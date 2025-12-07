एक्सप्लोरर
इस देश में रहने के लिए राजा देता है मुफ्त जमीन, पढ़ाई-बिजली से लेकर इलाज तक होता है फ्री
ये देश भारत का पड़ोसी देश भूटान है. जिसको अक्सर दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है. भूटान एक ऐसा देश है जहां लोग घर, खाना, शिक्षा, बिजली और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत जरूरतें मुफ्त में पाते हैं
भारत में एक ऐसा देश मौजूद है जहां का राजा उस देश में रहने के लिए मुफ्त जमीन, पढ़ाई-बिजली से लेकर इलाज तक फ्री देता है और ये देश भारत का पड़ोसी देश भूटान है. जिसको अक्सर दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है. भूटान एक ऐसा देश है जहां लोग घर, खाना, शिक्षा, बिजली और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत जरूरतें मुफ्त में पाते हैं. यहां कोई भूखा या बेघर नहीं रहता. यहां राजा और सरकार मिलकर तय करते हैं कि हर नागरिक को कोई कमी न हो.
