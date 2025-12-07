एक्सप्लोरर
Honey Badger: यह है दुनिया का सबसे निडर जानवर, सांप-बिच्छू के जहर का नशा करने के बाद आती है नींद
Honey Badger: जानवरों की दुनिया में एक ऐसा जानवर भी है जो जहरीले सांप और बिच्छुओं के काटने के बाद बस कुछ देर के लिए नींद में चला जाता है. आइए जानते हैं कौन सा है यह निडर जानवर.
Honey Badger: जानवरों की दुनिया में बहादुरी के कई रूप होते हैं. लेकिन एक जीव बाकी सबसे इतना निडर है कि शेर और कोबरा भी उसे चुनौती देने से पहले दो बार सोचते हैं. यह जानवर न सिर्फ अपने से बहुत बड़े शिकारी पर हमला करता है बल्कि ऐसे जहर से भी बच जाता है जो ज्यादातर प्रजातियों को मार डालता है. यह जानवर दुनिया के कुछ सबसे जहरीले सांपों और बिच्छुओं के काटने के बाद बस कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है और कुछ घंटे बाद ऐसे उठता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो. आइए जानते हैं कौन सा है वह जानवर.
Published at : 07 Dec 2025 05:01 PM (IST)
