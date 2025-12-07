वीकडेज में OTT पर रिलीज होंगी ये 14 नई फिल्में और शो, नोट कर लें किस तारीख को कौन सा देख पाएंगे

टेलर स्विफ्ट: द एंड ऑफ़ एन एरा

यह सीरीज़ टेलर स्विफ्ट: द एंड ऑफ़ एन एरा टेलर स्विफ्ट और उनकी टीम की उस पूरी यात्रा को दिखाती है, जिसमें वे अपनी रिकॉर्ड-तोड़ "एरास टूर को तैयार करने के दौरान आने वाली क्रिएटिव, मैनेजमेंट और रोज़मर्रा की बड़ी-बड़ी चुनौतियों से गुजरती हैं. ये सीरीज 12 दिसंबर को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.

टेलर स्विफ्ट का 'द एरास टूर'

दुनिया भर में लोकप्रिय वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया में हुए टेलर स्विफ्ट के आखिरी शो की पूरी रिकॉर्डिंग को दिखाती है टेलर स्विफ्ट का 'द एरास टूर'. यह एक लंबी कॉन्सर्ट फिल्म है, जो म्यूज़िक इतिहास के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले टूर को सबसे पूरा और बेहतरीन तरीके से पेश करती है. ये 12 दिसंबर को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.

द ग्रेट शम्सुद्दीन फैमिली

'द ग्रेट शम्सुद्दीन फैमिली' फ़िल्म की कहानी ज़िम्मेदार और समझदार लेखिका बानी अहमद (कृतिका कामरा) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो विदेश में नौकरी के एक बड़े मौके के लिए बेहद ज़रूरी आवेदन समय पर जमा करने की कोशिश कर रही है.पूरी कहानी दिल्ली में बीतने वाले एक ही दिन की है, जो उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह उलट-पुलट कर देता है. ये 12 दिसंबर को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.

वेक अप डेड मैन: अ नाइव्स आउट मिस्ट्री

वेक अप डेड मैन: अ नाइव्स आउट मिस्ट्री नाइव्स आउट सीरीज़ की तीसरी फिल्म है. इसमें डैनियल क्रेग अपने मशहूर जासूस बेनोइट ब्लैंक के किरदार में लौटते हैं. इस बार वे एक रहस्यमयी हत्या की जांच करते हैं. ये फिल्म 12 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होगी.