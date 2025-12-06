एक्सप्लोरर
200 गेट…हजारों ट्रेनें, ये है सबसे बिजी स्टेशन जहां ट्रेन पकड़ना किसी मिशन से कम नहीं
World Busiest Railway Station: दुनिया का यह रेलवे स्टेशन सिर्फ एक स्टेशन नहीं, बल्कि कदम-कदम पर चुनौती से भरा एक चलता-फिरता शहर है. यहां ट्रेन पकड़ना आसान नहीं है.
200 गेट, हजारों ट्रेनें, और रोजाना लाखों कदमों की आवाज, दुनिया का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कहे जाने वाले टोक्यो के शिंजुकु स्टेशन में ट्रेन पकड़ना असल में किसी मिशन से कम नहीं है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसे आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे बिजी स्टेशन घोषित किया है. वजह साफ है कि यहां रोज औसतन 38 लाख यात्री उतरते-चढ़ते हैं. यानी एक दिन में इतनी भीड़, जितनी भारत के कई शहरों में पूरे महीने में नहीं देखी जाती है. यही कारण है कि सालभर में यहां 1.27 अरब से ज्यादा लोग गुजरते हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 06 Dec 2025 10:13 AM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
200 गेट…हजारों ट्रेनें, ये है सबसे बिजी स्टेशन जहां ट्रेन पकड़ना किसी मिशन से कम नहीं
जनरल नॉलेज
6 Photos
थाईलैंड के राजाओं को क्यों कहा जाता है राम, जानें क्या है इस उपाधि के पीछे की वजह
जनरल नॉलेज
7 Photos
गाय-भैंस या बिल्ली भी तो पालते हैं इंसान, लेकिन कुत्तों से ही क्यों होती है इतनी मोहब्बत, क्या है इसका विज्ञान?
जनरल नॉलेज
7 Photos
ये है देश की सबसे बड़ी फ्लाइट ऑपरेटर एयरलाइंस, 100-200 नहीं..हर रोज उड़ती हैं 21,00 फ्लाइट
जनरल नॉलेज
7 Photos
कम अपराध, ज्यादा सम्मान… दुनिया के वे देश, जहां महिलाएं महसूस करती हैं सबसे ज्यादा सुरक्षित
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर यूपी पुलिस अलर्ट, अयोध्या-मथुरा और वाराणसी में बढ़ाई सुरक्षा
विश्व
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
बॉलीवुड
काजोल और ट्विंकल के चैट शो में क्यों नहीं दिखे शाहरुख खान? एक्टर ने खुद बताई वजह
क्रिकेट
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion