ऐसा होना कई वजहों से संभव है, जैसे अचानक ब्लड प्रेशर गिर जाना, माइग्रेन की ऑरा, रेटिना से जुड़ी दिक्कतें, ग्लूकोमा या फिर शरीर का अचानक शॉक में जाना. वजह चाहे छोटी हो या बड़ी, यह समझना जरूरी है कि आखिर आंखों के सामने अंधेरा क्यों आता है.