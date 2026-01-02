मोबाइल फोन की बैटरी काफी ज्यादा सख्त क्वालिटी चेक के तहत बनाई जाती है. ब्रांड ओवरहीटिंग, शॉर्ट सर्किट और लंबे समय तक चलने की क्षमता के लिए सेल की टेस्टिंग में काफी ज्यादा निवेश करते हैं. वहीं पावर बैंक, खास कर सस्ते या नकली वाले अक्सर इन सख्त स्टैंडर्ड को नजरअंदाज कर देते हैं. खराब बैटरी सेल, रीसायकल किए गए कंपोनेंट और पुराने डिजाइन अंदरूनी खराबी का खतरा काफी बढ़ा देते हैं. इस वजह से फटने की संभावना ज्यादा हो जाती है.