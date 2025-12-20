पिंपल्स और डार्क स्पॉट्स से छुटकारा पाने के आसान उपाय, जानें स्किन केयर के जरूरी टिप्स

चेहरे पर पिंपल्स और डार्क स्पॉट्स अक्सर गंदगी, धूल और अतिरिक्त तेल जमा होने की वजह से आते हैं. इसलिए अपने चेहरे को रोजाना साफ रखना बहुत जरूरी है. दिन में कम से कम दो बार अपने चेहरे को माइल्ड फेस वॉश से धोएं. सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले. अगर आपकी स्किन ऑयली है तो नेचुरल फेस वॉश का यूज करें. केमिकल युक्त फेस वॉश आपकी त्वचा को और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं. इससे आपकी स्किन की सफाई बनी रहती है और पिंपल्स बनने की संभावना कम होती है.