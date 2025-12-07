एक्सप्लोरर
शराब पीने से पहले दो बूंद जमीन पर क्यों गिराते हैं, कहां से शुरू हुई ये परंपरा?
Liquor On Ground: देश में शराब की पहली बूंद धरती को अर्पित करने की परंपरा सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि भावनाओं, आस्थाओं और पुरानी संस्कृतियों का संगम है. आइए जानते हैं कि यह कब से शुरू हुई.
शराब पीने से पहले जमीन पर दो-तीन बूंदें टपकाने की रस्म को कई लोग बस एक पुरानी आदत समझते हैं, पर इसके पीछे सदियों से चली आ रही मान्यताओं और रहस्यमय परंपराओं की लंबी कहानी छिपी है. भारत से लेकर दुनिया के कई देशों तक यह अनोखी प्रथा अलग-अलग अर्थों में निभाई जाती रही है. कोई इसे शुभ संकेत मानता है, कोई देवताओं और पूर्वजों के प्रति सम्मान का तरीका, तो कोई नकारात्मक शक्तियों को दूर रखने की कोशिश. ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसा क्यों करते हैं और ये परंपरा आखिर शुरू कहां से हुई?
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Published at : 07 Dec 2025 02:18 PM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
भारत में Indigo है सबसे बड़ी एयरलाइन, पाकिस्तान में किस कंपनी के पास हैं सबसे ज्यादा विमान?
जनरल नॉलेज
6 Photos
गाड़ी तेरा भाई चलाएगा... दारू पीने के बाद क्यों बढ़ जाता है कॉन्फिडेंस, शरीर में कैसे होता है केमिकल लोचा?
जनरल नॉलेज
6 Photos
इस देश में रहने के लिए राजा देता है मुफ्त जमीन, पढ़ाई-बिजली से लेकर इलाज तक होता है फ्री
जनरल नॉलेज
6 Photos
रम और व्हिस्की से कितनी अलग होती है जिन, क्या इसमें अल्होकल की मात्रा होती है ज्यादा?
जनरल नॉलेज
6 Photos
रूस का ये प्रोडक्ट भारत में हर घर में होता है यूज, इस्तेमाल करते होंगे लेकिन पता नहीं होगा
जनरल नॉलेज
7 Photos
200 गेट…हजारों ट्रेनें, ये है सबसे बिजी स्टेशन जहां ट्रेन पकड़ना किसी मिशन से कम नहीं
जनरल नॉलेज
6 Photos
थाईलैंड के राजाओं को क्यों कहा जाता है राम, जानें क्या है इस उपाधि के पीछे की वजह
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
इंडिगो संकट मामले को लेकर सरकार सख्त, DGCA ने CEO को भेजा शो-कॉज नोटिस, गठित हुई कमेटी
राजस्थान
राजस्थान: राव सूरजमल की प्रतिमा तोड़ने पर सियासत गरमाई, पूर्व मंत्री खाचरियावास ने भी दिया बयान
टेलीविजन
शादी के बंधन में बंधीं बिग बॉस 9 फेम रूपल त्यागी, प्राइवेट सेरेमनी में रचाया ब्याह
क्रिकेट
Watch: सिंहाचलम मन्दिर पहुंचे विराट कोहली, POTS अवार्ड जीतकर लिया भगवान विष्णु का आशीर्वाद
Advertisement
जनरल नॉलेज
7 Photos
भारत में Indigo है सबसे बड़ी एयरलाइन, पाकिस्तान में किस कंपनी के पास हैं सबसे ज्यादा विमान?
एबीपी लाइव
Opinion