जोजोबा ऑयल स्किन को अंदर तक नमी देता है. इसकी बनावट हल्की होती है, इसलिए यह स्किन के पोर्स को बंद नहीं करता. अगर आपकी स्किन बहुत रूखी, बेजान या सेंसिटिव है, तो यह ऑयल आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है. इसे लगाने से स्किन लंबे समय तक सॉफ्ट बनी रहती है.