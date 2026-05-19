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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजRoadside Namaz: इन देशों में सड़क पर नहीं पढ़ सकते नमाज, लिस्ट में मुस्लिम देश भी हैं शामिल

Roadside Namaz: इन देशों में सड़क पर नहीं पढ़ सकते नमाज, लिस्ट में मुस्लिम देश भी हैं शामिल

Roadside Namaz: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते. आइए जानते हैं उन सभी देशों के बारे में.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 19 May 2026 03:34 PM (IST)
Roadside Namaz: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते. आइए जानते हैं उन सभी देशों के बारे में.

Roadside Namaz: दुनिया भर के कई देशों में सख्त कानून और सार्वजनिक व्यवस्था के नियम सड़कों, फुटपाथ या फिर सार्वजनिक जगहों को रोककर नमाज पढ़ने या फिर धार्मिक सभाएं करने पर रोक लगाते हैं. दिलचस्प बात यह है कि यह पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष देशों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें कुछ मुस्लिम बहुल देश भी शामिल हैं. आइए जानते हैं उन सभी देशों के बारे में.

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संयुक्त अरब अमीरात में खासकर दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों में सड़कों को रोक कर, गाड़ियां गलत तरीके से पार्क करके या फिर फुटपाथों पर कब्जा करके नमाज पढ़ना सार्वजनिक सुरक्षा नियमों का उल्लंघन माना जाता है. ट्रैफिक या पैदल चलने वालों की आवाजाही में रुकावट डालने पर 1000 दिरहम तक का भारी जुर्माना लग सकता है.
संयुक्त अरब अमीरात में खासकर दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों में सड़कों को रोक कर, गाड़ियां गलत तरीके से पार्क करके या फिर फुटपाथों पर कब्जा करके नमाज पढ़ना सार्वजनिक सुरक्षा नियमों का उल्लंघन माना जाता है. ट्रैफिक या पैदल चलने वालों की आवाजाही में रुकावट डालने पर 1000 दिरहम तक का भारी जुर्माना लग सकता है.
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इस्लाम के सबसे पवित्र शहरों का घर होने के बावजूद सऊदी अरब लोगों को नमाज के लिए सड़कों या फिर हाईवे को रोकने की इजाजत नहीं देता. सरकार का कहना है कि सड़क आम नागरिक, आपातकालीन वाहन और एंबुलेंस के लिए खुली रहनी चाहिए. साथ ही पुलिस नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर सकती है.
इस्लाम के सबसे पवित्र शहरों का घर होने के बावजूद सऊदी अरब लोगों को नमाज के लिए सड़कों या फिर हाईवे को रोकने की इजाजत नहीं देता. सरकार का कहना है कि सड़क आम नागरिक, आपातकालीन वाहन और एंबुलेंस के लिए खुली रहनी चाहिए. साथ ही पुलिस नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर सकती है.
Published at : 19 May 2026 03:34 PM (IST)
Tags :
Roadside Namaz Public Prayer Laws Saudi Arabia Namaz Rules

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