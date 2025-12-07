हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजAlcohol Effects: गाड़ी तेरा भाई चलाएगा... दारू पीने के बाद क्यों बढ़ जाता है कॉन्फिडेंस, शरीर में कैसे होता है केमिकल लोचा?

Alcohol Effects: गाड़ी तेरा भाई चलाएगा... दारू पीने के बाद क्यों बढ़ जाता है कॉन्फिडेंस, शरीर में कैसे होता है केमिकल लोचा?

Alcohol Effects: अक्सर ड्रिंक करते वक्त हमारे दोस्त ज्यादा पी लेने के बाद यह जरूर कहते हैं कि आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा. आइए जानते हैं कि शराब पीने के बाद इंसान के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ जाता है?

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 07 Dec 2025 09:04 AM (IST)
Alcohol Effects: अक्सर ड्रिंक करते वक्त हमारे दोस्त ज्यादा पी लेने के बाद यह जरूर कहते हैं कि आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा. आइए जानते हैं कि शराब पीने के बाद इंसान के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ जाता है?

Alcohol Effects: हर किसी की जिंदगी में ऐसे दोस्त जरूर होते हैं जो कुछ ड्रिंक्स के बाद ही बोलने हैं कि 'आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा'. शराब में कॉन्फिडेंस बढ़ाने, जजमेंट को धुंधला करने और लोगों को यह यकीन दिलाने की अजीब क्षमता होती है कि वे असल में हद से ज्यादा काबिल हैं . आइए जानते हैं क्या इसके पीछे की वजह.

1/6
दरअसल शराब दिमाग के केमिकल मैसेंजर न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को बदलना शुरू कर देती है. यह इम्बैलेंस भावना, व्यवहार, रिएक्शन टाइम और जजमेंट पर असर डालते हैं. जब यह सिग्नल बिगड़ जाते हैं तो लोग कमजोर होने पर भी ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं.
दरअसल शराब दिमाग के केमिकल मैसेंजर न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को बदलना शुरू कर देती है. यह इम्बैलेंस भावना, व्यवहार, रिएक्शन टाइम और जजमेंट पर असर डालते हैं. जब यह सिग्नल बिगड़ जाते हैं तो लोग कमजोर होने पर भी ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं.
2/6
शराब पीने का पहला स्टेज दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर में अच्छा महसूस कराने वाले केमिकल डोपामाइन के बढ़ने से जुड़ा होता है. डोपामाइन बढ़ने से इंसान को काफी ज्यादा एनर्जेटिक और शक्तिशाली महसूस होता है. दरअसल यह कॉन्फिडेंस असली नहीं होता बल्कि न्यूरोकेमिकल होता है.
शराब पीने का पहला स्टेज दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर में अच्छा महसूस कराने वाले केमिकल डोपामाइन के बढ़ने से जुड़ा होता है. डोपामाइन बढ़ने से इंसान को काफी ज्यादा एनर्जेटिक और शक्तिशाली महसूस होता है. दरअसल यह कॉन्फिडेंस असली नहीं होता बल्कि न्यूरोकेमिकल होता है.
3/6
शराब प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स में एक्टिविटी को काफी कम कर देता है जो दिमाग का वह हिस्सा होता है जिसमें फैसला लेने, लॉजिक प्लैनिंग और सेल्फ कंट्रोल की जिम्मेदारी होती है.
शराब प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स में एक्टिविटी को काफी कम कर देता है जो दिमाग का वह हिस्सा होता है जिसमें फैसला लेने, लॉजिक प्लैनिंग और सेल्फ कंट्रोल की जिम्मेदारी होती है.
4/6
शराब GABA के असर को बढ़ाती है. यह एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो दिमाग को शांत करता है. जैसे-जैसे इसकी एक्टिविटी बढ़ने लगती है चिंता और डर कम हो जाते हैं.
शराब GABA के असर को बढ़ाती है. यह एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो दिमाग को शांत करता है. जैसे-जैसे इसकी एक्टिविटी बढ़ने लगती है चिंता और डर कम हो जाते हैं.
5/6
नशा दिमाग की खतरे का आकलन करने की क्षमता को काफी कम कर देता है. आमतौर पर जो खतरे तुरंत सावधानी बरतने के लिए ध्यान खींचते हैं नशे के दौरान उन्हें मामूली या गैर जरूरी समझा जाता है.
नशा दिमाग की खतरे का आकलन करने की क्षमता को काफी कम कर देता है. आमतौर पर जो खतरे तुरंत सावधानी बरतने के लिए ध्यान खींचते हैं नशे के दौरान उन्हें मामूली या गैर जरूरी समझा जाता है.
6/6
लॉजिकल प्रोसेसिंग कमजोर होने और भावनात्मक केंद्र के ज्यादा एक्टिव होने की वजह से एक इंसान सहज या फिर भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर ज्यादा निर्भर हो जाता है.
लॉजिकल प्रोसेसिंग कमजोर होने और भावनात्मक केंद्र के ज्यादा एक्टिव होने की वजह से एक इंसान सहज या फिर भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर ज्यादा निर्भर हो जाता है.
Published at : 07 Dec 2025 09:04 AM (IST)
Tags :
Dopamine Alcohol Effects Chemical Imbalance

