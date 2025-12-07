स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार

दिल्ली के करोल बाग में फिल्म स्पेशल 26 जैसी वारदात को अंजाम देने वाले गैंग को पुलिस ने 72 घंटे के भीतर दबोच लिया. नकली पुलिस और फर्जी आयकर और ईडी अफसर बनकर एक किलो से ज्यादा सोना लूटने वाले इस गिरोह का खुलासा दिल्ली पुलिस की तेज और सटीक कार्रवाई के बाद हुआ. पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 435.03 ग्राम सोना, 3.97 लाख रुपये नकद और वारदात में इस्तेमाल 3 गाड़ियां बरामद की हैं.

नकली वर्दी, फर्जी आईडी और फिल्मी स्टाइल में छापा

27 नवंबर 2025 को करोल बाग स्थित एक ज्वैलरी वर्कशॉप में 5 लोग दिल्ली पुलिस की नकली वर्दी पहनकर और 4 लोग इनकम टैक्स/ईडी अधिकारी बनकर घुसे. अंदर जाते ही उन्होंने कर्मचारियों के मोबाइल जब्त कर लिए और खुद को सरकारी टीम बताकर फर्जी छापेमारी शुरू कर दी.

कुछ ही मिनटों में आरोपी करीब एक किलो सोना समेटकर निकल गए. वारदात को छुपाने के लिए वे वर्कशॉप का सीसीटीवी डीवीआर भी उखाड़ ले गए ताकि किसी तरह की फुटेज हाथ न लगे.

दिल्ली पुलिस की बड़े पैमाने पर जांच

शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले को हाई-प्रोफाइल मानते हुए कई टीमों का गठन किया. आसपास लगे 250 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई. पुलिस का पीछा इतना बारीकी से था कि आरोपी अंदाजा भी न लगा सके.

लगातार निगरानी और तकनीकी सुरागों के आधार पर पुलिस ने 1200 किलोमीटर तक इंटरस्टेट ऑपरेशन चलाया और हरियाणा के बहादुरगढ़, रोहतक, हिसार, हांसी और दिल्ली में छापेमारी कर गैंग के पांच सदस्यों को पकड़ लिया.

फिल्म ‘स्पेशल 26’ देखकर रची थी वारदात

पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह पूरी वारदात फिल्म स्पेशल 26 से प्रेरित थी. गिरफ्तार आरोपियों में एक सरकारी विभाग में कार्यरत कर्मचारी और एक व्यक्ति जो खुद को मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क विभाग में ओएसडी बताता है.

गैंग ने पहले फिल्म देखकर प्लान बनाया, फिर नकली दिल्ली पुलिस की आईडी, लैनयार्ड, वर्दी और सरकारी गाड़ियों जैसे दिखने वाले वाहन तैयार किए. सोना लूटने के बाद आरोपियों ने उसे आपस में बांट भी लिया, जिसका बड़ा हिस्सा बेच दिया गया था. दिल्ली पुलिस अब उस सोने की वसूली में लगी है.

एक गलती से टूट गया पूरा गैंग

आरोपियों ने भले ही डीवीआर उखाड़ लिया, लेकिन एक सड़क पर लगे कैमरे में उनकी गाड़ी का छोटा सा हिस्सा रिकॉर्ड हो गया. यहीं से पुलिस को पहला बड़ा सुराग मिला. फुटेज को ज़ूम और एन्हांस कर पुलिस गाड़ी तक पहुंची, फिर नंबर और लोकेशन ट्रैकिंग ने उन्हें आरोपियों तक पहुंचा दिया.

तीन अब भी फरार, तलाश जारी

दिल्ली पुलिस का कहना है कि गैंग के तीन सदस्य अभी फरार चल रहे हैं. उनकी पहचान कर ली गई है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस का दावा है कि बाकी बचा सोना और लूटा हुआ पैसा भी जल्द बरामद कर लिया जाएगा.

करोल बाग की यह फिल्मी स्टाइल लूट भले ही बेहद प्लानिंग से की गई थी, लेकिन एक छोटी सी चूक ने पूरे गैंग का राज खोल दिया. दिल्ली पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने साबित कर दिया कि असली पुलिस हमेशा नकली पुलिस से एक कदम आगे होती है.