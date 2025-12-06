रम और व्हिस्की से कितनी अलग होती है जिन, क्या इसमें अल्होकल की मात्रा होती है ज्यादा?

जिन का खास फ्लेवर जूनिपर बेरी से आता है. यह एक ताजा, पाइन जैसी खुशबू देती है जो किसी और स्पिरिट में नैचुरली नहीं होती. वैसे तो जिन की शुरुआत एक न्यूट्रल ग्रेन स्पिरिट से होती है लेकिन डिस्टिलेशन के दौरान इसमें बॉटनिकल्स जैसे धनिया, खट्टे फलों के छिलके और इलायची मिलाए जाते हैं. इसके बाद जिन रम या व्हिस्की की तुलना में ज्यादा खुशबूदार और हर्बल बनती है.