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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: लड़की ने रात 2 बजे बेंगलुरु की सड़क पर टहलते हुए बनाया वीडियो, जमकर की आईटी हब की तारीफ

Video: लड़की ने रात 2 बजे बेंगलुरु की सड़क पर टहलते हुए बनाया वीडियो, जमकर की आईटी हब की तारीफ

इंस्टाग्राम पर शालिनी नाम की एक महिला ने यह वीडियो पोस्ट किया है. वीडियो में शालिनी अपनी सहेली अनुजा के साथ रात के घने सन्नाटे में बेंगलुरु की एक खाली सड़क पर घूमती नजर आ रही हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 13 Jul 2026 06:47 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों शहरों की सुरक्षा को लेकर एक नया वीडियो खूब चर्चा बटोर रहा है. नोएडा की रहने वाली एक लड़की ने रात के करीब 2 बजे बेंगलुरु के मशहूर 'विधान सौध'के सामने अपनी सहेली के साथ टहलते हुए एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में लड़की ने बेंगलुरु शहर की सुरक्षा की जमकर तारीफ की है और इसकी तुलना अपने शहर नोएडा से कर दी है. लड़की का कहना है कि बेंगलुरु में लड़कियां रात के समय भी खुद को बेहद सुरक्षित महसूस करती हैं. यह वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

रात के 2 बजे सूनी सड़क पर दो सहेलियां

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शालिनी नाम की एक महिला ने यह वीडियो पोस्ट किया है. वीडियो में शालिनी अपनी सहेली अनुजा के साथ रात के घने सन्नाटे में बेंगलुरु की एक खाली सड़क पर घूमती नजर आ रही हैं. उनके पीछे रोशनी से जगमगाता हुआ बेंगलुरु का विधान सौध दिख रहा है. वीडियो में शालिनी कहती हैं, "रात के 2 बज रहे हैं और हम बेंगलुरु की सड़कों पर हैं. अगर यह नोएडा होता, तो हम इस समय सड़क पर चल भी नहीं पाते. वहां रात में घूमना सुरक्षित नहीं है, लेकिन बेंगलुरु इतना सेफ है कि हम आधी रात को मजे से घूम रहे हैं."

 
 
 
 
 
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'मुझे नोएडा छोड़ना है, बेंगलुरु आना है'

वीडियो में दोनों सहेलियां बेंगलुरु के ट्रैफिक और सुरक्षा पर मजेदार बातें भी करती हैं. अनुजा हंसते हुए कहती हैं कि नोएडा में ट्रैफिक से बचा जा सकता है, लेकिन बेंगलुरु में तो ट्रैफिक से बचना नामुमकिन है. इस पर शालिनी जवाब देती हैं कि ट्रैफिक तो झेला जा सकता है, लेकिन सुरक्षा ज्यादा जरूरी है. शालिनी आगे कहती हैं, "हम दोनों लड़कियां यहां ऐसे घूम रही हैं जैसे शाम के 6 बज रहे हों. न तो कोई हमें परेशान कर रहा है, न कोई फब्तियां कस रहा है और न ही कोई हमें गंदी नजरों से देख रहा है. मेरा तो मन कर रहा है कि मैं नोएडा छोड़कर हमेशा के लिए बेंगलुरु आ जाऊं."

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सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा?

शालिनी के इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर अपनी राय दे रहे हैं और बेंगलुरु की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, बेंगलुरु वाकई बहुत सुरक्षित है." दूसरे यूजर ने लिखा, "यही वजह है कि बेंगलुरु मेरा सबसे पसंदीदा शहर है." वहीं एक और यूजर ने लिखा, "जब बात महिलाओं की सुरक्षा की आती है, तो बेंगलुरु का कोई मुकाबला नहीं है." लोग इस वीडियो को शेयर कर देश के बाकी शहरों में भी ऐसी ही सुरक्षा की उम्मीद जता रहे हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 13 Jul 2026 06:46 AM (IST)
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