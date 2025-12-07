एक्सप्लोरर
भारत में Indigo है सबसे बड़ी एयरलाइन, पाकिस्तान में किस कंपनी के पास हैं सबसे ज्यादा विमान?
Pakistani Airlines: भारत में इंडिगो सबसे बड़ी एयरलाइन है. इंडिगो की हर रोज करीब 2100 फ्लाइट्स उड़ती हैं. आइए जानें कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी एयलाइन कंपनी कौन सी है.
इंडिगो में लगातार चार दिनों तक जारी रही संचालन संबंधी अव्यवस्था के बीच शनिवार को हालात बेहतर होते नजर आए. कंपनी का कहना है कि उसकी लगभग सभी उड़ान सेवाएं पटरी पर लौट चुकी हैं और अब करीब 95% रूट पर विमान सामान्य रूप से उड़ान भर रहे हैं. 138 में तय किए गए गंतव्यों में से 135 पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिए गए हैं. जिन यात्रियों की उड़ानें रद्द हुई थीं, उन्हें रविवार रात 8 बजे तक पूरा रिफंड मिलने की पुष्टि की गई है. आइए जानें कि पाकिस्तान में किस कंपनी के पास सबसे ज्यादा विमान हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 07 Dec 2025 12:50 PM (IST)
Tags :Indigo Airlines PIA Pakistani Airlines
जनरल नॉलेज
7 Photos
भारत में Indigo है सबसे बड़ी एयरलाइन, पाकिस्तान में किस कंपनी के पास हैं सबसे ज्यादा विमान?
जनरल नॉलेज
6 Photos
गाड़ी तेरा भाई चलाएगा... दारू पीने के बाद क्यों बढ़ जाता है कॉन्फिडेंस, शरीर में कैसे होता है केमिकल लोचा?
जनरल नॉलेज
6 Photos
इस देश में रहने के लिए राजा देता है मुफ्त जमीन, पढ़ाई-बिजली से लेकर इलाज तक होता है फ्री
जनरल नॉलेज
6 Photos
रम और व्हिस्की से कितनी अलग होती है जिन, क्या इसमें अल्होकल की मात्रा होती है ज्यादा?
जनरल नॉलेज
6 Photos
रूस का ये प्रोडक्ट भारत में हर घर में होता है यूज, इस्तेमाल करते होंगे लेकिन पता नहीं होगा
जनरल नॉलेज
7 Photos
200 गेट…हजारों ट्रेनें, ये है सबसे बिजी स्टेशन जहां ट्रेन पकड़ना किसी मिशन से कम नहीं
जनरल नॉलेज
6 Photos
थाईलैंड के राजाओं को क्यों कहा जाता है राम, जानें क्या है इस उपाधि के पीछे की वजह
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
इंडिगो संकट मामले को लेकर सरकार सख्त, DGCA ने CEO को भेजा शो-कॉज नोटिस, गठित हुई कमेटी
राजस्थान
राजस्थान: राव सूरजमल की प्रतिमा तोड़ने पर सियासत गरमाई, पूर्व मंत्री खाचरियावास ने भी दिया बयान
टेलीविजन
दीपिका कक्कड़ ने कैंसर ट्रीटमेंट के बीच बढ़ते वजन को लेकर किया रिएक्ट, बोलीं- कोई शिकायत नहीं
क्रिकेट
Watch: सिंहाचलम मन्दिर पहुंचे विराट कोहली, POTS अवार्ड जीतकर लिया भगवान विष्णु का आशीर्वाद
Advertisement
जनरल नॉलेज
7 Photos
भारत में Indigo है सबसे बड़ी एयरलाइन, पाकिस्तान में किस कंपनी के पास हैं सबसे ज्यादा विमान?
जनरल नॉलेज
6 Photos
गाड़ी तेरा भाई चलाएगा... दारू पीने के बाद क्यों बढ़ जाता है कॉन्फिडेंस, शरीर में कैसे होता है केमिकल लोचा?
एबीपी लाइव
Opinion