King Of Thailand: थाईलैंड के राजाओं को क्यों कहा जाता है राम, जानें क्या है इस उपाधि के पीछे की वजह

King Of Thailand: थाईलैंड के राजाओं को क्यों कहा जाता है राम, जानें क्या है इस उपाधि के पीछे की वजह

King Of Thailand: थाईलैंड में राजाओं को राम की उपाधि दी जाती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह और क्या है इसका संस्कृतिक मतलब.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 05 Dec 2025 10:07 AM (IST)
King Of Thailand: थाईलैंड में राजाओं को राम की उपाधि दी जाती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह और क्या है इसका संस्कृतिक मतलब.

King Of Thailand: थाईलैंड की सबसे दिलचस्प परंपराओं में से एक है कि इसके राजाओं के लिए 'राम' शब्द का इस्तेमाल किया जाता है. यानी कि यहां के राजाओं को राम की उपाधि दी जाती है. चाहे वह राम I हों, राम V हों या फिर अभी के राजा X (राम दशम), इस टाइटल में सदियों पुरानी धार्मिक संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत और भारत से गहरे संबंध है. आइए जानते हैं कि यहां के राजा को राम की उपाधि क्यों दी जाती है.

हिंदू धर्म में भगवान राम विष्णु के सातवें अवतार और एक आदर्श राजा के रूप में पूजे जाते हैं. चक्री वंश के थाई राजाओं ने यह टाइटल भगवान की ताकत, धर्म और इस पुरानी मान्यता को दिखाने के लिए अपनाया था कि राजा आध्यात्मिक रूप से भगवान विष्णु से जुड़े होते हैं.
हिंदू धर्म में भगवान राम विष्णु के सातवें अवतार और एक आदर्श राजा के रूप में पूजे जाते हैं. चक्री वंश के थाई राजाओं ने यह टाइटल भगवान की ताकत, धर्म और इस पुरानी मान्यता को दिखाने के लिए अपनाया था कि राजा आध्यात्मिक रूप से भगवान विष्णु से जुड़े होते हैं.
थाईलैंड की कल्चरल पहचान भारतीय महाकाव्य रामायण से बहुत ज्यादा प्रेरित है. थाईलैंड में रामायण को रामकियन के नाम से पहचाना जाता है. यह महाकाव्य थाईलैंड की कला, साहित्य और शाही रस्मों को आकार देता है.
थाईलैंड की कल्चरल पहचान भारतीय महाकाव्य रामायण से बहुत ज्यादा प्रेरित है. थाईलैंड में रामायण को रामकियन के नाम से पहचाना जाता है. यह महाकाव्य थाईलैंड की कला, साहित्य और शाही रस्मों को आकार देता है.
इस परंपरा को राजा बुद्ध योद्फा चुललोके ने शुरू किया था. इन्हें राम I के नाम से जाना जाता था. ये 1782 में चक्री राजवंश के संस्थापक थे. उन्होंने रामाथिबोडी टाइटल को अपनाया. इसके बाद हर राजा ने इस परंपरा को जारी रखा.
इस परंपरा को राजा बुद्ध योद्फा चुललोके ने शुरू किया था. इन्हें राम I के नाम से जाना जाता था. ये 1782 में चक्री राजवंश के संस्थापक थे. उन्होंने रामाथिबोडी टाइटल को अपनाया. इसके बाद हर राजा ने इस परंपरा को जारी रखा.
थाईलैंड की पुरानी राजधानी का नाम अयुत्या रखा गया था. यह भारत में भगवान राम की जन्म भूमि अयोध्या से प्रेरित था. अयोध्या से यह सिंबॉलिक कनेक्शन भारत और साउथ ईस्ट एशिया के बीच सदियों से चले आ रहे कल्चरल लेन देन को दर्शाता है.
थाईलैंड की पुरानी राजधानी का नाम अयुत्या रखा गया था. यह भारत में भगवान राम की जन्म भूमि अयोध्या से प्रेरित था. अयोध्या से यह सिंबॉलिक कनेक्शन भारत और साउथ ईस्ट एशिया के बीच सदियों से चले आ रहे कल्चरल लेन देन को दर्शाता है.
थाई मान्यता में राजा को धरती पर भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है. इसी के साथ थाई मान्यता के अनुसार राजा में भगवान विष्णु के गुण होते हैं. राम टाइटल राजा के स्पिरिचुअल कद को काफी मजबूत करता है.
थाई मान्यता में राजा को धरती पर भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है. इसी के साथ थाई मान्यता के अनुसार राजा में भगवान विष्णु के गुण होते हैं. राम टाइटल राजा के स्पिरिचुअल कद को काफी मजबूत करता है.
20वीं सदी में राजा वजीरावुध ने इंग्लिश नंबरिंग सिस्टम शुरू किया. जैसे राम I, राम V, राम III वगैरह. इसके बाद वेस्टर्न देशों के साथ कम्युनिकेशन और भी आसान हो गया. अब विदेशियों के लिए हर राजा को पहचानना और याद रखना आसान हो गया था.
20वीं सदी में राजा वजीरावुध ने इंग्लिश नंबरिंग सिस्टम शुरू किया. जैसे राम I, राम V, राम III वगैरह. इसके बाद वेस्टर्न देशों के साथ कम्युनिकेशन और भी आसान हो गया. अब विदेशियों के लिए हर राजा को पहचानना और याद रखना आसान हो गया था.
Published at : 05 Dec 2025 10:07 AM (IST)
जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
