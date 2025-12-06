हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Russian Oil: रूस का ये प्रोडक्ट भारत में हर घर में होता है यूज, इस्तेमाल करते होंगे लेकिन पता नहीं होगा

Russian Oil: रूस का ये प्रोडक्ट भारत में हर घर में होता है यूज, इस्तेमाल करते होंगे लेकिन पता नहीं होगा

Russian Oil: क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा रूसी प्रोडक्ट है जो हर भारतीय के घर में इस्तेमाल होता है. आइए जानते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 06 Dec 2025 05:33 PM (IST)
Russian Oil: क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा रूसी प्रोडक्ट है जो हर भारतीय के घर में इस्तेमाल होता है. आइए जानते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी.

Russian Oil: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के लिए भारत दौरे पर आए हुए हैं. वैसे तो डिफेंस डील ही ज्यादा सुर्खियों में रहती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा रूसी प्रोडक्ट है जो हर भारतीय इस्तेमाल करता है और ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं. आइए जानते हैं कौन सा है वह प्रोडक्ट जो हर भारत के घर में पहुंचता है.

Published at : 06 Dec 2025 05:33 PM (IST)
