अफगानिस्तान में कितनी हो जाती है पाकिस्तान की करेंसी, भारत के रुपये से कितनी कम?

Pakistani Rupee Value: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है. इस तनाव का असर दोनों देशों की आर्थिक मजबूती पर भी पड़ रहा है. करेंसी की वैल्यू किसी देश की आर्थिक स्थिरता और खरीदने की ताकत को दर्शाती है. अगर अफगानिस्तान में पाकिस्तानी रुपये और भारतीय रुपये की तुलना करें तो अंतर काफी बड़ा नजर आता है. अफगानिस्तान की ऑफिशियल करेंसी अफगान अफगानी के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया भारतीय रुपये से काफी कमजोर है.

अफगानिस्तान में पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू

मौजूदा रेट के हिसाब से 1 पाकिस्तानी रुपये की कीमत लगभग 0.22 अफगान अफगानी के बराबर है. इसका मतलब है कि अगर 100 पाकिस्तानी रुपये एक्सचेंज करते हैं तो सिर्फ लगभग 22.37 अफगानी मिलेंगे. यह कम कन्वर्जन वैल्यू अफगानिस्तान के मार्केट में पाकिस्तानी करेंसी की कमजोर खरीदने की ताकत को दिखाती है.

भारतीय रुपया कितना मजबूत?

1 भारतीय रुपया लगभग 0.69 अफगानी के बराबर है. इसका मतलब है कि 100 भारतीय रुपये बदलने पर लगभग 68.64 अफगानी मिलते हैं. इससे पता चलता है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी रुपये की तुलना में भारतीय रुपये की वैल्यू और खरीदने की ताकत ज्यादा मजबूत है.

भारतीय रुपये की तुलना में कितना कमजोर है पाकिस्तानी रुपया

दोनों करेंसी की अगर तुलना करें तो अफगानिस्तान में पाकिस्तानी रुपया भारतीय रुपये से लगभग 68% कमजोर है. जहां एक भारतीय रुपये से 0.69 अफगानी खरीदा जा सकता है, वहीं एक पाकिस्तानी रुपये से सिर्फ 0.22 अफगानी खरीदा जा सकता है. अफगानिस्तान में वही सामान खरीदने के लिए जो 100 भारतीय रुपये से खरीदा जा सकता है एक व्यक्ति को लगभग 307 पाकिस्तानी रुपये की जरूरत होगी. भारतीय रुपये की वैल्यू को बराबर करने के लिए काफी ज्यादा पाकिस्तानी करेंसी की जरूरत होती है.

इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का बड़ा रोल

करेंसी की मजबूती काफी हद तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, महंगाई दर और इन्वेस्टर के भरोसे पर निर्भर करती है. भारत की मजबूत इकोनॉमी, स्थिर महंगाई और दुनिया भर में ज्यादा ट्रेड मौजूदगी भारतीय रुपये की मजबूती बनाए रखने में मदद करती है.

एक बड़ा इकोनॉमिक अंतर

पाकिस्तानी रुपया और भारतीय रुपये के बीच बड़ा अंतर दोनों देशों के बीच बड़े इकोनामिक अंतर को दिखाता है. एक मजबूत करेंसी आमतौर पर बेहतर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इन्वेस्टर के भरोसे और मजबूत इंटरनेशनल ट्रेड परफॉर्मेंस को दिखाती है. अफगानिस्तान में भारतीय रुपये की वैल्यू और खरीदने की ताकत पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले साफ तौर पर काफी ज्यादा है.

