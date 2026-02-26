शराब पीने के बाद क्यों होता है हैंगओवर, जानिए क्या कहता है साइंस?

शराब शरीर में जाकर पहले एथेनॉल के रूप में रहती है. लीवर इसे तोड़कर एसीटैल्डिहाइड नाम के जहरीले केमिकल में बदलता है. यही केमिकल सिरदर्द, कमजोरी और भारीपन बढ़ाता है. बाद में यह और टूटकर कम हानिकारक तत्वों में बदलता है, लेकिन तब तक शरीर पर असर दिखने लगता है.