क्या होता है Sierra का मतलब, जिसके दम पर Tata Sierra ने की दमदार वापसी?

टाटा सिएरा की वापसी ने बाजार की दिशा ही बदल दी है. पुराने अनुभव, दमदार डिजाइन और आधुनिक तकनीक ने इसे एक ऐसा विकल्प बना दिया है जो पुराने शेर और नए शेर का मेल है. Hyundai Creta, Kia Seltos और अन्य प्रतिस्पर्धियों को अब सीधे मुकाबले में आना होगा. यह गाड़ी पुराने ग्राहकों को याद दिलाती है और नए ग्राहकों को आकर्षित करती है.