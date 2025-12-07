शराब पीने से पहले दो बूंद जमीन पर क्यों गिराते हैं, कहां से शुरू हुई ये परंपरा?

कैम्ब्रिज डिक्शनरी ‘लाइबेशन’ को मृतकों या देवताओं की स्मृति में अर्पित की जाने वाली शराब के रूप में परिभाषित करती है. ग्रीस और रोम की प्राचीन सभ्यताओं में लोग पीने से पहले देवताओं के नाम शराब टपकाते थे, ताकि आगामी यात्रा, युद्ध या समारोह के लिए उनका आशीर्वाद मिले.