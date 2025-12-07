हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थEye Blackout Symptoms: आंख के सामने अचानक छा जाता है अंधेरा, कहीं इन बीमारियों की शुरुआत तो नहीं?

Eye Blackout Symptoms: आंख के सामने अचानक छा जाता है अंधेरा, कहीं इन बीमारियों की शुरुआत तो नहीं?

Sudden Eye Darkness Causes: कभ-कभी आंखों के सामने अचानक पूरी तरह अंधेरा छा जाता है, चलिए आपको बताते हैं कि आखिर यह किन वजहों से होता है और क्या इससे आपको बड़ी समस्या हो सकती है या नहीं.

By : सोनम  | Updated at : 07 Dec 2025 02:27 PM (IST)
Sudden Eye Darkness Causes: कभ-कभी आंखों के सामने अचानक पूरी तरह अंधेरा छा जाता है, चलिए आपको बताते हैं कि आखिर यह किन वजहों से होता है और क्या इससे आपको बड़ी समस्या हो सकती है या नहीं.

आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा जाना किसी के लिए भी डरावना अनुभव हो सकता है. कई बार यह कुछ सेकंड ही रहता है, लेकिन कभी-कभी पूरी विजन पलभर के लिए बिल्कुल गायब हो जाती है. यह संकेत हल्का भी हो सकता है और किसी गंभीर समस्या की शुरुआत भी.

1/6
ऐसा होना कई वजहों से संभव है, जैसे अचानक ब्लड प्रेशर गिर जाना, माइग्रेन की ऑरा, रेटिना से जुड़ी दिक्कतें, ग्लूकोमा या फिर शरीर का अचानक शॉक में जाना. वजह चाहे छोटी हो या बड़ी, यह समझना जरूरी है कि आखिर आंखों के सामने अंधेरा क्यों आता है.
ऐसा होना कई वजहों से संभव है, जैसे अचानक ब्लड प्रेशर गिर जाना, माइग्रेन की ऑरा, रेटिना से जुड़ी दिक्कतें, ग्लूकोमा या फिर शरीर का अचानक शॉक में जाना. वजह चाहे छोटी हो या बड़ी, यह समझना जरूरी है कि आखिर आंखों के सामने अंधेरा क्यों आता है.
2/6
ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन एक आम कारण है. अचानक खड़े होने पर ब्लड प्रेशर गिर जाता है और ब्रेन तक ब्लड फ्लो कम होने से आंखों के आगे अंधेरा छा सकता है. इससे चक्कर, हल्कापन और कभी-कभी बेहोशी भी महसूस हो सकती है.
ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन एक आम कारण है. अचानक खड़े होने पर ब्लड प्रेशर गिर जाता है और ब्रेन तक ब्लड फ्लो कम होने से आंखों के आगे अंधेरा छा सकता है. इससे चक्कर, हल्कापन और कभी-कभी बेहोशी भी महसूस हो सकती है.
3/6
माइग्रेन की ऑरा भी ऐसी समस्या पैदा कर सकती है. माइग्रेन शुरू होने से पहले कई लोगों को लाइट के फ्लैश, टेढ़ी-मेढ़ी लकीरें या कुछ पल के लिए दिखना बंद होने जैसा महसूस होता है. यह माइग्रेन का शुरुआती संकेत होता है.
माइग्रेन की ऑरा भी ऐसी समस्या पैदा कर सकती है. माइग्रेन शुरू होने से पहले कई लोगों को लाइट के फ्लैश, टेढ़ी-मेढ़ी लकीरें या कुछ पल के लिए दिखना बंद होने जैसा महसूस होता है. यह माइग्रेन का शुरुआती संकेत होता है.
4/6
ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक यानी मिनी-स्ट्रोक भी अचानक ब्लैकआउट का कारण बन सकता है. इसमें दिमाग को कुछ समय के लिए ब्लड मिलना रुक जाता है. इसके साथ कमजोरी, सुन्नपन या बोलने में परेशानी जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर की जरूरत होती है.
ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक यानी मिनी-स्ट्रोक भी अचानक ब्लैकआउट का कारण बन सकता है. इसमें दिमाग को कुछ समय के लिए ब्लड मिलना रुक जाता है. इसके साथ कमजोरी, सुन्नपन या बोलने में परेशानी जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर की जरूरत होती है.
5/6
रेटिनल डिटैचमेंट एक गंभीर स्थिति है. इसमें रेटिना अपनी जगह से हटने लगती है, जिससे अचानक फ्लोटर्स दिखना, चमक दिखाई देना या एक साइड पर परदा गिरने जैसा महसूस हो सकता है. समय पर इलाज न मिले तो स्थायी नुकसान भी हो सकता है.
रेटिनल डिटैचमेंट एक गंभीर स्थिति है. इसमें रेटिना अपनी जगह से हटने लगती है, जिससे अचानक फ्लोटर्स दिखना, चमक दिखाई देना या एक साइड पर परदा गिरने जैसा महसूस हो सकता है. समय पर इलाज न मिले तो स्थायी नुकसान भी हो सकता है.
6/6
अगर अंधेरा अचानक और बार-बार छाने लगे, दर्द के साथ हो, या इसके साथ कमजोरी और बोलने में दिक्कत जैसे लक्षण दिखें, तो देर नहीं करनी चाहिए. कई स्थिति में तुरंत मेडिकल जांच होनी चाहिए, इसलिए समय रहते आंखों का इमरजेंसी चेक-अप कराना जरूरी है.
अगर अंधेरा अचानक और बार-बार छाने लगे, दर्द के साथ हो, या इसके साथ कमजोरी और बोलने में दिक्कत जैसे लक्षण दिखें, तो देर नहीं करनी चाहिए. कई स्थिति में तुरंत मेडिकल जांच होनी चाहिए, इसलिए समय रहते आंखों का इमरजेंसी चेक-अप कराना जरूरी है.
Published at : 07 Dec 2025 02:27 PM (IST)
Tags :
Sudden Vision Blackout Darkness In Front Of Eyes Causes Of Sudden Vision Loss

