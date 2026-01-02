एक्सप्लोरर
Power Bank Blast: पावर बैंक जल्दी फट जाते हैं, लेकिन मोबाइल बैटरी नहीं, क्यों होता है ऐसा?
Power Bank Blast: फोन के मुकाबले पावर बैंक फटने की खबरें ज्यादा आती हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.
Power Bank Blast: पावर बैंक और स्मार्टफोन दोनों में ही लिथियम आयन या लिथियम पॉलीमर बैटरी होती है. लेकिन इसके बावजूद भी जेब में फोन फटने की खबरों के मुकाबले पावर बैंक फटने की खबरें ज्यादा आती हैं. इसकी वजह केमिस्ट्री नहीं है बल्कि यह है कि यह बैटरी कैसे बनाई जाती है, कैसे सुरक्षित रखी जाती हैं और कैसे इस्तेमाल की जाती हैं. आइए जानते हैं कि आखिर फोन के मुकाबले पावर बैंक ज्यादा क्यों फट जाते हैं.
1/6
2/6
Published at : 02 Jan 2026 01:23 PM (IST)
जनरल नॉलेज
8 Photos
सिर्फ 18 रुपये में एक बोतल बीयर, यहां पानी से भी सस्ती है शराब, होटलों में मिलती है फ्री
जनरल नॉलेज
6 Photos
अंडे के अंदर सांस कैसे लेते हैं चूजे, कैसे होती है पोषण से लेकर ऑक्सीजन तक की सप्लाई?
जनरल नॉलेज
8 Photos
रॉल्स रॉयस कारों का क्यों नहीं होता क्रैश टेस्ट, दुनिया की सबसे महंगी कारों को इससे क्यों रखा जाता है दूर?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'जब मंदिरों पर हमले होते हैं तब...', ममदानी ने उमर खालिद को लिखा पत्र तो भड़का VHP, देश को लेकर क्या कहा?
मध्य प्रदेश
इंदौर मामले में 15 मौत का दावा, उमा भारती ने सरकार को घेरा, कहा- 'घोर प्रायश्चित करना होगा'
विश्व
कौन से हैं वो 10 देश... जो सबसे ज्यादा खरीदते हैं हथियार, क्या लिस्ट में भारत भी शामिल?
क्रिकेट
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion