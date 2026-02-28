हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगअधेड़ आदमी का एक घूंसा और पुलिस वाला ढेर, बीच सड़क शराबी बनाम पुलिस का हुआ 1vs3, वीडियो वायरल

अधेड़ आदमी का एक घूंसा और पुलिस वाला ढेर, बीच सड़क शराबी बनाम पुलिस का हुआ 1vs3, वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शहर की एक व्यस्त सड़क पर कुछ पुलिसकर्मी एक आदमी को रोकते हैं. शुरुआत में बहस होती दिखाई देती है. फिर देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच जाता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 28 Feb 2026 09:27 PM (IST)
Preferred Sources

सड़क पर ट्रैफिक, हॉर्न, धूप और बीच चौराहे पर अचानक शुरू हो जाए एक्शन सीन, तो समझ लीजिए कि किसी फिल्म की शूटिंग नहीं बल्कि सोशल मीडिया का नया वायरल वीडियो बन रहा है. इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा ही क्लिप तहलका मचा रहा है, जिसमें तीन से चार पुलिसकर्मी एक अधेड़ उम्र के शख्स से बीच सड़क पर उलझते नजर आ रहे हैं. लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब यह शख्स अचानक ऐसी ताकत दिखाता है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं. लोग इस वीडियो को देखकर कह रहे हैं कि अंकल में तो गजब की पावर है.

अधेड़ शख्स और पुलिसकर्मी के बीच हुई हाथापाई

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शहर की एक व्यस्त सड़क पर कुछ पुलिसकर्मी एक आदमी को रोकते हैं. शुरुआत में बहस होती दिखाई देती है. फिर देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच जाता है. वीडियो में साफ नजर आता है कि एक पुलिसकर्मी उस शख्स को पकड़ने की कोशिश करता है. इसी दौरान शख्स अचानक पलटकर एक पुलिस वाले को जोरदार थप्पड़ जड़ देता है. आसपास खड़े लोग हक्के बक्के रह जाते हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anurag Verma (@casanova_anurag)

शख्स ने मारा मुक्का और पुलिस वाला जमीन पर हुआ ढेर

इसके बाद माहौल और गरमा जाता है. पुलिसकर्मी उसे काबू में करने की कोशिश करते हैं और कथित तौर पर लात घूंसे चलने लगते हैं. लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती. वीडियो में दिखता है कि अधेड़ उम्र का यह शख्स अचानक गुस्से में और भी ज्यादा आक्रामक हो जाता है. वह एक पुलिसकर्मी को जोर मुक्का मारता है और पुलिस वाला सड़क पर गिर जाता है. यह दृश्य देखकर मौके पर मौजूद लोग भी चौंक जाते हैं.

यूजर्स ने लिए मजे

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कुछ यूजर्स इसे एक्शन फिल्म का लाइव सीन बता रहे हैं तो कुछ मजाक में लिख रहे हैं कि अंकल ने जिम छोड़कर सीधे सड़क पर फिटनेस टेस्ट दे दिया. कई लोग यह भी कह रहे हैं कि मामला क्या था, यह जाने बिना कुछ कहना मुश्किल है. तो वहीं कुछ यूजर्स पुलिस वालों पर ही शख्स को परेशान करने का आरोप लगा रहे हैं. वीडियो को casanova_anurag नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.

Published at : 28 Feb 2026 09:27 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
अधेड़ आदमी का एक घूंसा और पुलिस वाला ढेर, बीच सड़क शराबी बनाम पुलिस का हुआ 1vs3, वीडियो वायरल
अधेड़ आदमी का एक घूंसा और पुलिस वाला ढेर, बीच सड़क शराबी बनाम पुलिस का हुआ 1vs3, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Video:
"अब किसी के लिए फीलिंग नहीं आती" 7 साल पहले अपने प्रेमी से जुदा हुई लड़की की कहानी सुन रो पड़ेंगे आप
ट्रेंडिंग
Video: शादी में लगा फव्वारा देख पगला गए चाचा, कर डाली ऐसी हरकत कि निकल गई यूजर्स की हंसी, वीडियो वायरल
शादी में लगा फव्वारा देख पगला गए चाचा, कर डाली ऐसी हरकत कि निकल गई यूजर्स की हंसी
ट्रेंडिंग
दुल्हन को गोद में उठा कूल बन रहा था दूल्हा, अचानक फिसला पैर और हो गया पोपट, मुंह के बल गिरी दुल्हन, वीडियो वायरल
दुल्हन को गोद में उठा कूल बन रहा था दूल्हा, अचानक फिसला पैर और हो गया पोपट, मुंह के बल गिरी दुल्हन
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons: रज्जी की गलतफहमी, धीरज ने बचाई जान! पर महादेव के डर से मचा बवाल
PAKISTAN VS AFGHANISTAN: अचानक आर्मी हेडक्वार्टर क्यों पहुंचे शहबाज शरीफ? | ABPLIVE
PAKISTAN VS AFGHANISTAN: पाकिस्तान-अफगानिस्तान कीलड़ाई में ट्रंप की एंट्री, ये क्या बोल गए? ABPLIVE
Prof Harsh V Pant Interview: 'पाक मच्छर है और चीन बाघ'। Ideas Of India Summit
क्या नई GDP Middle class को देगी राहत? | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में SIR के बाद जारी की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख से ज्यादा वोट कटे
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में SIR के बाद जारी की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख से ज्यादा वोट कटे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
होली से पहले UP के 1.86 करोड़ परिवार को सरकार का बड़ा तोहफा, CM योगी ने कर दिया यह बड़ा ऐलान 
होली से पहले UP के 1.86 करोड़ परिवार को सरकार का बड़ा तोहफा, CM योगी ने कर दिया यह बड़ा ऐलान 
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी साझेदारी, साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड
टी20 वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी साझेदारी, साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड
बॉलीवुड
यश की 'टॉक्सिक' के ट्रेलर की रिलीज डेट हुई तय, ग्रैंड लॉन्चिंग की तैयारी में मेकर्स, जानें तारीख
यश की 'टॉक्सिक' के ट्रेलर की रिलीज डेट हुई तय, ग्रैंड लॉन्चिंग की तैयारी में मेकर्स, जानें तारीख
इंडिया
'अमेरिका संग ट्रेड डील पर BJP की B टीम चुप', AAP पर मल्लिकार्जुन खरगे का तंज, अरविंद केजरीवाल को बताया ढोंगी
'अमेरिका संग ट्रेड डील पर BJP की B टीम चुप', AAP पर खरगे का तंज, अरविंद केजरीवाल को बताया ढोंगी
शिक्षा
क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाना हुआ आसान, आईआईसीटी में 18 कोर्स और ग्लोबल इंटर्नशिप
क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाना हुआ आसान, आईआईसीटी में 18 कोर्स और ग्लोबल इंटर्नशिप
विश्व
आर-पार के मूड़ में ईरान, US के 7 एयरबेसों पर दागीं मिसाइलें, जारी की खामेनेई की सांकेतिक फोटो
आर-पार के मूड़ में ईरान, US के 7 एयरबेसों पर दागीं मिसाइलें, जारी की खामेनेई की सांकेतिक फोटो
ट्रेंडिंग
Video: शादी में लगा फव्वारा देख पगला गए चाचा, कर डाली ऐसी हरकत कि निकल गई यूजर्स की हंसी, वीडियो वायरल
शादी में लगा फव्वारा देख पगला गए चाचा, कर डाली ऐसी हरकत कि निकल गई यूजर्स की हंसी
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget