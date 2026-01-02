हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजPower Bank Blast: पावर बैंक जल्दी फट जाते हैं, लेकिन मोबाइल बैटरी नहीं, क्यों होता है ऐसा?

Power Bank Blast: फोन के मुकाबले पावर बैंक फटने की खबरें ज्यादा आती हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 02 Jan 2026 01:23 PM (IST)
Power Bank Blast: पावर बैंक और स्मार्टफोन दोनों में ही लिथियम आयन या लिथियम पॉलीमर बैटरी होती है. लेकिन इसके बावजूद भी जेब में फोन फटने की खबरों के मुकाबले पावर बैंक फटने की खबरें ज्यादा आती हैं. इसकी वजह केमिस्ट्री नहीं है बल्कि यह है कि यह बैटरी कैसे बनाई जाती है, कैसे सुरक्षित रखी जाती हैं और कैसे इस्तेमाल की जाती हैं. आइए जानते हैं कि आखिर फोन के मुकाबले पावर बैंक ज्यादा क्यों फट जाते हैं.

मोबाइल फोन की बैटरी काफी ज्यादा सख्त क्वालिटी चेक के तहत बनाई जाती है. ब्रांड ओवरहीटिंग, शॉर्ट सर्किट और लंबे समय तक चलने की क्षमता के लिए सेल की टेस्टिंग में काफी ज्यादा निवेश करते हैं. वहीं पावर बैंक, खास कर सस्ते या नकली वाले अक्सर इन सख्त स्टैंडर्ड को नजरअंदाज कर देते हैं. खराब बैटरी सेल, रीसायकल किए गए कंपोनेंट और पुराने डिजाइन अंदरूनी खराबी का खतरा काफी बढ़ा देते हैं. इस वजह से फटने की संभावना ज्यादा हो जाती है.
स्माटफोन काफी एडवांस्ड बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करता है. जो लगातार वोल्टेज, तापमान, चार्जिंग स्पीड और पावर फ्लो पर नजर रखता है. अगर कुछ भी गलत होता है तो सिस्टम तुरंत पावर को काट देता है. लेकिन कई सस्ते पावर बैंक बेसिक या खराब डिजाइन वाले प्रोटक्शन सर्किट का इस्तेमाल करते हैं.
Published at : 02 Jan 2026 01:23 PM (IST)
Power Bank Battery Blast Lithium Battery

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

