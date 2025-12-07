इस देश में रहने के लिए राजा देता है मुफ्त जमीन, पढ़ाई-बिजली से लेकर इलाज तक होता है फ्री

भूटान में पढ़ाई, स्वास्थ्य और इलाज पूरी तरह मुफ्त है. स्कूल और कॉलेज की ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है. उच्च शिक्षा के लिए भी सरकार स्कॉलरशिप देती है, यहां तक कि जरूरत पड़ने पर विदेश में पढ़ाई के लिए भी मदद मिलती है. सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त इलाज और दवा होती है.गंभीर बीमारियों के लिए सरकार विदेश में इलाज का खर्च भी उठाती है. इस वजह से भूटानी लोग स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीते हैं.