Delhi Weather: उमस के बीच तेज हवाएं देंगी राहत, AQI हुआ खराब, जानें आज कैसा रहेगा मौसम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक, अगले चार दिन राहत नहीं.

दिल्ली-एनसीआर का मौसम आज अपेक्षाकृत सामान्य रहने वाला है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अगले 7 दिनों तक दिल्ली के अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. इसका मतलब है कि फिलहाल दिल्ली-एनसीआर के लोगों को गर्मी और उमस परेशान करने वाली है. हालांकि, तेज हवाओं के कारण गर्मी से थोड़ी राहत मिलने का अनुमान है. इसके अलावा रविवार को दिल्ली की हवा की गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में पहुंच गई. एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 261 दर्ज किया गया, जो पिछले 85 दिनों की तुलना में सबसे अधिक है.

IMD के अनुसार, रविवार (12 जुलाई) को दिल्ली का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. वहीं, शाम 5:30 बजे 'महसूस होने वाला तापमान' (feels-like temperature) 45.7 डिग्री सेल्सियस था. न्यूनतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. दिल्ली के लोधी में सबसे अधिक 37.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.

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पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली के न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं हुआ, जबकि अधिकतम तापमान में 1-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 26-28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36-37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में पश्चिमी हवाएं चलीं, जिनकी गति 15-20 किमी/घंटा रही. इस दौरान अधिकतम आर्द्रता 83 प्रतिशत और न्यूनतम आर्द्रता 52 प्रतिशत दर्ज किया गया.

आज कैसा रहेगा दिल्ली का तापमान

IMD के अनुसार, आज सोमवार (13 जुलाई) को शहर अधिकतम तापमान 36-38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26-28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. आज पूरे दिन आसमान में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे. इस दौरान जमीन के पास तेज गति सेवाएं चलने का अनुमान है, जिनकी गति (20-30 किमी/घंटा रहेगी, जो झोंको के साथ 40 किमी/घंटा तक जा सकती है.

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