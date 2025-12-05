कम अपराध, ज्यादा सम्मान… दुनिया के वे देश, जहां महिलाएं महसूस करती हैं सबसे ज्यादा सुरक्षित

पांचवे स्थान पर फिनलैंड महिलाओं के लिए उच्च सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक माना जाता है. संसद से लेकर मंत्रिमंडल तक, महिलाओं की भागीदारी किसी को हैरान नहीं करती. शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी सक्षम हैं कि महिलाओं की स्वायत्तता सिर्फ सोच नहीं, व्यवहारिक जीवन का हिस्सा है. सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा इतनी पुख्ता है कि यहां देर रात अकेले सफर करना भी सामान्य है.