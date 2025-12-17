हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या आपके बाल भी रहते हैं फ्रिजी? ऐसे बनाएं विंटर हेयर मास्क तो दूर हो जाएगी दिक्कत

क्या आपके बाल भी रहते हैं फ्रिजी? ऐसे बनाएं विंटर हेयर मास्क तो दूर हो जाएगी दिक्कत

सर्दियों में हेयर फॉल, डैंड्रफ और ड्राइनेस की समस्या बढ़ जाती है. लोग इनसे छुटकारा पाने के लिए पार्लर के महंगे ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, लेकिन आप चाहें तो घर पर ही आसान और सस्ता उपाय अपना सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 17 Dec 2025 07:05 PM (IST)
सर्दियों में हेयर फॉल, डैंड्रफ और ड्राइनेस की समस्या बढ़ जाती है. लोग इनसे छुटकारा पाने के लिए पार्लर के महंगे ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, लेकिन आप चाहें तो घर पर ही आसान और सस्ता उपाय अपना सकते हैं.

सर्दियों का मौसम जितना सुहावना लगता है, उतना ही यह हमारे बालों के लिए परेशानी भरा भी होता है. ठंडी हवा, नमी की कमी और गरम पानी से बाल धोने की आदत बालों को रूखा, बेजान और फ्रिजी बना देती है. ऐसे में हेयर फॉल, डैंड्रफ और ड्राइनेस की समस्या बढ़ जाती है.अक्सर लोग इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए पार्लर के महंगे ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, लेकिन आप चाहें तो घर पर ही आसान और सस्ता उपाय अपना सकते हैं. ऐसे में सिर्फ दही और नारियल का तेल मिलाकर बनाया गया विंटर हेयर मास्क बालों को पोषण देने में बेहद असरदार है.

सर्दियों में स्कैल्प ड्राई हो जाती है, जिससे बालों की नेचुरल नमी खत्म होने लगती है. इसी वजह से बाल उलझने लगते हैं और फ्रिजी दिखते हैं. अगर समय रहते देखभाल न की जाए, तो हेयर फॉल की समस्या भी बढ़ सकती है.
सर्दियों में स्कैल्प ड्राई हो जाती है, जिससे बालों की नेचुरल नमी खत्म होने लगती है. इसी वजह से बाल उलझने लगते हैं और फ्रिजी दिखते हैं. अगर समय रहते देखभाल न की जाए, तो हेयर फॉल की समस्या भी बढ़ सकती है.
दही में मौजूद प्रोटीन और नेचुरल फैट बालों को गहराई से पोषण देता है. वहीं नारियल का तेल बालों की जड़ों तक नमी पहुंचाता है और उन्हें मजबूत बनाता है. ये दोनों चीजें मिलकर बालों को सॉफ्ट और स्मूथ बनाने में मदद करती हैं.
दही में मौजूद प्रोटीन और नेचुरल फैट बालों को गहराई से पोषण देता है. वहीं नारियल का तेल बालों की जड़ों तक नमी पहुंचाता है और उन्हें मजबूत बनाता है. ये दोनों चीजें मिलकर बालों को सॉफ्ट और स्मूथ बनाने में मदद करती हैं.
Hair Care In Winter Frizzy Hair Hair Mask Winter Hair Care Homemade Hair Mask

ब्यूटी फोटो गैलरी

