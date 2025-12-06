प्लास्टिक की बोतल, कंटेनर, किचन का सामान, बाल्टी, पाइप, खिलौने, पैकेजिंग लगभग हर प्लास्टिक प्रोडक्ट कच्चे तेल से प्रोसेस किए गए पेट्रोकेमिकल मटेरियल से शुरू होता है. भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद में बढ़ोतरी का मतलब होता है कि रोजमर्रा की कई प्लास्टिक चीज अब रूस से कनेक्टेड है.