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
इंडिगो संकट मामले को लेकर सरकार सख्त, DGCA ने CEO को भेजा शो-कॉज नोटिस, गठित हुई कमेटी
इंडिगो संकट मामले को लेकर सरकार सख्त, DGCA ने CEO को भेजा शो-कॉज नोटिस, गठित हुई कमेटी
राजस्थान
राजस्थान: राव सूरजमल की प्रतिमा तोड़ने पर सियासत गरमाई, पूर्व मंत्री खाचरियावास ने भी दिया बयान
राजस्थान: राव सूरजमल की प्रतिमा तोड़ने पर सियासत गरमाई, पूर्व मंत्री खाचरियावास ने भी दिया बयान
टेलीविजन
शादी के बंधन में बंधीं बिग बॉस 9 फेम रूपल त्यागी, प्राइवेट सेरेमनी में रचाया ब्याह
शादी के बंधन में बंधीं बिग बॉस 9 फेम रूपल त्यागी, प्राइवेट सेरेमनी में रचाया ब्याह
क्रिकेट
Watch: सिंहाचलम मन्दिर पहुंचे विराट कोहली, POTS अवार्ड जीतकर लिया भगवान विष्णु का आशीर्वाद
Watch: सिंहाचलम मन्दिर पहुंचे विराट कोहली, POTS अवार्ड जीतकर लिया भगवान विष्णु का आशीर्वाद
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Elvish Yadav ने शेयर की अपनी Real Struggle Story, YouTube Journey, Aukaat Ke Bahar & more
Cricketer Smriti Mandhana की शादी टूटी, Social Media Post के जरिए खुद दी जानकारी
Goa Nightclub Fire: गोवा नाइट क्लब में जिस वक्त भड़की आग उस वक्त का वीडियो आ गया सामने
Goa Nightclub Fire: गोवा नाइट क्लब में जिस वक्त लगी आग उस वक्त का लाइव वीडियो आया सामने
IPO Alert: Methodhub Software IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंडिगो संकट मामले को लेकर सरकार सख्त, DGCA ने CEO को भेजा शो-कॉज नोटिस, गठित हुई कमेटी
इंडिगो संकट मामले को लेकर सरकार सख्त, DGCA ने CEO को भेजा शो-कॉज नोटिस, गठित हुई कमेटी
राजस्थान
राजस्थान: राव सूरजमल की प्रतिमा तोड़ने पर सियासत गरमाई, पूर्व मंत्री खाचरियावास ने भी दिया बयान
राजस्थान: राव सूरजमल की प्रतिमा तोड़ने पर सियासत गरमाई, पूर्व मंत्री खाचरियावास ने भी दिया बयान
टेलीविजन
शादी के बंधन में बंधीं बिग बॉस 9 फेम रूपल त्यागी, प्राइवेट सेरेमनी में रचाया ब्याह
शादी के बंधन में बंधीं बिग बॉस 9 फेम रूपल त्यागी, प्राइवेट सेरेमनी में रचाया ब्याह
क्रिकेट
Watch: सिंहाचलम मन्दिर पहुंचे विराट कोहली, POTS अवार्ड जीतकर लिया भगवान विष्णु का आशीर्वाद
Watch: सिंहाचलम मन्दिर पहुंचे विराट कोहली, POTS अवार्ड जीतकर लिया भगवान विष्णु का आशीर्वाद
इंडिया
Watch: गोवा के नाइटक्लब में आग ने 25 लोगों की ले ली जान! हादसे का भयानक वीडियो आया सामने
गोवा के नाइटक्लब में आग ने 25 लोगों की ले ली जान! हादसे का भयानक वीडियो आया सामने
दिल्ली NCR
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
ट्रैवल
महिला सोलो ट्रैवलर्स के लिए ये हैं भारत की 10 सबसे सुरक्षित और खूबसूरत जगहें, आज ही बना लें प्लान
महिला सोलो ट्रैवलर्स के लिए ये हैं भारत की 10 सबसे सुरक्षित और खूबसूरत जगहें, आज ही बना लें प्लान
शिक्षा
“स्टूडेंट्स की हिडन सुपरपावर” है नींद, एग्जाम के दौरान सिर्फ पढ़ाई नहीं अच्छी स्लीप भी है जरूरी
“स्टूडेंट्स की हिडन सुपरपावर” है नींद, एग्जाम के दौरान सिर्फ पढ़ाई नहीं अच्छी स्लीप भी है जरूरी
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Embed widget