

Winter Skin Tips: सर्दियों में त्वचा क्यों हो जाती है रूखी? डॉक्टरों ने बताए बचाव के आसान तरीके

सर्दियों में त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है. ऐसे में चुकंदर, शकरकंद, गाजर, संतरा और पालक जैसी सब्जियां और फल त्वचा को अंदर से पोषण देकर उसे स्वस्थ और मुलायम बनाए रखते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 21 Dec 2025 07:05 AM (IST)
सर्दियों में त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है. ऐसे में चुकंदर, शकरकंद, गाजर, संतरा और पालक जैसी सब्जियां और फल त्वचा को अंदर से पोषण देकर उसे स्वस्थ और मुलायम बनाए रखते हैं.

सर्दियों का मौसम शुरू होते ही हमारे शरीर पर ठंड का असर और कई तरह की बीमारियां महसूस होने लगती हैं और इसका सबसे गहरा असर हमारी त्वचा पर पड़ता है. सर्दियों में त्वचा रूखी और बेजान लगने लगती है. चेहरे पर नमी कम हो जाती है, जिससे चेहरा खुरदुरा लगने लगता है और त्वचा टाइट हो जाती है. इसे ठीक करने के लिए लोग तरह-तरह की क्रीम और मॉइस्चराइजर लगाते हैं, जो कुछ समय के लिए आराम तो देते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद त्वचा फिर से वैसी ही हो जाती है.

1/6
डॉक्टर्स के अनुसार, सर्दियों में हमारे ब्लड सर्कुलेशन पर असर पड़ता है और ठंडी हवाओं के कारण शरीर की नमी कम हो जाती है, जिससे त्वचा बेजान और खुरदुरी लगने लगती है. हालांकि डॉक्टरों ने कुछ ऐसी सब्जियों और फलों के बारे में बताया है, जो विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होते हैं और सर्दियों में त्वचा की अंदर से सुरक्षा करते हैं.
डॉक्टर्स के अनुसार, सर्दियों में हमारे ब्लड सर्कुलेशन पर असर पड़ता है और ठंडी हवाओं के कारण शरीर की नमी कम हो जाती है, जिससे त्वचा बेजान और खुरदुरी लगने लगती है. हालांकि डॉक्टरों ने कुछ ऐसी सब्जियों और फलों के बारे में बताया है, जो विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होते हैं और सर्दियों में त्वचा की अंदर से सुरक्षा करते हैं.
2/6
पालक सर्दियों में खाई जाने वाली एक ऐसी सब्जी है जो विटामिन और फाइबर से भरपूर होती है. इसे कई तरह से डाइट में शामिल किया जा सकता है, जैसे पालक की सब्जी, पालक की रोटी या सलाद के रूप में.
पालक सर्दियों में खाई जाने वाली एक ऐसी सब्जी है जो विटामिन और फाइबर से भरपूर होती है. इसे कई तरह से डाइट में शामिल किया जा सकता है, जैसे पालक की सब्जी, पालक की रोटी या सलाद के रूप में.
Published at : 21 Dec 2025 07:05 AM (IST)
Tags :
Winter Skin Care Beetroot For Skin Dry Skin In Winter Winter Foods For Skin

ब्यूटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
Live: महाराष्ट्र के 288 नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के नतीजे आज होंगे घोषित, 10 बजे से वोटों की गिनती
Live: महाराष्ट्र के 288 नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के नतीजे आज होंगे घोषित, 10 बजे से वोटों की गिनती
इंडिया
ISRO ने गगनयान मिशन की ओर बढ़ाया एक और सफल कदम, ड्रोग पैराशूट का किया सफल परीक्षण
ISRO ने गगनयान मिशन की ओर बढ़ाया एक और सफल कदम, ड्रोग पैराशूट का किया सफल परीक्षण
बॉलीवुड
VIRAL VIDEO: चीन के कॉन्सर्ट में 'ओपन फायर' गाने पर थिरके रोबोट्स, धमाकेदार डांस देख दर्शक हुए हैरान
चीन के कॉन्सर्ट में 'ओपन फायर' गाने पर थिरके रोबोट्स, धमाकेदार डांस देख दर्शक हुए हैरान
क्रिकेट
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ हुआ धोखा
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ धोखा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Top News: 6 बजे की बड़ी खबरें | PM Modi | BJP | Maharashtra News | North- India Pollution |abp News
'साइको किलर' मम्मी का ब्रेन टेस्ट !
रात में मिलने आई प्रेमिका की हत्या कर दी....4 बहनें गिरफ्तार..आरोपी मां-बाप फरार
शिवराज चौहान का एबीपी न्यूज पर सुपर धमाकेदार इंटरव्यू
कट्टरपंथ का भेष.. बांग्लादेश

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
Live: महाराष्ट्र के 288 नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के नतीजे आज होंगे घोषित, 10 बजे से वोटों की गिनती
Live: महाराष्ट्र के 288 नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के नतीजे आज होंगे घोषित, 10 बजे से वोटों की गिनती
इंडिया
ISRO ने गगनयान मिशन की ओर बढ़ाया एक और सफल कदम, ड्रोग पैराशूट का किया सफल परीक्षण
ISRO ने गगनयान मिशन की ओर बढ़ाया एक और सफल कदम, ड्रोग पैराशूट का किया सफल परीक्षण
बॉलीवुड
VIRAL VIDEO: चीन के कॉन्सर्ट में 'ओपन फायर' गाने पर थिरके रोबोट्स, धमाकेदार डांस देख दर्शक हुए हैरान
चीन के कॉन्सर्ट में 'ओपन फायर' गाने पर थिरके रोबोट्स, धमाकेदार डांस देख दर्शक हुए हैरान
क्रिकेट
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ हुआ धोखा
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ धोखा
विश्व
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ट्रेंडिंग
डेंगू का डर इतना कि मच्छर पकड़कर नगर निगम ऑफिस पहुंच गया युवक, अफसर भी रह गए हैरान- यूजर्स ने लिए मजे
डेंगू का डर इतना कि मच्छर पकड़कर नगर निगम ऑफिस पहुंच गया युवक, अफसर भी रह गए हैरान- यूजर्स ने लिए मजे
फूड
बिना तंदूर घर पर बनानी है नान या लिट्टी, इस हैक से अपने कुकर को ही बना लीजिए ओवन
बिना तंदूर घर पर बनानी है नान या लिट्टी, इस हैक से अपने कुकर को ही बना लीजिए ओवन
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget