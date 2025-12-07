हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीवीकडेज में OTT पर रिलीज होंगी ये 14 नई फिल्में और शो, नोट कर लें किस तारीख को कौन सा देख पाएंगे

वीकडेज में OTT पर रिलीज होंगी ये 14 नई फिल्में और शो, नोट कर लें किस तारीख को कौन सा देख पाएंगे

This Week Ott Relese: इस हफ्ते ओटीटी पर भरपूर एंटरटेनमेंट मिलने वाला है, क्योंकि कई नई फिल्में और वेब सीरीज़ रिलीज़ हो रही हैं. जानिए कौन-कौन सी फिल्में और वेब सीरीज कब और कहां रिलीज हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 07 Dec 2025 04:32 PM (IST)
Preferred Sources

इस हफ्ते OTT प्लेटफॉर्म्स पर एंटरटेनमेंट का भरपूर मज़ा देखने को मिलेगा. कई नई फिल्में और रोमांचक सीरीज रिलीज होने वाली हैं, जो आपके वीकेंड को और भी मज़ेदार बना देंगी. चाहे आप थ्रिलर और एक्शन पसंद करते हों या कॉमेडी और ड्रामा, इस हफ्ते हर मूड के लिए कुछ खास मौजूद है. आइए जानते हैं इस हफ्ते कौन-कौन सी फिल्में और सीरीज आ रही हैं.

रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब
'रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब' एक इंस्पिरेशनल स्पोर्ट्स वेब सीरीज है, जो असली घटनाओं पर आधारित है. इसके टीजर और ट्रेलर को दर्शकों का काफी अच्छा रिसपॉन्स मिला है. ये सीरीज 9 दिसंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर स्ट्रीम होगी.

पर्सी जैक्सन एंड द ओलंपियन्स सीज़न 2
पर्सी जैक्सन एंड द ओलंपियन्स सीज़न 2, रिक रिओर्डन की दूसरी किताब 'द सी ऑफ मॉन्स्टर्स' पर बेस्ड है. जहां पर्सी, एनाबेथ और ग्रोवर कैंप हाफ-ब्लड को बचाने के लिए गोल्डन फ्लीस खोजने की खतरनाक यात्रा पर निकलते हैं. इस दौरान उन्हें दोस्ती, परिवार और अपनी पहचान से जुड़े कई रहस्यों का सामना करना पड़ता है. ये सीरीज 10 दिसंबर को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.

साइमन कॉवेल: द नेक्स्ट एक्ट
'साइमन कॉवेल: द नेक्स्ट एक्ट' एक नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, जिसमें दिखाया गया है कि साइमन कॉवेल एक नए ग्लोबल बॉय बैंड को बनाने के लिए ऑडिशन, ट्रेनिंग और चुनौतियों का सामना कैसे कर रहे हैं. यह सीरीज उनके करियर के नए अध्याय को दिलचस्प, और बिना किसी स्क्रिप्ट के अंदाज में पेश करती है. ये सीरीज 10 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.

सुपरमैन
जेम्स गन की फिल्म सुपरमैन क्लार्क केंट (डेविड कोरेन्सवेट) की कहानी है, जो स्मॉलविल का एक रिपोर्टर है और अपने अच्छे स्वभाव और पारंपरिक सोच के लिए जाना जाता है. वह आधुनिक दुनिया में इन बातों को बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन लोग इसे अब पुराना मानते हैं. ये सीरीज 11 दिसंबर को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.

मैन वर्सेस बेबी
'मैन वर्सेस बेबी' रोवन एटकिंसन (मिस्टर बीन) की नई नेटफ्लिक्स कॉमेडी सीरीज़ है. यह उनकी पिछली हिट 'मैन वर्सेस बी' का सीक्वल है. सीरीज़ में ट्रेवर बिंगले (एटकिंसन) एक महंगे पेंटहाउस की देखभाल करते हैं और एक शरारती बच्चा उनके लिए मुसीबत बन जाता है. यह फॅमिली एंटरटेनिंग शो फिजिकल कॉमेडी, स्लैपस्टिक और मस्ती से भरपूर है और ये 11 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर पर रिलीज होगी.

3 रोज़ेज़' सीज़न
'3 रोज़ेज़' सीज़न 2 एक तेलुगु ड्रामा सीरीज़ है, जो 12 दिसंबर को Aha OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होगी. यह कहानी कुछ दोस्तों की है, जो अपने जीवन, प्यार और करियर के उतार-चढ़ावों से गुजरते हैं. इसका सीज़न 1 हिट रहा था और सीज़न 2 में कुछ नए किरदार और थोड़ी अलग कहानी के साथ यह सीरीज़ दिसंबर में आ रही है. 

F1: द मूवी
F1: द मूवी जिसे सिर्फ F1 भी कहा जाता है 2025 में रिलीज़ हुई एक अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है. यह फिल्म फॉर्मूला 1 रेसिंग पर आधारित है और इसमें ब्रैड पिट की वापसी और एक टीम को बचाने की कहानी दिखाई गई है. फिल्म में एक्शन, ड्रामा और रेसिंग का रोमांच है. ये फिल्म 12 दिसंबर को एप्पल टीवी पर रिलीज होगी.

Kesariya@100
डॉक्यूमेंट्री सीरीज केसरिया@100 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की 100वीं सालगिरह पर बनाई गई है. यह सीरीज संघ के 100 साल के सफर और उसके राष्ट्र निर्माण के काम को दिखाती है  ये सीरीज 12 दिसंबर को जी5 पर रिलीज होगी.

साली मोहब्बत
‘साली मोहब्बत’ टिस्का चोपड़ा की डायरेक्ट की हुई एक हिंदी ड्रामा-थ्रिलर फिल्म है. फिल्म एक हाउसवाइफ (राधिका आप्टे) की कहानी है, जिसकी जिंदगी पति की बेवफाई और दो हत्याओं के बाद पूरी तरह उलझ जाती है. कहानी में झूठ, धोखा और सस्पेंस का तड़का है। यह फिल्म जी5 पर 12 दिसंबर से स्ट्रीम होगी.

सिंगल पापा
'सिंगल पापा' एक नई हिंदी वेब सीरीज़ है, जिसमें कुणाल खेमू एक ऐसे आदमी (गौरव गहलोत) का किरदार निभा रहे हैं जो तलाक के बाद अकेले ही एक बच्चे को गोद लेकर पालने की कोशिश करता है, और यह सीरीज़ सिंगल पेरेंटिंग की चुनौतियों, हास्य, और दिल छू लेने वाले पलों को दिखाती है, जिसमें प्राजक्ता कोली, मनोज पाहवा और नेहा धूपिया जैसे कलाकार भी हैं और यह 12 दिसंबर को रिलीज़ नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है.

टेलर स्विफ्ट: द एंड ऑफ़ एन एरा
यह सीरीज़ टेलर स्विफ्ट: द एंड ऑफ़ एन एरा टेलर स्विफ्ट और उनकी टीम की उस पूरी यात्रा को दिखाती है, जिसमें वे अपनी रिकॉर्ड-तोड़ "एरास टूर को तैयार करने के दौरान आने वाली क्रिएटिव, मैनेजमेंट और रोज़मर्रा की बड़ी-बड़ी चुनौतियों से गुजरती हैं. ये सीरीज 12 दिसंबर को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.

टेलर स्विफ्ट का 'द एरास टूर'
दुनिया भर में लोकप्रिय वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया में हुए टेलर स्विफ्ट के आखिरी शो की पूरी रिकॉर्डिंग को दिखाती है टेलर स्विफ्ट का 'द एरास टूर'.  यह एक लंबी कॉन्सर्ट फिल्म है, जो म्यूज़िक इतिहास के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले टूर को सबसे पूरा और बेहतरीन तरीके से पेश करती है. ये 12 दिसंबर को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.

द ग्रेट शम्सुद्दीन फैमिली
'द ग्रेट शम्सुद्दीन फैमिली' फ़िल्म की कहानी ज़िम्मेदार और समझदार लेखिका बानी अहमद (कृतिका कामरा) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो विदेश में नौकरी के एक बड़े मौके के लिए बेहद ज़रूरी आवेदन समय पर जमा करने की कोशिश कर रही है.पूरी कहानी दिल्ली में बीतने वाले एक ही दिन की है, जो उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह उलट-पुलट कर देता है. ये 12 दिसंबर को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.

