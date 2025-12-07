हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Honey Badger: यह है दुनिया का सबसे निडर जानवर, सांप-बिच्छू के जहर का नशा करने के बाद आती है नींद

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 07 Dec 2025 05:01 PM (IST)
Honey Badger: जानवरों की दुनिया में एक ऐसा जानवर भी है जो जहरीले सांप और बिच्छुओं के काटने के बाद बस कुछ देर के लिए नींद में चला जाता है. आइए जानते हैं कौन सा है यह निडर जानवर.

Honey Badger: जानवरों की दुनिया में बहादुरी के कई रूप होते हैं. लेकिन एक जीव बाकी सबसे इतना निडर है कि शेर और कोबरा भी उसे चुनौती देने से पहले दो बार सोचते हैं. यह जानवर न सिर्फ अपने से बहुत बड़े शिकारी पर हमला करता है बल्कि ऐसे जहर से भी बच जाता है जो ज्यादातर प्रजातियों को मार डालता है. यह जानवर दुनिया के कुछ सबसे जहरीले सांपों और बिच्छुओं के काटने के बाद बस कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है और कुछ घंटे बाद ऐसे उठता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो. आइए जानते हैं कौन सा है वह जानवर.

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने एक बार हनी बैजर को सबसे निडर जानवर का खिताब दिया था. यह बिना किसी झिझक के शेर, लकड़बग्घों, जंगली कुत्तों और जहरीले सांपों पर हमला कर देता है.
अपने छोटे आकार के बावजूद भी हनी बैजर अक्सर अपने वजन से कई गुना ज्यादा वजन वाले जानवरों से लड़ते हैं. वे लकड़बग्घा या फिर तेंदुआ जैसे शिकारी को काटते हैं, पंजे मारते हैं और उन पर हमला करते हैं. उनकी ढीली और मोटी त्वचा उन्हें शिकारी के जबड़े में फंसने पर भी मुड़ने और वापस लड़ने में मदद करती है.
उनकी सबसे असाधारण ताकतों में से एक है कोबरा और पफ एडर जैसे बहुत जहरीले सांपों के जहर के खिलाफ उनका आशिक प्रतिरोध. वे अक्सर जहरीले सांपों का शिकार करते हैं और उन्हें खाते हैं.
बहुत जहरीले सांप के काटने के बाद हनी बैजर सुस्त हो सकते हैं या फिर कई घंटे तक बेहोश भी हो सकते हैं. उन्हें इस जहर से हल्का सा नशा होता है. हैरानी की बात यह है कि थोड़े समय के बाद वह उठ जाते हैं और खाना खाने वापस चल देते हैं.
हनी बैजर की त्वचा मोटी और रबड़ जैसी होती है, जो उन्हें काटने, डंक मारने और शारीरिक हमले से बचाती है. उनकी त्वचा हर तरह के हमले के असर को काम करती है और उन्हें बचने या आक्रामक तरीके से पलटवार करने में मदद करती है.
सांपों के अलावा हनी बैजर में बिच्छू के जहर के प्रति भी मजबूत प्रतिरोधक क्षमता होती है. यहां तक की अरब फैट टेल्ड बिच्छू का डंक भी उन्हें मुश्किल से ही धीमा कर पाता है. आपको बता दें यह बिच्छू इंसानों के लिए भी जानलेवा होता है.
Published at : 07 Dec 2025 05:01 PM (IST)
