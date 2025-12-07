इंडिगो के मौजूदा परिचालन संकट को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है. इस बीच एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के उन आरोपों पर जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने सरकार पर मोनोपॉली को बढ़ावा देने के आरोप लगाया था. राम मोहन नायडू ने कहा कि मौजूदा हालात को राजनीतिक लड़ाई में नहीं बदलना चाहिए.

राहुल गांधी के आरोप पर राम मोहन नायडू का जवाब

विएशन मिनिस्टर नायडू ने कहा कि सरकार एविएशन सेक्टर में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा, "लीजिंग लागत कम करने के लिए नया कानून लाया गया है, जिससे एयरलाइनों के लिए अपने बेड़े का विस्तार करना आसान हो जाएगा. सरकार ने हमेशा अधिक प्रतिस्पर्धा लाने की कोशिश की है. देश में एविएशन की मांग बढ़ रही है. यह इस क्षेत्र में और अधिक कंपनियों की एंट्री के लिए आसान होगा और सरकार भी यही चाहती है."

'जानकारी के साथ बोलें राहुल गांधी'

उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सरकार की आलोचना करने से पहले पूरी जानकारी के साथ बोलना चाहिए. इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंडिगो की बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने से मची अफरा-तफरी के लिए सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार ठहराया था. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सरकार के एकाधिकार मॉडल की कीमत एक आम भारतीय चुका रहे हैं. उन्होंने लिखा, "इंडिगो की विफलता इस सरकार के एकाधिकार मॉडल की कीमत है. भारत हर क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का हकदार है न कि मैच फिक्सिंग वाले एकाधिकार का."

नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि इंडिगो को रविवार (7 दिसंबर) रात 8 बजे तक सभी रिफंड प्रोसेस करने होंगे और अगले 48 घंटों के भीतर बैगेज क्लेम रिक्वेस्ट को भी निपटाना होगा.

सवाल: इंडिगो में फ्लाइट कैंसिल और गड़बड़ियां जारी हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है. यह समस्या कब तक हल होगी? मंत्रालय ने क्या कदम उठाए हैं?

जवाब: हम पिछले तीन दिनों से इस मुद्दे पर लगातार काम कर रहे हैं. इंडिगो एयरपोर्ट ऑपरेटरों और सभी अन्य हितधारकों के साथ तालमेल बिठा रहे हैं. हमारा ध्यान एयरपोर्ट पर यात्रियों और यात्रा करने वालों की परेशानी को कम करने पर है. मैं कह सकता हूं कि आज, सभी एयरपोर्ट पर ऑपरेशन काफी हद तक सामान्य हो गए हैं. आप खुद देख सकते हैं कि चीजें सामान्य हो गई हैं, हालांकि इंडिगो ने अस्थायी रूप से अपने कुछ ऑपरेशन कम कर दिए हैं.

उन्होंने कहा, "हमने उन्हें जल्द से जल्द ऑपरेशन सामान्य करने का भी निर्देश दिया है. हम यह भी नहीं चाहते कि हवाई किराया बढ़े. हमने किराए के बारे में एक एडवाइजरी जारी की है, जो दूरी के आधार पर होनी चाहिए. हमने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं. मंत्रालय ने बैगेज क्लेम और रिफंड से संबंधित मुद्दों के बारे में सख्त आदेश जारी किए हैं."

उन्होंने कहा, "हमने इंडिगो को रविवार रात 8 बजे तक सभी रिफंड प्रोसेस करने का निर्देश दिया है. सभी बैगेज क्लेम रिक्वेस्ट को 48 घंटे के भीतर निपटाना होगा. हमारा मुख्य ध्यान यात्रियों पर है और हम यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी लगन से काम कर रहे हैं कि उन्हें कोई दिक्कत न हो."

सवाल: इंडिगो के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? यात्रियों के अनुसार, एयरलाइन ने उनका भरोसा तोड़ा है. आप इसे कैसे देखते हैं?

जवाब: हम इंडिगो की पूरी जांच कर रहे हैं. हम पूरी सावधानी के साथ सभी जरूरी कदम उठाएंगे. मंत्रालय ने इसके लिए चार सदस्यों की एक टीम भी बनाई है.