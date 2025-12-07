शराब पीने का पहला स्टेज दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर में अच्छा महसूस कराने वाले केमिकल डोपामाइन के बढ़ने से जुड़ा होता है. डोपामाइन बढ़ने से इंसान को काफी ज्यादा एनर्जेटिक और शक्तिशाली महसूस होता है. दरअसल यह कॉन्फिडेंस असली नहीं होता बल्कि न्यूरोकेमिकल होता है.