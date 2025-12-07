वीकडेज में OTT पर रिलीज होंगी ये 14 नई फिल्में और शो, नोट कर लें किस तारीख को कौन सा देख पाएंगे

साइमन कॉवेल: द नेक्स्ट एक्ट
'साइमन कॉवेल: द नेक्स्ट एक्ट' एक नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, जिसमें दिखाया गया है कि साइमन कॉवेल एक नए ग्लोबल बॉय बैंड को बनाने के लिए ऑडिशन, ट्रेनिंग और चुनौतियों का सामना कैसे कर रहे हैं. यह सीरीज उनके करियर के नए अध्याय को दिलचस्प, और बिना किसी स्क्रिप्ट के अंदाज में पेश करती है. ये सीरीज 10 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.
सुपरमैन
जेम्स गन की फिल्म सुपरमैन क्लार्क केंट (डेविड कोरेन्सवेट) की कहानी है, जो स्मॉलविल का एक रिपोर्टर है और अपने अच्छे स्वभाव और पारंपरिक सोच के लिए जाना जाता है. वह आधुनिक दुनिया में इन बातों को बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन लोग इसे अब पुराना मानते हैं. ये सीरीज 11 दिसंबर को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.
मैन वर्सेस बेबी
'मैन वर्सेस बेबी' रोवन एटकिंसन (मिस्टर बीन) की नई नेटफ्लिक्स कॉमेडी सीरीज़ है. यह उनकी पिछली हिट 'मैन वर्सेस बी' का सीक्वल है. सीरीज़ में ट्रेवर बिंगले (एटकिंसन) एक महंगे पेंटहाउस की देखभाल करते हैं और एक शरारती बच्चा उनके लिए मुसीबत बन जाता है. यह फॅमिली एंटरटेनिंग शो फिजिकल कॉमेडी, स्लैपस्टिक और मस्ती से भरपूर है और ये 11 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर पर रिलीज होगी.
3 रोज़ेज़' सीज़न
'3 रोज़ेज़' सीज़न 2 एक तेलुगु ड्रामा सीरीज़ है, जो 12 दिसंबर को Aha OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होगी. यह कहानी कुछ दोस्तों की है, जो अपने जीवन, प्यार और करियर के उतार-चढ़ावों से गुजरते हैं. इसका सीज़न 1 हिट रहा था और सीज़न 2 में कुछ नए किरदार और थोड़ी अलग कहानी के साथ यह सीरीज़ दिसंबर में आ रही है.
F1: द मूवी
F1: द मूवी जिसे सिर्फ F1 भी कहा जाता है 2025 में रिलीज़ हुई एक अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है. यह फिल्म फॉर्मूला 1 रेसिंग पर आधारित है और इसमें ब्रैड पिट की वापसी और एक टीम को बचाने की कहानी दिखाई गई है. फिल्म में एक्शन, ड्रामा और रेसिंग का रोमांच है. ये फिल्म 12 दिसंबर को एप्पल टीवी पर रिलीज होगी.
Kesariya@100
डॉक्यूमेंट्री सीरीज केसरिया@100 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की 100वीं सालगिरह पर बनाई गई है. यह सीरीज संघ के 100 साल के सफर और उसके राष्ट्र निर्माण के काम को दिखाती है ये सीरीज 12 दिसंबर को जी5 पर रिलीज होगी.
साली मोहब्बत
‘साली मोहब्बत’ टिस्का चोपड़ा की डायरेक्ट की हुई एक हिंदी ड्रामा-थ्रिलर फिल्म है. फिल्म एक हाउसवाइफ (राधिका आप्टे) की कहानी है, जिसकी जिंदगी पति की बेवफाई और दो हत्याओं के बाद पूरी तरह उलझ जाती है. कहानी में झूठ, धोखा और सस्पेंस का तड़का है। यह फिल्म जी5 पर 12 दिसंबर से स्ट्रीम होगी.
सिंगल पापा
'सिंगल पापा' एक नई हिंदी वेब सीरीज़ है, जिसमें कुणाल खेमू एक ऐसे आदमी (गौरव गहलोत) का किरदार निभा रहे हैं जो तलाक के बाद अकेले ही एक बच्चे को गोद लेकर पालने की कोशिश करता है, और यह सीरीज़ सिंगल पेरेंटिंग की चुनौतियों, हास्य, और दिल छू लेने वाले पलों को दिखाती है, जिसमें प्राजक्ता कोली, मनोज पाहवा और नेहा धूपिया जैसे कलाकार भी हैं और यह 12 दिसंबर को रिलीज़ नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है.
टेलर स्विफ्ट: द एंड ऑफ़ एन एरा
यह सीरीज़ टेलर स्विफ्ट: द एंड ऑफ़ एन एरा टेलर स्विफ्ट और उनकी टीम की उस पूरी यात्रा को दिखाती है, जिसमें वे अपनी रिकॉर्ड-तोड़ "एरास टूर को तैयार करने के दौरान आने वाली क्रिएटिव, मैनेजमेंट और रोज़मर्रा की बड़ी-बड़ी चुनौतियों से गुजरती हैं. ये सीरीज 12 दिसंबर को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.
टेलर स्विफ्ट का 'द एरास टूर'
दुनिया भर में लोकप्रिय वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया में हुए टेलर स्विफ्ट के आखिरी शो की पूरी रिकॉर्डिंग को दिखाती है टेलर स्विफ्ट का 'द एरास टूर'. यह एक लंबी कॉन्सर्ट फिल्म है, जो म्यूज़िक इतिहास के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले टूर को सबसे पूरा और बेहतरीन तरीके से पेश करती है. ये 12 दिसंबर को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.
द ग्रेट शम्सुद्दीन फैमिली
'द ग्रेट शम्सुद्दीन फैमिली' फ़िल्म की कहानी ज़िम्मेदार और समझदार लेखिका बानी अहमद (कृतिका कामरा) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो विदेश में नौकरी के एक बड़े मौके के लिए बेहद ज़रूरी आवेदन समय पर जमा करने की कोशिश कर रही है.पूरी कहानी दिल्ली में बीतने वाले एक ही दिन की है, जो उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह उलट-पुलट कर देता है. ये 12 दिसंबर को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.
वेक अप डेड मैन: अ नाइव्स आउट मिस्ट्री
वेक अप डेड मैन: अ नाइव्स आउट मिस्ट्री नाइव्स आउट सीरीज़ की तीसरी फिल्म है. इसमें डैनियल क्रेग अपने मशहूर जासूस बेनोइट ब्लैंक के किरदार में लौटते हैं. इस बार वे एक रहस्यमयी हत्या की जांच करते हैं. ये फिल्म 12 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होगी.