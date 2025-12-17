क्या आपके बाल भी रहते हैं फ्रिजी? ऐसे बनाएं विंटर हेयर मास्क तो दूर हो जाएगी दिक्कत

दही में मौजूद प्रोटीन और नेचुरल फैट बालों को गहराई से पोषण देता है. वहीं नारियल का तेल बालों की जड़ों तक नमी पहुंचाता है और उन्हें मजबूत बनाता है. ये दोनों चीजें मिलकर बालों को सॉफ्ट और स्मूथ बनाने में मदद करती हैं.