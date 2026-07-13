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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather: उमस के बीच तेज हवाएं देंगी राहत, AQI हुआ खराब, जानें आज कैसा रहेगा मौसम

Delhi Weather: उमस के बीच तेज हवाएं देंगी राहत, AQI हुआ खराब, जानें आज कैसा रहेगा मौसम

Delhi Weather Today: IMD के अनुसार, अगले 7 दिनों तक दिल्ली के अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. इसका मतलब है कि फिलहाल दिल्ली-एनसीआर के लोगों को गर्मी और उमस परेशान  करने वाली है

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 13 Jul 2026 06:42 AM (IST)
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  • अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक, अगले चार दिन राहत नहीं.

दिल्ली-एनसीआर का मौसम आज अपेक्षाकृत सामान्य रहने वाला है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अगले 7 दिनों तक दिल्ली के अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. इसका मतलब है कि फिलहाल दिल्ली-एनसीआर के लोगों को गर्मी और उमस परेशान करने वाली है. हालांकि, तेज हवाओं के कारण गर्मी से थोड़ी राहत मिलने का अनुमान है. इसके अलावा रविवार को दिल्ली की हवा की गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में पहुंच गई. एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 261 दर्ज किया गया, जो पिछले 85 दिनों की तुलना में सबसे अधिक है.

IMD के अनुसार, रविवार (12 जुलाई) को दिल्ली का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. वहीं, शाम 5:30 बजे 'महसूस होने वाला तापमान' (feels-like temperature) 45.7 डिग्री सेल्सियस था. न्यूनतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा.  दिल्ली के लोधी में सबसे अधिक 37.0 डिग्री सेल्सियस  तापमान दर्ज किया गया. 

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पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम?

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली के न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं हुआ, जबकि अधिकतम तापमान में 1-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई.  पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 26-28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36-37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में पश्चिमी हवाएं चलीं, जिनकी गति 15-20 किमी/घंटा रही. इस दौरान अधिकतम आर्द्रता 83 प्रतिशत और न्यूनतम आर्द्रता 52 प्रतिशत दर्ज किया गया. 

आज कैसा रहेगा दिल्ली का तापमान

IMD के अनुसार, आज सोमवार (13 जुलाई) को शहर अधिकतम तापमान 36-38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26-28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. आज पूरे दिन आसमान में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे. इस दौरान जमीन के पास तेज गति सेवाएं चलने का अनुमान है, जिनकी गति (20-30 किमी/घंटा रहेगी, जो झोंको के साथ 40 किमी/घंटा तक जा सकती है. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 13 Jul 2026 06:42 AM (IST)
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Aaj Ka Mausam IMD DELHI NEWS WEATHER UPDATE DELHI WEATHER
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