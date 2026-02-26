हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शराब पीने के बाद क्यों होता है हैंगओवर, जानिए क्या कहता है साइंस?

शराब पीने के बाद क्यों होता है हैंगओवर, जानिए क्या कहता है साइंस?

हैंगओवर शराब के बाद शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया है. यह शराब पीने के बाद अगली सुबह अक्सर देखने को मिलती है. आइए जानें कि ऐसा कब और क्यों होता है.

By : निधि पाल  | Updated at : 26 Feb 2026 10:05 AM (IST)
हैंगओवर शराब के बाद शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया है. यह शराब पीने के बाद अगली सुबह अक्सर देखने को मिलती है. आइए जानें कि ऐसा कब और क्यों होता है.

शराब पीने के बाद अगली सुबह सिरदर्द, मितली, उलझन, थकान और चिड़चिड़ापन जैसी दिक्कतें होना आम बात है. इसे हैंगओवर कहा जाता है. यह शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया है, जब वह शराब को तोड़कर बाहर निकालने की प्रक्रिया में लगा रहता है. आइए जानें कि ऐसा कब और क्यों होता है.

1/7
शराब शरीर में जाकर पहले एथेनॉल के रूप में रहती है. लीवर इसे तोड़कर एसीटैल्डिहाइड नाम के जहरीले केमिकल में बदलता है. यही केमिकल सिरदर्द, कमजोरी और भारीपन बढ़ाता है. बाद में यह और टूटकर कम हानिकारक तत्वों में बदलता है, लेकिन तब तक शरीर पर असर दिखने लगता है.
शराब शरीर में जाकर पहले एथेनॉल के रूप में रहती है. लीवर इसे तोड़कर एसीटैल्डिहाइड नाम के जहरीले केमिकल में बदलता है. यही केमिकल सिरदर्द, कमजोरी और भारीपन बढ़ाता है. बाद में यह और टूटकर कम हानिकारक तत्वों में बदलता है, लेकिन तब तक शरीर पर असर दिखने लगता है.
2/7
शराब बार-बार पेशाब लगने की वजह बनती है. इससे शरीर में पानी और जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है. इसे डिहाइड्रेशन कहा जाता है. शरीर में पानी कम होने से सिरदर्द, मुंह सूखना, चक्कर और थकान बढ़ जाती है.
शराब बार-बार पेशाब लगने की वजह बनती है. इससे शरीर में पानी और जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है. इसे डिहाइड्रेशन कहा जाता है. शरीर में पानी कम होने से सिरदर्द, मुंह सूखना, चक्कर और थकान बढ़ जाती है.
Published at : 26 Feb 2026 10:05 AM (IST)
Alcohol Side Effects Hangover Causes Hangover Symptoms

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