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Goa Nightclub Fire: गोवा नाइट क्लब हादसे में 25 की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान, घटना पर जताया दुख
गोवा नाइट क्लब हादसे में 25 की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान, घटना पर जताया दुख
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए', बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी का बयान
'बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए', बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी का बयान
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 2: धुरंधर ने दो दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया, रणवीर सिंह की फिल्म की 50 Cr क्लब में एंट्री, बनाया ये रिकॉर्ड
धुरंधर ने दो दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया, रणवीर सिंह की फिल्म की 50 Cr क्लब में एंट्री, बनाया ये रिकॉर्ड
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Goa Nightclub Fire: गोवा के नाइट क्लब में भीषण हादसा, मृतकों के परिवार को सरकार देगी 2 लाखका मुआल्
Goa Nightclub Fire: गोवा के नाइट क्लब में भीषण हादसा, बढ़ा हादसे में मरने वालों की संख्या
Renuka Chowdhury: डॉग विवाद पर रेणुका चौधरी ने दिया सीधा और सख्त जवाब | Charcha With Chitra
पति के अफेयर की प्राण घातक बीवी ! | Sansani | Crime News
Babri Masjid: 6 दिसंबर...बाबरी मस्जिद को लेकर नया बवंडर! | TMC | Indigo Flight | Indigo Crisis

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Goa Nightclub Fire: गोवा नाइट क्लब हादसे में 25 की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान, घटना पर जताया दुख
गोवा नाइट क्लब हादसे में 25 की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान, घटना पर जताया दुख
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए', बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी का बयान
'बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए', बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी का बयान
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 2: धुरंधर ने दो दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया, रणवीर सिंह की फिल्म की 50 Cr क्लब में एंट्री, बनाया ये रिकॉर्ड
धुरंधर ने दो दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया, रणवीर सिंह की फिल्म की 50 Cr क्लब में एंट्री, बनाया ये रिकॉर्ड
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
दिल्ली NCR
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
इंडिया
500KM की दूरी का 7500 रुपये... इंडिगो संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, मनमाना किराया वसूली पर रोक
500KM की दूरी का ₹7500... इंडिगो संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, मनमाना किराया वसूली पर रोक
नौकरी
युवाओं की पहली पसंद बनी ये 5 जॉब्स, अमेरिका में हो रही सबसे तेजी से ग्रोथ; जानें पूरी रिपोर्ट
युवाओं की पहली पसंद बनी ये 5 जॉब्स, अमेरिका में हो रही सबसे तेजी से ग्रोथ; जानें पूरी रिपोर्ट
हेल्थ
एंटी निकोटिन का काम करती है किचेन में रखी ये चीज, रोज जमकर सिगरेट पीने वाले जान लें ये बात
एंटी निकोटिन का काम करती है किचेन में रखी ये चीज, रोज जमकर सिगरेट पीने वाले जान लें ये बात
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Embed widget