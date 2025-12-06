200 गेट…हजारों ट्रेनें, ये है सबसे बिजी स्टेशन जहां ट्रेन पकड़ना किसी मिशन से कम नहीं

इसके बाद नंबर आता है कोलकाता के सियालदह स्टेशन का, जहां लोकल और मेल ट्रेनों की वजह से भीड़ हमेशा टॉप गियर में रहती है. लेकिन शिंजुकु की बात ही अलग है. यहां ट्रेनों की रफ्तार इतनी तेज है कि हर मिनट दर्जनों ट्रेनें प्लेटफॉर्म में घुसती और निकलती रहती हैं. इस भीड़ के बीच सही गेट ढूंढना किसी पहेली को हल करने जैसा है. 200 गेट्स में से कौन-सा आपको सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचाएगा.