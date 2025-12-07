सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और खुश भी. वजह है तीन अलग-अलग पार्टियों की महिला सांसदों का एक साथ ठुमके लगाना. राजनीति में रोज तकरार करने वाली बीजेपी सांसद कंगना रनौत, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और एनसीपी (शरद Pawar गुट) सांसद सुप्रिया सुले एक ही मंच पर नाचती नजर आईं. ये नजारा था उद्योगपति से नेता बने नवीन जिंदल की बेटी की शादी का, जहां संगीत कार्यक्रम के दौरान तीनों ने मिलकर ऐसा धमाल मचाया कि वीडियो कुछ ही मिनटों में इंटरनेट पर छा गया.

कंगना, सुप्रिया और महुआ मोइत्रा ने एक साथ लगाए ठुमके

बीजेपी सांसद कंगना रनौत, टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा और एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले हाल ही में नवीन जिंदल की बेटी की शादी के समारोह में एक साथ डांस करती नजर आईं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इस अनोखे मिलन पर जमकर चर्चा कर रहे हैं. संगीत समारोह के दौरान तीनों ने फिल्म ‘ओम शांति ओम’ के मशहूर गाने पर एक साथ डांस किया. मंच पर तीनों नेताओं को एक साथ थिरकते देख वहां मौजूद मेहमान भी हैरान रह गए. आमतौर पर संसद में एक-दूसरे पर तीखे हमले करने वाली ये नेता शादी के माहौल में पूरी तरह रिलैक्स और मुस्कुराती हुई दिखाई दीं.

सोशल मीडिया पर आई रिएक्शन की बाढ़

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. कई यूजर्स ने लिखा कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इंसानी रिश्ते और खुशी के पल उससे कहीं ऊपर होते हैं. कुछ लोगों ने इसे "अनोखा कॉम्बिनेशन" कहा, तो किसी ने लिखा कि “पहली बार ऐसा दृश्य देखा कि तीनों एक साथ डांस कर रही हैं.” नवीन जिंदल की बेटी की शादी में कई राजनेता और बड़े उद्योगपति शामिल हुए थे. संगीत कार्यक्रम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, क्योंकि इसने राजनीति की कड़वाहट के बीच एक अलग ही माहौल बना दिया. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि तीनों नेता पूरे उत्साह के साथ डांस कर रही हैं और स्टेज पर खूब मस्ती कर रही हैं.

कंगना ने भी शेयर की तस्वीर

इसी बीच सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पर एक और तस्वीर साझा की जा रही है, जिसमें कंगना नवीन जिंदल, महुआ मोइत्रा और सुप्रिया सुले के साथ डांस प्रैक्टिस करती दिखाई दे रही हैं. पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, "साथी सांसदों के साथ फिल्मी पल, हा हा. [नवीन जिंदल] जी की बेटी की शादी के संगीत समारोह की रिहर्सल कर रही हूं." कहा जा रहा है कि अब तस्वीर को हटा दिया गया है.

