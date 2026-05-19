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Roadside Namaz: इन देशों में सड़क पर नहीं पढ़ सकते नमाज, लिस्ट में मुस्लिम देश भी हैं शामिल
Roadside Namaz: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते. आइए जानते हैं उन सभी देशों के बारे में.
Roadside Namaz: दुनिया भर के कई देशों में सख्त कानून और सार्वजनिक व्यवस्था के नियम सड़कों, फुटपाथ या फिर सार्वजनिक जगहों को रोककर नमाज पढ़ने या फिर धार्मिक सभाएं करने पर रोक लगाते हैं. दिलचस्प बात यह है कि यह पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष देशों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें कुछ मुस्लिम बहुल देश भी शामिल हैं. आइए जानते हैं उन सभी देशों के बारे में.
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Published at : 19 May 2026 03:34 PM (IST)
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