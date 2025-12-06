एक्सप्लोरर
रम और व्हिस्की से कितनी अलग होती है जिन, क्या इसमें अल्होकल की मात्रा होती है ज्यादा?
Gin Vs Rum Vs Whisky: जिन, रम और व्हिस्की में सबसे ज्यादा कौन सी स्ट्रॉन्ग होती है यह सवाल सभी के मन में होता है. आइए जानते हैं इनमें अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है.
Gin Vs Rum Vs Whisky: जिन, रम और व्हिस्की शायद बार शेल्फ पर अगल-बगल रखे हों लेकिन वे बनने के तरीके, स्वाद और उनमें इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स के मामले में एक दूसरे से काफी अलग हैं. काफी लोगों को मानना है कि जिन सिर्फ अपने तेज, बॉटनिकल फ्लेवर की वजह से ज्यादा स्ट्रांग होती है. लेकिन असल में सच्चाई कुछ और है. तो आइए जानते हैं जिन, रम और व्हिस्की के बीच का फर्क.
रम और व्हिस्की से कितनी अलग होती है जिन, क्या इसमें अल्होकल की मात्रा होती है ज्यादा?
