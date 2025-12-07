एक्सप्लोरर
Alcohol Effects: गाड़ी तेरा भाई चलाएगा... दारू पीने के बाद क्यों बढ़ जाता है कॉन्फिडेंस, शरीर में कैसे होता है केमिकल लोचा?
Alcohol Effects: अक्सर ड्रिंक करते वक्त हमारे दोस्त ज्यादा पी लेने के बाद यह जरूर कहते हैं कि आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा. आइए जानते हैं कि शराब पीने के बाद इंसान के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ जाता है?
Alcohol Effects: हर किसी की जिंदगी में ऐसे दोस्त जरूर होते हैं जो कुछ ड्रिंक्स के बाद ही बोलने हैं कि 'आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा'. शराब में कॉन्फिडेंस बढ़ाने, जजमेंट को धुंधला करने और लोगों को यह यकीन दिलाने की अजीब क्षमता होती है कि वे असल में हद से ज्यादा काबिल हैं . आइए जानते हैं क्या इसके पीछे की वजह.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 07 Dec 2025 09:04 AM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
गाड़ी तेरा भाई चलाएगा... दारू पीने के बाद क्यों बढ़ जाता है कॉन्फिडेंस, शरीर में कैसे होता है केमिकल लोचा?
जनरल नॉलेज
6 Photos
इस देश में रहने के लिए राजा देता है मुफ्त जमीन, पढ़ाई-बिजली से लेकर इलाज तक होता है फ्री
जनरल नॉलेज
6 Photos
रम और व्हिस्की से कितनी अलग होती है जिन, क्या इसमें अल्होकल की मात्रा होती है ज्यादा?
जनरल नॉलेज
6 Photos
रूस का ये प्रोडक्ट भारत में हर घर में होता है यूज, इस्तेमाल करते होंगे लेकिन पता नहीं होगा
जनरल नॉलेज
7 Photos
200 गेट…हजारों ट्रेनें, ये है सबसे बिजी स्टेशन जहां ट्रेन पकड़ना किसी मिशन से कम नहीं
जनरल नॉलेज
6 Photos
थाईलैंड के राजाओं को क्यों कहा जाता है राम, जानें क्या है इस उपाधि के पीछे की वजह
जनरल नॉलेज
7 Photos
गाय-भैंस या बिल्ली भी तो पालते हैं इंसान, लेकिन कुत्तों से ही क्यों होती है इतनी मोहब्बत, क्या है इसका विज्ञान?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
गोवा नाइट क्लब हादसे में 25 की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान, घटना पर जताया दुख
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए', बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी का बयान
बॉलीवुड
धुरंधर ने दो दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया, रणवीर सिंह की फिल्म की 50 Cr क्लब में एंट्री, बनाया ये रिकॉर्ड
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
गाड़ी तेरा भाई चलाएगा... दारू पीने के बाद क्यों बढ़ जाता है कॉन्फिडेंस, शरीर में कैसे होता है केमिकल लोचा?
जनरल नॉलेज
6 Photos
इस देश में रहने के लिए राजा देता है मुफ्त जमीन, पढ़ाई-बिजली से लेकर इलाज तक होता है फ्री
एबीपी लाइव
Opinion