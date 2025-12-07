भारत में Indigo है सबसे बड़ी एयरलाइन, पाकिस्तान में किस कंपनी के पास हैं सबसे ज्यादा विमान?

पाकिस्तान में हवाई यात्रा की दायरे को सबसे व्यापक रूप से कवर करने वाला नाम PIA ही है. हालांकि बाजार में कुछ नई निजी एयरलाइन्स कदम रख चुकी हैं, लेकिन बेड़े की संख्या, घरेलू-अंतरराष्ट्रीय रूट नेटवर्क और प्रतिष्ठा के लिहाज से PIA अभी भी देश की प्रमुख एयरलाइन है.