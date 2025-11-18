इंजीनियर सैटेलाइट को बनाते समय जंग लगने वाली धातुओं से बचते हैं. अल्युमिनियम और उसके मिश्रधातु का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से जंग रोधी होती हैं. इसी के साथ टाइटेनियम का भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यह कभी मजबूत होता है और जंग के प्रति प्राकृतिक प्रतिरोधकता के तौर पर काम करता है.