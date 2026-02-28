Pakistan Flour Price: पाकिस्तान में कितने का मिल रहा 1 किलो आटा, अफगानिस्तान से कम या ज्यादा है महंगाई?
Pakistan Flour Price: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग छिड़ चुकी है. इसी बीच आइए जानते हैं कि दोनों देशों में से किस देश में ज्यादा है आटे की कीमत.
Pakistan Flour Price: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ चुकी है. इस्लामाबाद और एबटाबाद समेत कई पाकिस्तानी शहरों पर बड़े हमले की खबरें हैं. इस तनावपूर्ण हालात के बीच बढ़ती महंगाई और खाने-पीने की चीजों की कीमतें भी एक बड़ी चिंता बन चुकी हैं. आटे की कीमतें आर्थिक तनाव का एक बड़ा संकेत हैं. दरअसल अफगानिस्तान की तुलना में पाकिस्तान में आटे की कीमतों में ज्यादा उतार-चढ़ाव और महंगाई है.
पाकिस्तान में 1 किलो आटे की कीमत कितनी?
पाकिस्तान में एक स्टैंडर्ड 10 किलो आटे के बैग की कीमत 890 पाकिस्तानी रुपये से 1500 पाकिस्तानी रुपये तक है. इसका मतलब है कि 1 किलो आटे की औसत कीमत लगभग 89 पाकिस्तानी रुपये से 150 पाकिस्तानी रुपये तक है. यह कीमतें सप्लाई की स्थिति, जगह और ब्रांड की क्वालिटी के आधार पर बदलती हैं.
अगर प्रीमियम आटे की बात करें तो कुछ इलाकों में इसकी कीमत 160 पाकिस्तानी रुपये से 200 पाकिस्तानी रुपये प्रति किलो तक है. प्रीमियम आटा आमतौर पर शहरी इलाकों में इस्तेमाल होता है और इस पर सप्लाई की कमी और मार्केट की डिमांड का ज्यादा असर पड़ता है.
शहरों में आटे की कीमत अलग-अलग
पाकिस्तानी शहरों में आटे की कीमतें काफी अलग-अलग हैं. इस्लामाबाद में 10 किलो का बैग लगभग 890 पाकिस्तानी रुपये से 900 पाकिस्तानी रुपये के बीच मिलता है. कराची और लाहौर में कीमत थोड़ी ज्यादा है. यहां 10 किलो के बैग की कीमत लगभग 905 पाकिस्तानी रुपये है. हालांकि खुजदार जैसे इलाकों में कमी की वजह से 20 किलो के बैग के लिए 2800 पाकिस्तानी रुपये का दाम पहुंच गया है.
अफगानिस्तान में आटे की कीमत कितनी?
अफगानिस्तान में आटे की होलसेल कीमत लगभग 0.46 USD से 0.50 USD प्रति किलो दर्ज की गई है. यह लगभग 130 पाकिस्तानी रुपये से 140 पाकिस्तानी रुपये के बराबर है. पाकिस्तान के उतार-चढ़ाव वाले बाजार की तुलना में अफगानिस्तान में आटे की कीमतें ज्यादा स्थिर रही हैं.
पाकिस्तान में महंगाई दर ज्यादा
जनवरी 2026 में पाकिस्तान की महंगाई दर लगभग 5.8% दर्ज की गई थी. इसी के साथ 2025 के मध्य तक अफगानिस्तान की महंगाई दर लगभग 2.2% पर काफी कम रही. पाकिस्तान में ज्यादा महंगाई ने खाने की चीजों की कीमतें बढ़ा दी हैं.
इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में अभी लगभग 2.2 मिलियन टन गेहूं की कमी का अनुमान है. सुखा, सप्लाई चेन में रुकावट और बॉर्डर पर तनाव की वजह से स्थिति और भी खराब हो चुकी है. इन्हीं चुनौतियों की वजह से पूरे देश में आटे की कीमतें बढ़ी है.
