By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 28 Feb 2026 05:06 PM (IST)
Preferred Sources

ईरान और अमेरिका के बीच जबसे तनाव शुरू हुआ है, तबसे ही ऐसी चर्चा है कि सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई अंडरग्राउंड हो गए हैं. ऐसा इसलिए माना जा रहा था क्योंकि बीते करीब छह महीने में वह सिर्फ एक या दो बार ही दिखाई दिए थे. इस बीच इजरायल की ओर से किए गए हमले के बीच ईरान ने नेशनल सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल की एक तस्वीर जारी की है, जिसमें अयातुल्ला अली खामेनेई खामेनेई बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं. 

इजराइल ने शनिवार (28 फरवरी 2026) सुबह ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर हमला किया. इसके जवाब में ईरान ने इजराइल के अलावा कुवैत, कतर, बहरीन और सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी बेस पर भी हमला किया है. कतर में अल उदेइद एयर बेस, कुवैत में अल सालेम बेस, यूएई में अल धाफरा एयर बेस, बहरीन में यूएस 5वीं फ्लीट बेस, सऊदी अरब की राजधानी रियाद, इजरायल के हाइफा और गैली शहरों में ईरान ने मिसाइल दागे.

इजरायल के हमलों की जवाबी कार्रवाई के बीच ईरान ने संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाया है. ईरान ने यूएन से इस युद्ध में दखल देने की मांग की है. बेंजामिन नेतन्याहू ने नागरिकों को संबोधित करते हुए एक वीडियो संदेश में कहा कि इजरायल और अमेरिका ने ईरान में आतंकवादी शासन को खत्म करने के लिए एक अभियान शुरू किया है.

उन्होंने कहा, 'मैं अपने मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके ऐतिहासिक नेतृत्व के लिए धन्यवाद देता हूं. 47 सालों से अयातुल्ला शासन इजरायल मुर्दाबाद और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाता रहा है. इसने हमारा खून बहाया है, कई अमेरिकियों की हत्या की है और अपने ही लोगों का नरसंहार किया है. इस हत्यारे आतंकवादी शासन को परमाणु हथियार जमा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह इसे पूरी मानवता के लिए खतरा बनने में सक्षम बना देगा.'

(ये स्टोरी अपडेट की जा रही है...)

Published at : 28 Feb 2026 04:48 PM (IST)
