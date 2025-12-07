अपने छोटे आकार के बावजूद भी हनी बैजर अक्सर अपने वजन से कई गुना ज्यादा वजन वाले जानवरों से लड़ते हैं. वे लकड़बग्घा या फिर तेंदुआ जैसे शिकारी को काटते हैं, पंजे मारते हैं और उन पर हमला करते हैं. उनकी ढीली और मोटी त्वचा उन्हें शिकारी के जबड़े में फंसने पर भी मुड़ने और वापस लड़ने में मदद करती है.