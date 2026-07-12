आपको भी काटते हैं ज्यादा मच्छर... क्या सच में ऐसे लोगों का खून मीठा होता है या कोई और वजह?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मच्छर मीठे खून से नहीं, शरीर की गंध से आकर्षित होते हैं।

'ओ' ब्लड ग्रुप, कार्बन डाइऑक्साइड मच्छरों को अधिक खींचते हैं।

पसीना, शरीर का तापमान भी मच्छरों को अपनी ओर बुलाता है।

Mosquito Bites: काफी लोग यह मानते हैं कि मच्छर उन लोगों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं जिनका खून मीठा होता है. लेकिन वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि इस आम धारणा का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है. मच्छर किसी भी व्यक्ति का खून कितना मीठा है इसके आधार पर अपना शिकार नहीं चुनते. मच्छर शरीर की गंध, कार्बन डाइऑक्साइड, शरीर के तापमान, ब्लड ग्रुप और दूसरी वजहों के आधार पर इस बात को तय करते हैं कि किसे काटना है.

मीठे खून वाली थ्योरी एक मिथक है

मच्छरों के बार-बार काटने के सबसे आम कारण में से एक होने के बावजूद मीठे खून वाली बात को वैज्ञानिक रिसर्च का समर्थन नहीं मिलता. दरअसल मच्छर काटने से पहले किसी व्यक्ति के खून की मिठास का पता नहीं लगा सकता. मच्छर मानव शरीर से निकलने वाले केमिकल संकेत का पता लगाने के लिए काफी संवेदनशील रिसेप्टर्स का इस्तेमाल करता है.

ब्लड ग्रुप मच्छरों को आकर्षित करता है

स्टडीज से ऐसा पता चलता है कि मच्छर दूसरे ब्लड ग्रुप वाले लोगों की तुलना में O ब्लड ग्रुप वाले लोगों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं. कुछ रिसर्च से ऐसा पता चलता है कि O ब्लड ग्रुप वाले लोगों को A या B ब्लड ग्रुप वाले लोगों की तुलना में काफी ज्यादा मच्छर काट सकते हैं.

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कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है रोल?

हर बार जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. मच्छर काफी दूर से ही इसका पता लगा सकते हैं. जो लोग ज्यादा जोर से सांस लेते हैं वे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. इस वजह से मच्छरों के लिए उन्हें ढूंढना आसान हो जाता है.

पसीना और शरीर की गंध

पसीने में लैक्टिक एसिड, अमोनिया और यूरिक एसिड होता है. जब भी ये केमिकल त्वचा पर स्वाभाविक रूप से मौजूद बैक्टीरिया के साथ मिलते हैं तो वे शरीर की एक खास गंध पैदा करते हैं. कुछ लोगों के शरीर से स्वाभाविक रूप से ऐसी गंध निकलती है जो मच्छरों को दूसरों की तुलना में ज्यादा आकर्षित करती है.

शरीर का तापमान

मच्छर शरीर की गर्मी के प्रति काफी ज्यादा संवेदनशील होते हैं. जिन लोगों के शरीर का तापमान थोड़ा ज्यादा होता है मच्छर अक्सर उन्हें आसानी से ढूंढ लेते हैं. जैसे गर्भवती महिलाओं का मेटाबॉलिक रेट अक्सर ज्यादा होता है. साथ ही उनके शरीर से ज्यादा गर्मी निकलती है. यही वजह है कि मच्छर उनकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं.

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