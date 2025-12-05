एक्सप्लोरर
King Of Thailand: थाईलैंड के राजाओं को क्यों कहा जाता है राम, जानें क्या है इस उपाधि के पीछे की वजह
King Of Thailand: थाईलैंड में राजाओं को राम की उपाधि दी जाती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह और क्या है इसका संस्कृतिक मतलब.
King Of Thailand: थाईलैंड की सबसे दिलचस्प परंपराओं में से एक है कि इसके राजाओं के लिए 'राम' शब्द का इस्तेमाल किया जाता है. यानी कि यहां के राजाओं को राम की उपाधि दी जाती है. चाहे वह राम I हों, राम V हों या फिर अभी के राजा X (राम दशम), इस टाइटल में सदियों पुरानी धार्मिक संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत और भारत से गहरे संबंध है. आइए जानते हैं कि यहां के राजा को राम की उपाधि क्यों दी जाती है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 05 Dec 2025 10:07 AM (IST)
Tags :Rama Thailand Thai Kings Rama Dynasty
जनरल नॉलेज
6 Photos
थाईलैंड के राजाओं को क्यों कहा जाता है राम, जानें क्या है इस उपाधि के पीछे की वजह
जनरल नॉलेज
7 Photos
कम अपराध, ज्यादा सम्मान… दुनिया के वे देश, जहां महिलाएं महसूस करती हैं सबसे ज्यादा सुरक्षित
जनरल नॉलेज
6 Photos
ज्यादा ठंड बढ़ने पर क्यों कांपने लगता है शरीर, क्या कंपकंपी से कम हो जाती है सर्दी?
जनरल नॉलेज
7 Photos
इस धर्म वालों के लिए अलग ड्रिंक बनाती है कोल्ड ड्रिंक की यह कंपनी, हैरान कर देगी वजह
जनरल नॉलेज
7 Photos
अक्टूबर में भारत ने खरीदा 14.7 बिलियन डॉलर का सोना, जानें देश में किसने खरीदा सबसे ज्यादा गोल्ड?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
दो प्लेन, एक राष्ट्रपति… दुनिया देखती रह गई, पुतिन की सीक्रेट फ्लाइट का भेद दिल्ली पहुंचकर खुला!
मध्य प्रदेश
'नाम नहीं जुड़वाओगे तो राशन-पानी बंद', एमपी के मंत्री ने दिया ऐसा बयान, मच गया बवाल
विश्व
वर्क परमिट को लेकर ट्रंप का बड़ा फैसला, भारतीयों पर लटकी तलवार, जानें क्या होगा इससे?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
थाईलैंड के राजाओं को क्यों कहा जाता है राम, जानें क्या है इस उपाधि के पीछे की वजह
जनरल नॉलेज
7 Photos
कम अपराध, ज्यादा सम्मान… दुनिया के वे देश, जहां महिलाएं महसूस करती हैं सबसे ज्यादा सुरक्षित
एबीपी लाइव
Opinion