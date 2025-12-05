एक्सप्लोरर
कम अपराध, ज्यादा सम्मान… दुनिया के वे देश, जहां महिलाएं महसूस करती हैं सबसे ज्यादा सुरक्षित
Countries Best For Women: दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं जहां सुरक्षा सिर्फ शब्द नहीं, एक ऐसा अनुभव है जो महिलाओं की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. आइए इन देशों के बारे में जानें.
रात के अंधेरे में बिना डर कदम बढ़ाने की आजादी, भीड़ में भी खुद को सुरक्षित महसूस करने का भरोसा और समाज में ऐसे कानून, जो महिलाओं की सुरक्षा को सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर भी मजबूती से खड़ा करते हों, दुनिया में ऐसे देश मौजूद हैं, जहां महिलाएं न सिर्फ बेखौफ रहती हैं, बल्कि हर क्षेत्र में नेतृत्व तक संभालती हैं. महिला सुरक्षा पर जारी WPS इंडेक्स 2025 की ताजा रिपोर्ट ने ऐसे देशों की एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने रखी है.
Published at : 05 Dec 2025 08:25 AM (IST)
