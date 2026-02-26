एक्सप्लोरर
शराब पीने के बाद क्यों होता है हैंगओवर, जानिए क्या कहता है साइंस?
हैंगओवर शराब के बाद शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया है. यह शराब पीने के बाद अगली सुबह अक्सर देखने को मिलती है. आइए जानें कि ऐसा कब और क्यों होता है.
शराब पीने के बाद अगली सुबह सिरदर्द, मितली, उलझन, थकान और चिड़चिड़ापन जैसी दिक्कतें होना आम बात है. इसे हैंगओवर कहा जाता है. यह शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया है, जब वह शराब को तोड़कर बाहर निकालने की प्रक्रिया में लगा रहता है. आइए जानें कि ऐसा कब और क्यों होता है.
1/7
2/7
Published at : 26 Feb 2026 10:05 AM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
पंजाब की शादियों में दुल्हन को क्यों पहनाया जाता था चूड़ा, जानें क्या है इसका इतिहास?
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या अफगानिस्तान में होली खेल सकते हैं यहां रहने वाले हिंदू, ऐसा करने पर क्या कानून?
जनरल नॉलेज
6 Photos
10 × 12 का बेडरूम बनवाने में कितना आएगा खर्चा, इसमें कितना लगेगा सरिया और सीमेंट?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
क्या है AI Exoskeletons, पहाड़ पर रहने वाले आम लोगों के लिए यह कितना होगा मददगार?
जनरल नॉलेज
कैसी होती है किसी राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया, इसमें लगते हैं कितने दिन?
जनरल नॉलेज
भारतीयों की तुलना में कितने अमीर होते हैं इजरायल के लोग, एक दिन में वहां कितनी होती है कमाई?
जनरल नॉलेज
हर साल 54000 करोड़ रुपये दान कर रहे भारतीय, जानें धर्म के खाते में कितना जाता है पैसा?
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion