भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने के बाद बड़ा बयान दिया है. गंभीर के प्लान में युवा बॉलिंग ऑलराउंडर हर्षित राणा अहम हैं. साथ ही गंभीर ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर भी प्रतिक्रिया दी. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि विराट और रोहित का अनुभव टीम के लिए काफी मायने रखता है, लेकिन इसके साथ ही युवा खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी अविश्वसनीय रहा है.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में विराट कोहली ने दो शतक और एक नाबाद अर्धशतक लगाया. वह 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' भी बने. वहीं रोहित शर्मा ने इस सीरीज में दो अहम अर्धशतक लगाए. कोच गंभीर ने उम्मीद जताई कि दोनों दिग्गज खिलाड़ी इसी तरह का प्रदर्शन जारी रखेंगे.

गंभीर ने विराट और रोहित पर दिया बड़ा बयान

दक्षिण अफ्रीका से तीसरा वनडे जीतने के बाद कोच गौतम गंभीर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, "वे (रोहित और विराट) बेहतरीन खिलाड़ी हैं. मैंने कई बार कहा है कि वे विश्वस्तरीय खिलाड़ी हैं. वे इस फॉर्मेट के बेहतरीन खिलाड़ी हैं और ड्रेसिंग रूम में उनका अनुभव वास्तव में बहुत मायने रखता है. वे वही कर रहे हैं जो वे करते रहे हैं. वे भारतीय क्रिकेट के लिए इतने लंबे समय से ऐसा प्रदर्शन करते आ रहे हैं. उम्मीद है कि वे आगे भी इसी तरह का प्रदर्शन जारी रखेंगे."

हर्षित राणा कोच गंभीर के प्लान का अहम हिस्सा

हर्षित राणा को लेकर गौतम गंभीर ने कहा, "हम हर्षित जैसे खिलाड़ी को इस तरह से तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जो वास्तव में नंबर आठ पर बल्लेबाजी करते हुए अपना योगदान दे सके. हमें इसी तरह संतुलन बनाना होगा, क्योंकि दो साल बाद 2027 वनडे विश्व कप के लिए हमें तीन अच्छे तेज गेंदबाजों की भी ज़रूरत होगी. अगर वह एक गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में खुद को स्थापित करता है तो यह हमारे लिए अच्छा होगा."

गंभीर भी तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा के प्रदर्शन से प्रभावित दिखे. उन्होंने कहा, इस सीरीज में अर्शदीप, प्रसिद्ध और हर्षित का प्रदर्शन अविश्वसनीय रहा है. इन तीनों के पास विशेषकर 50 ओवर के प्रारूप में बहुत अनुभव नहीं है. उन्होंने मुश्किल से 15 से भी कम वनडे खेले हैं, लेकिन उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया.