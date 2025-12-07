हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजइस देश में रहने के लिए राजा देता है मुफ्त जमीन, पढ़ाई-बिजली से लेकर इलाज तक होता है फ्री

इस देश में रहने के लिए राजा देता है मुफ्त जमीन, पढ़ाई-बिजली से लेकर इलाज तक होता है फ्री

ये देश भारत का पड़ोसी देश भूटान है. जिसको अक्सर दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है. भूटान एक ऐसा देश है जहां लोग घर, खाना, शिक्षा, बिजली और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत जरूरतें मुफ्त में पाते हैं

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 07 Dec 2025 07:16 AM (IST)
ये देश भारत का पड़ोसी देश भूटान है. जिसको अक्सर दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है. भूटान एक ऐसा देश है जहां लोग घर, खाना, शिक्षा, बिजली और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत जरूरतें मुफ्त में पाते हैं

भारत में एक ऐसा देश मौजूद है जहां का राजा उस देश में रहने के लिए मुफ्त जमीन, पढ़ाई-बिजली से लेकर इलाज तक फ्री देता है और ये देश भारत का पड़ोसी देश भूटान है. जिसको अक्सर दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है. भूटान एक ऐसा देश है जहां लोग घर, खाना, शिक्षा, बिजली और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत जरूरतें मुफ्त में पाते हैं. यहां कोई भूखा या बेघर नहीं रहता. यहां राजा और सरकार मिलकर तय करते हैं कि हर नागरिक को कोई कमी न हो.

1/6
भूटान में अगर किसी व्यक्ति के पास अपना घर बनाने के लिए जमीन नहीं है या खरीदने की क्षमता नहीं है, तो उसे सिर्फ राजा के पास जाना होता है. राजा उस व्यक्ति को मुफ्त जमीन दे देते हैं ताकि वह अपना घर बना सके और अपने परिवार के लिए जीवन यापन कर सके. इसका मतलब है कि भूटान में कोई भी बेघर नहीं रहता है.
भूटान में अगर किसी व्यक्ति के पास अपना घर बनाने के लिए जमीन नहीं है या खरीदने की क्षमता नहीं है, तो उसे सिर्फ राजा के पास जाना होता है. राजा उस व्यक्ति को मुफ्त जमीन दे देते हैं ताकि वह अपना घर बना सके और अपने परिवार के लिए जीवन यापन कर सके. इसका मतलब है कि भूटान में कोई भी बेघर नहीं रहता है.
2/6
भूटान में पढ़ाई, स्वास्थ्य और इलाज पूरी तरह मुफ्त है. स्कूल और कॉलेज की ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है. उच्च शिक्षा के लिए भी सरकार स्कॉलरशिप देती है, यहां तक कि जरूरत पड़ने पर विदेश में पढ़ाई के लिए भी मदद मिलती है. सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त इलाज और दवा होती है.गंभीर बीमारियों के लिए सरकार विदेश में इलाज का खर्च भी उठाती है. इस वजह से भूटानी लोग स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीते हैं.
भूटान में पढ़ाई, स्वास्थ्य और इलाज पूरी तरह मुफ्त है. स्कूल और कॉलेज की ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है. उच्च शिक्षा के लिए भी सरकार स्कॉलरशिप देती है, यहां तक कि जरूरत पड़ने पर विदेश में पढ़ाई के लिए भी मदद मिलती है. सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त इलाज और दवा होती है.गंभीर बीमारियों के लिए सरकार विदेश में इलाज का खर्च भी उठाती है. इस वजह से भूटानी लोग स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीते हैं.
3/6
भूटान में छोटे परिवारों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए एक निश्चित मात्रा में बिजली मुफ्त दी जाती है. किसानों को बीज, उर्वरक और खेती के उपकरण पर सब्सिडी मिलती है. खेती के लिए जरूरी संसाधन या तो मुफ्त या बहुत कम कीमत पर होते हैं. इस तरह, भूटान में कोई भी गरीबी या भूख से परेशान नहीं होता है.
भूटान में छोटे परिवारों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए एक निश्चित मात्रा में बिजली मुफ्त दी जाती है. किसानों को बीज, उर्वरक और खेती के उपकरण पर सब्सिडी मिलती है. खेती के लिए जरूरी संसाधन या तो मुफ्त या बहुत कम कीमत पर होते हैं. इस तरह, भूटान में कोई भी गरीबी या भूख से परेशान नहीं होता है.
4/6
भूटानी लोग अपनी संस्कृति और परंपरा को बड़े गर्व से निभाते हैं. यहां पुरुष घुटनों तक लंबे कपड़े घोस पहनते हैं और महिलाएं लंबी पोशाक किरास पहनती हैं. आम लोग सफेद स्कार्फ पहनते हैं, जबकि कुलीन लोग और भिक्षु पीले रंग का स्कार्फ पहनते हैं. भूटान में संस्कृति और परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए विदेशी प्रभावों पर कड़ी नजर रखी जाती है.
भूटानी लोग अपनी संस्कृति और परंपरा को बड़े गर्व से निभाते हैं. यहां पुरुष घुटनों तक लंबे कपड़े घोस पहनते हैं और महिलाएं लंबी पोशाक किरास पहनती हैं. आम लोग सफेद स्कार्फ पहनते हैं, जबकि कुलीन लोग और भिक्षु पीले रंग का स्कार्फ पहनते हैं. भूटान में संस्कृति और परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए विदेशी प्रभावों पर कड़ी नजर रखी जाती है.
5/6
भूटान पर्यावरण संरक्षण में आगे है. यहां प्लास्टिक की थैलियों पर 1999 से प्रतिबंध है. तंबाकू लगभग अवैध है. देश का 60 प्रतिशत हिस्सा हमेशा जंगल में होना चाहिए. 2015 में एक घंटे में 50,000 पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया. भूटान जानबूझ कर बड़े पैमाने पर पर्यटन से बचता है ताकि प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित रहे.
भूटान पर्यावरण संरक्षण में आगे है. यहां प्लास्टिक की थैलियों पर 1999 से प्रतिबंध है. तंबाकू लगभग अवैध है. देश का 60 प्रतिशत हिस्सा हमेशा जंगल में होना चाहिए. 2015 में एक घंटे में 50,000 पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया. भूटान जानबूझ कर बड़े पैमाने पर पर्यटन से बचता है ताकि प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित रहे.
6/6
भूटान में 2008 में सकल राष्ट्रीय खुशी समिति बनाई गई. जनगणना में लोगों से पूछा जाता है कि वे अपने जीवन से खुश हैं या नहीं, भूटान में अधिकतर लोग बौद्ध धर्म मानते हैं, जो सभी जीवों का सम्मान सिखाता है.
भूटान में 2008 में सकल राष्ट्रीय खुशी समिति बनाई गई. जनगणना में लोगों से पूछा जाता है कि वे अपने जीवन से खुश हैं या नहीं, भूटान में अधिकतर लोग बौद्ध धर्म मानते हैं, जो सभी जीवों का सम्मान सिखाता है.
Published at : 07 Dec 2025 07:16 AM (IST)
Tags :
Bhutan Education Free Land Health King INDIA

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मेरे घर आइए, साथ में एक्सरसाइज करेंगे और जूड़ो लड़ेंगे', किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को दिया ये जवाब, Video
'मेरे घर आइए, साथ में एक्सरसाइज करेंगे और जूड़ो लड़ेंगे', किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को दिया ये जवाब, Video
दिल्ली NCR
नवंबर में दिल्ली नहीं बल्कि ये शहर रहा देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित, रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा
नवंबर में दिल्ली नहीं बल्कि ये शहर रहा देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित, रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा
बॉलीवुड
Tere Ishk Mein Box Office Day 9: 'तेरे इश्क में' गजब कर रही, 'धुरंधर' के सामने बनने जा रही 100 करोड़ी!
'तेरे इश्क में' गजब कर रही, 'धुरंधर' के सामने बनने जा रही 100 करोड़ी!
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Renuka Chowdhury: डॉग विवाद पर रेणुका चौधरी ने दिया सीधा और सख्त जवाब | Charcha With Chitra
पति के अफेयर की प्राण घातक बीवी ! | Sansani | Crime News
Babri Masjid: 6 दिसंबर...बाबरी मस्जिद को लेकर नया बवंडर! | TMC | Indigo Flight | Indigo Crisis
Putin India Visit: Vladimir Putin ने India दौरे पर वो पा लिया… जो 4 साल में खोया था |ABPLIVE
IndiGo flight Cancelled: यात्रियों के टिकट कैंसिल करने के पीछे बड़ी साजिश? | Janhit With Chitra

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मेरे घर आइए, साथ में एक्सरसाइज करेंगे और जूड़ो लड़ेंगे', किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को दिया ये जवाब, Video
'मेरे घर आइए, साथ में एक्सरसाइज करेंगे और जूड़ो लड़ेंगे', किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को दिया ये जवाब, Video
दिल्ली NCR
नवंबर में दिल्ली नहीं बल्कि ये शहर रहा देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित, रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा
नवंबर में दिल्ली नहीं बल्कि ये शहर रहा देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित, रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा
बॉलीवुड
Tere Ishk Mein Box Office Day 9: 'तेरे इश्क में' गजब कर रही, 'धुरंधर' के सामने बनने जा रही 100 करोड़ी!
'तेरे इश्क में' गजब कर रही, 'धुरंधर' के सामने बनने जा रही 100 करोड़ी!
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
इंडिया
'ऐसा एक्शन होगा, जो मिसाल बनेगा और पूरा एविएशन सेक्टर...', राम मोहन नायडू की इंडिगो को चेतावनी
'ऐसा एक्शन होगा, जो मिसाल बनेगा और पूरा एविएशन सेक्टर...', राम मोहन नायडू की इंडिगो को चेतावनी
इंडिया
500KM की दूरी का 7500 रुपये... इंडिगो संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, मनमाना किराया वसूली पर रोक
500KM की दूरी का ₹7500... इंडिगो संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, मनमाना किराया वसूली पर रोक
नौकरी
​सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में निकली वैकेंसी, सैलरी जानकार उड़ जाएंगे होश
​सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में निकली वैकेंसी, सैलरी जानकार उड़ जाएंगे होश
ट्रेंडिंग
स्टेज पर फोटो खिंचाने आई बहन पर फूटा दुल्हन का गुस्सा! ऐसे घूरा कि सोशल मीडिया पर मच गया धमाल- वीडियो वायरल
स्टेज पर फोटो खिंचाने आई बहन पर फूटा दुल्हन का गुस्सा! ऐसे घूरा कि सोशल मीडिया पर मच गया धमाल
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Embed widget