वेक अप डेड मैन: अ नाइव्स आउट मिस्ट्री
वेक अप डेड मैन: अ नाइव्स आउट मिस्ट्री नाइव्स आउट सीरीज़ की तीसरी फिल्म है. इसमें डैनियल क्रेग अपने मशहूर जासूस बेनोइट ब्लैंक के किरदार में लौटते हैं. इस बार वे एक रहस्यमयी हत्या की जांच करते हैं. ये फिल्म 12 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होगी.

और पढ़ें
Published at : 07 Dec 2025 04:32 PM (IST)
Tags :
Single Papa Simon Cowell: The Next Act Real Kashmir Football Club
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़: जशपुर में कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत
छत्तीसगढ़: जशपुर में कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत
टेलीविजन
'सपने सुहाने लड़कपन के' की गुंजन बनीं दुल्हन, लाल जोड़े में लगी गॉर्जियस, देखें तस्वीरें
'सपने सुहाने लड़कपन के' की गुंजन बनीं दुल्हन, लाल जोड़े में लगी गॉर्जियस, देखें तस्वीरें
क्रिकेट
गंभीर के प्लान में हर्षित राणा अहम, दक्षिण अफ्रीका से वनडे सीरीज जीतने पर बोले- विराट-रोहित का प्रदर्शन अच्छा, लेकिन...
गंभीर के प्लान में हर्षित अहम, वनडे सीरीज जीतने पर बोले- विराट-रोहित का प्रदर्शन अच्छा, लेकिन
Advertisement

वीडियोज

Saas Bahu aur Saazish: Big Boss का आज होगा ग्रैंड फिनाले
Aviation में Adani का सबसे बड़ा कदम! क्या India बन रहा है Global Aviation Hub?
Cricketer Smriti Mandhana की शादी टूटने पर आ गया Palash Muchhal का पहला बयान
RBI ने Zero-Balance Bank को दी बड़ी सुविधा! BSBD Account अब बनेगा Full-Feature Savings Account
EPS Pension पर ZERO Interest ! क्या ₹1000 से बढ़कर ₹7500 होगी Pension? Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़: जशपुर में कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत
छत्तीसगढ़: जशपुर में कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत
टेलीविजन
'सपने सुहाने लड़कपन के' की गुंजन बनीं दुल्हन, लाल जोड़े में लगी गॉर्जियस, देखें तस्वीरें
'सपने सुहाने लड़कपन के' की गुंजन बनीं दुल्हन, लाल जोड़े में लगी गॉर्जियस, देखें तस्वीरें
क्रिकेट
गंभीर के प्लान में हर्षित राणा अहम, दक्षिण अफ्रीका से वनडे सीरीज जीतने पर बोले- विराट-रोहित का प्रदर्शन अच्छा, लेकिन...
गंभीर के प्लान में हर्षित अहम, वनडे सीरीज जीतने पर बोले- विराट-रोहित का प्रदर्शन अच्छा, लेकिन
इंडिया
'इस पर राजनीति न करें', इंडिगो संकट पर राहुल गांधी ने लगाया मोनोपॉली का आरोप तो भड़के राम मोहन नायडू
'इस पर राजनीति न करें', इंडिगो संकट पर राहुल गांधी ने लगाया मोनोपॉली का आरोप तो भड़के राम मोहन नायडू
दिल्ली NCR
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
ट्रेंडिंग
भारी मिस्टेक हो गया माई बाप! बाइक राइडर से पंगा लेना कुत्ते को पड़ा भारी- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
भारी मिस्टेक हो गया माई बाप! बाइक राइडर से पंगा लेना कुत्ते को पड़ा भारी- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
हेल्थ
Low Calorie Snacks: मूंगफली या मखाना... वजन घटाने के लिए कौन-सा स्नैक्स बेस्ट? देख लें पूरी रिपोर्ट
मूंगफली या मखाना... वजन घटाने के लिए कौन-सा स्नैक्स बेस्ट? देख लें पूरी रिपोर्ट
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget