इस्लाम के सबसे पवित्र शहरों का घर होने के बावजूद सऊदी अरब लोगों को नमाज के लिए सड़कों या फिर हाईवे को रोकने की इजाजत नहीं देता. सरकार का कहना है कि सड़क आम नागरिक, आपातकालीन वाहन और एंबुलेंस के लिए खुली रहनी चाहिए. साथ ही पुलिस नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर सकती है.