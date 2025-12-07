हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भारत में Indigo है सबसे बड़ी एयरलाइन, पाकिस्तान में किस कंपनी के पास हैं सबसे ज्यादा विमान?

भारत में Indigo है सबसे बड़ी एयरलाइन, पाकिस्तान में किस कंपनी के पास हैं सबसे ज्यादा विमान?

Pakistani Airlines: भारत में इंडिगो सबसे बड़ी एयरलाइन है. इंडिगो की हर रोज करीब 2100 फ्लाइट्स उड़ती हैं. आइए जानें कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी एयलाइन कंपनी कौन सी है.

By : निधि पाल  | Updated at : 07 Dec 2025 12:50 PM (IST)
Pakistani Airlines: भारत में इंडिगो सबसे बड़ी एयरलाइन है. इंडिगो की हर रोज करीब 2100 फ्लाइट्स उड़ती हैं. आइए जानें कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी एयलाइन कंपनी कौन सी है.

इंडिगो में लगातार चार दिनों तक जारी रही संचालन संबंधी अव्यवस्था के बीच शनिवार को हालात बेहतर होते नजर आए. कंपनी का कहना है कि उसकी लगभग सभी उड़ान सेवाएं पटरी पर लौट चुकी हैं और अब करीब 95% रूट पर विमान सामान्य रूप से उड़ान भर रहे हैं. 138 में तय किए गए गंतव्यों में से 135 पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिए गए हैं. जिन यात्रियों की उड़ानें रद्द हुई थीं, उन्हें रविवार रात 8 बजे तक पूरा रिफंड मिलने की पुष्टि की गई है. आइए जानें कि पाकिस्तान में किस कंपनी के पास सबसे ज्यादा विमान हैं.

पाकिस्तान में हवाई यात्रा की दायरे को सबसे व्यापक रूप से कवर करने वाला नाम PIA ही है. हालांकि बाजार में कुछ नई निजी एयरलाइन्स कदम रख चुकी हैं, लेकिन बेड़े की संख्या, घरेलू-अंतरराष्ट्रीय रूट नेटवर्क और प्रतिष्ठा के लिहाज से PIA अभी भी देश की प्रमुख एयरलाइन है.
पाकिस्तान में हवाई यात्रा की दायरे को सबसे व्यापक रूप से कवर करने वाला नाम PIA ही है. हालांकि बाजार में कुछ नई निजी एयरलाइन्स कदम रख चुकी हैं, लेकिन बेड़े की संख्या, घरेलू-अंतरराष्ट्रीय रूट नेटवर्क और प्रतिष्ठा के लिहाज से PIA अभी भी देश की प्रमुख एयरलाइन है.
PIA का विमान बेड़ा अधिकांश प्रमुख शहरों से उड़ान भरता है जैसे- कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और क्वेटा जैसे शहरों को देश के अलावा विदेश से भी जोड़ता है.
PIA का विमान बेड़ा अधिकांश प्रमुख शहरों से उड़ान भरता है जैसे- कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और क्वेटा जैसे शहरों को देश के अलावा विदेश से भी जोड़ता है.
जहां भारत में IndiGo की उड़ानों का जनाधार लगातार बढ़ा है, वहीं पाकिस्तान में PIA को बरसों की विरासत मिली हुई है. उसके पायलट, कॉकपिट क्रू और ग्राउंड स्टाफ की संख्या बड़ी है, जिसे पिछले दशक में कई मौकों पर चुनौती मिली है.
जहां भारत में IndiGo की उड़ानों का जनाधार लगातार बढ़ा है, वहीं पाकिस्तान में PIA को बरसों की विरासत मिली हुई है. उसके पायलट, कॉकपिट क्रू और ग्राउंड स्टाफ की संख्या बड़ी है, जिसे पिछले दशक में कई मौकों पर चुनौती मिली है.
निजी एयरलाइन्स के आने से यात्रियों के विकल्प तो बढ़े, लेकिन अभी भी बहुत से लोग बजट, सुविधा और भरोसे के आधार पर PIA को तरजीह देते हैं, खासकर उन रूट्स पर जहां निजी फ्लाइट्स कम या नहीं हैं.
निजी एयरलाइन्स के आने से यात्रियों के विकल्प तो बढ़े, लेकिन अभी भी बहुत से लोग बजट, सुविधा और भरोसे के आधार पर PIA को तरजीह देते हैं, खासकर उन रूट्स पर जहां निजी फ्लाइट्स कम या नहीं हैं.
हालांकि PIA का दायरा बड़ा है, लेकिन उसे मुश्किलों से भी जूझना पड़ रहा है. आर्थिक दबाव, विमान उड़ानों में देरी, बेड़े की मरम्मत-रखरखाव की चुनौतियां, और कभी-कभी सुरक्षा-मानकों से जुड़े विवाद- इन सबने PIA की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं.
हालांकि PIA का दायरा बड़ा है, लेकिन उसे मुश्किलों से भी जूझना पड़ रहा है. आर्थिक दबाव, विमान उड़ानों में देरी, बेड़े की मरम्मत-रखरखाव की चुनौतियां, और कभी-कभी सुरक्षा-मानकों से जुड़े विवाद- इन सबने PIA की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं.
निजी एयरलाइन्स ने तेजी से रूट्स पर कब्जा किया, जिससे प्रतिस्पर्धा और तेज हो गई. फिर भी, PIA के पास एक बड़ा फायदा है कि उसकी पुरानी लॉजिस्टिक संरचना, अनुभवी पायलट और देश के ज्यादातर हवाई मार्गों पर उसकी पकड़ है.
निजी एयरलाइन्स ने तेजी से रूट्स पर कब्जा किया, जिससे प्रतिस्पर्धा और तेज हो गई. फिर भी, PIA के पास एक बड़ा फायदा है कि उसकी पुरानी लॉजिस्टिक संरचना, अनुभवी पायलट और देश के ज्यादातर हवाई मार्गों पर उसकी पकड़ है.
जहां निजी कंपनियां पैसे के हिसाब से रूट चुनती हैं, वहां PIA उन कम-लाभ वाले, लेकिन जरूरी रूट्स को जारी रखती है, जिससे देश के दूर इलाकों तक हवाई संपर्क बना रहता है.
जहां निजी कंपनियां पैसे के हिसाब से रूट चुनती हैं, वहां PIA उन कम-लाभ वाले, लेकिन जरूरी रूट्स को जारी रखती है, जिससे देश के दूर इलाकों तक हवाई संपर्क बना रहता है.
Published at : 07 Dec 2025 12:50 PM (IST)
Indigo Airlines PIA Pakistani Airlines

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
