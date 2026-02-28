हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमले से भड़का रूस, पुतिन ने ट्रंप-नेतन्याहू को दिया सख्त संदेश!

ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमले से भड़का रूस, पुतिन ने ट्रंप-नेतन्याहू को दिया सख्त संदेश!

अमेरिका और इजरायल ने संयुक्त रूप से ईरान पर किए हमले को लेकर रूस ने चेतावनी जारी की है. रूस ने इन हमलों को मिडिल ईस्ट में अस्थिरता फैलाने वाला माना है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 28 Feb 2026 09:45 PM (IST)
Preferred Sources

ईरान पर इजरायल और अमेरिका के संयुक्त हमले के बाद दुनिया मान रही है कि यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई है. ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए 7 मुल्कों पर एक साथ हमला करने और अमेरिका के सैन्य बेस तबाह करने का दावा किया है. मिडिल ईस्ट में बने इस तरह के हालात पर रूस ने भी सख्त प्रतिक्रिया दी है.

रूस ने कहा- खतरनाक रास्ते पर चल पड़े हैं अमेरिका और इजरायल

रूस के विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा है कि वॉशिंगटन और तेल अवीव एक बार फिर खतरनाक रास्ते पर चल पड़े हैं, जो इस इलाके को तेजी से मानवीय, आर्थिक और शायद रेडियोलॉजिकल तबाही की ओर धकेल रहा है. हमलावरों के इरादे साफ हैं और खुले तौर पर बताए गए हैं. संवैधानिक व्यवस्था को खत्म करना और एक ऐसे देश की लीडरशिप को हटाना जिसे वे गलत मानते हैं क्योंकि उसने ताकत और दबदबे वाले दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया है.

रूस ने अपने बयान में क्या कहा है?

  • रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि 28 फरवरी की सुबह अमेरिका और इजरायल की सेना ने ईरान के इलाके में हवाई हमले किए. इस लापरवाही भरे कदम से पहले की गई सैन्य, राजनीतिक और प्रोपेगैंडा की तैयारियों का दायरा और तरीका जिसमें इलाके में बड़ी संख्या में अमेरिका की सेना की तैनाती भी शामिल है. इसमें कोई शक नहीं है कि यह एक आजाद और आजाद UN सदस्य देश के खिलाफ जानबूझकर पहले से सोचा-समझी और बिना उकसावे के हथियारबंद हमला है. यह इंटरनेशनल कानून के बुनियादी सिद्धांतों और नियमों का सीधा उल्लंघन है.
  • रूस ने कहा कि यह खास तौर पर यह इसलिए निंदनीय है कि हमले एक बार फिर नए सिरे से बातचीत की प्रक्रिया की आड़ में किए जा रहे हैं. इसका मकसद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के आसपास लंबे समय तक हालात को सामान्य बनाना है. यह रूस को दिए गए भरोसे के बावजूद हो रहा है. इस दिए गए भरोसे में कहा गया था कि  इजरायल को ईरान के साथ सैन्य टकराव में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं है.
  • मॉस्को ने कहा कि यूएन और IAEA के नेतृत्व समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इन गैर जिम्मेदाराना कार्यों को तुरंत एक ऑब्जेक्टिव और बिना किसी भेदभाव के सोच विचार करना चाहिए. इनका मकसद मिडिल ईस्ट में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को कमजोर करना है. 
  • पुतिन की ओर से कहा गया है कि अमेरिकी प्रशासन की तरफ से लगातार इंटरनेशनल कानून को अनदेखा कर किए सिस्टमैटिक हमलों ने चिंता पैदा की है. हम तनावग्रस्त देशों से राजनीतिक और कूटनीतिक रास्ते पर लौटने की मांग करते हैं. रूस हमेश की तरह इंटरनेशनल कानून, आपसी सम्मान और हितों पर संतुलित विचार के आधार पर शांतिपूर्ण सामाधान की तरफ आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए तैयार है. 
  • रूस ने कहा कि ग्लोबल नॉन-प्रोलिफरेशन सिस्टम के लिए इन गलत सोचे गए कामों के गंभीर नतीजों को खुले तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है. US-इजरायल की जोड़ी ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकने की तथाकथित चिंता के साथ अपने कामों को छिपाने की कोशिश कर रही है.
  • रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि IAEA सेफगार्ड के तहत चल रही न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बमबारी मंजूर नहीं है. हाल के महीनों में US एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इंटरनेशनल कानूनी व्यवस्था के बुनियादी उसूलों के खिलाफ किए गए लगातार और सिस्टमैटिक हमलों ने खास चिंता पैदा की है. जिन उसूलों का उल्लंघन किया गया है, उनमें अंदरूनी मामलों में दखल न देना,  ताकत के इस्तेमाल या इस्तेमाल की धमकी को छोड़ना, और इंटरनेशनल झगड़ों का शांति से निपटारा करना शामिल है.
Published at : 28 Feb 2026 09:45 PM (IST)
Tags :
America RUSSIA War News WORLD NEWS #iran
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमले से भड़का रूस, पुतिन ने ट्रंप-नेतन्याहू को दिया सख्त संदेश!
ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमले से भड़का रूस, पुतिन ने ट्रंप-नेतन्याहू को दिया सख्त संदेश!
इंडिया
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में SIR के बाद जारी की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख से ज्यादा वोट कटे
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में SIR के बाद जारी की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख से ज्यादा वोट कटे
इंडिया
'PM मोदी ने ट्रंप के दबाव में की अमेरिका से ट्रेड डील', पंजाब के बरनाला में राहुल गांधी ने भरी हुंकार
'PM मोदी ने ट्रंप के दबाव में की अमेरिका से ट्रेड डील', पंजाब के बरनाला में राहुल गांधी ने भरी हुंकार
इंडिया
कोयंबटूर गैंग रेप केस: 78 गवाह और वैज्ञानिक सबूत, 7 मार्च को गुनाहों का हिसाब करेगी अदालत
कोयंबटूर गैंग रेप केस: 78 गवाह और वैज्ञानिक सबूत, 7 मार्च को गुनाहों का हिसाब करेगी अदालत
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons: रज्जी की गलतफहमी, धीरज ने बचाई जान! पर महादेव के डर से मचा बवाल
PAKISTAN VS AFGHANISTAN: अचानक आर्मी हेडक्वार्टर क्यों पहुंचे शहबाज शरीफ? | ABPLIVE
PAKISTAN VS AFGHANISTAN: पाकिस्तान-अफगानिस्तान कीलड़ाई में ट्रंप की एंट्री, ये क्या बोल गए? ABPLIVE
Prof Harsh V Pant Interview: 'पाक मच्छर है और चीन बाघ'। Ideas Of India Summit
क्या नई GDP Middle class को देगी राहत? | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में SIR के बाद जारी की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख से ज्यादा वोट कटे
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में SIR के बाद जारी की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख से ज्यादा वोट कटे
दिल्ली NCR
AAP की रैली को दिल्ली पुलिस ने नहीं दी अनुमति, नाराज अरविंद केजरीवाल बोले- 'तानाशाही सही नहीं'
AAP की रैली को दिल्ली पुलिस ने नहीं दी अनुमति, नाराज अरविंद केजरीवाल बोले- 'तानाशाही सही नहीं'
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी साझेदारी, साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड
टी20 वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी साझेदारी, साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड
बॉलीवुड
यश की 'टॉक्सिक' के ट्रेलर की रिलीज डेट हुई तय, ग्रैंड लॉन्चिंग की तैयारी में मेकर्स, जानें तारीख
यश की 'टॉक्सिक' के ट्रेलर की रिलीज डेट हुई तय, ग्रैंड लॉन्चिंग की तैयारी में मेकर्स, जानें तारीख
इंडिया
'अमेरिका संग ट्रेड डील पर BJP की B टीम चुप', AAP पर मल्लिकार्जुन खरगे का तंज, अरविंद केजरीवाल को बताया ढोंगी
'अमेरिका संग ट्रेड डील पर BJP की B टीम चुप', AAP पर खरगे का तंज, अरविंद केजरीवाल को बताया ढोंगी
शिक्षा
क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाना हुआ आसान, आईआईसीटी में 18 कोर्स और ग्लोबल इंटर्नशिप
क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाना हुआ आसान, आईआईसीटी में 18 कोर्स और ग्लोबल इंटर्नशिप
विश्व
आर-पार के मूड़ में ईरान, US के 7 एयरबेसों पर दागीं मिसाइलें, जारी की खामेनेई की सांकेतिक फोटो
आर-पार के मूड़ में ईरान, US के 7 एयरबेसों पर दागीं मिसाइलें, जारी की खामेनेई की सांकेतिक फोटो
ट्रेंडिंग
अधेड़ आदमी का एक घूंसा और पुलिस वाला ढेर, बीच सड़क शराबी बनाम पुलिस का हुआ 1vs3, वीडियो वायरल
अधेड़ आदमी का एक घूंसा और पुलिस वाला ढेर, बीच सड़क शराबी बनाम पुलिस का हुआ 1vs3, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget