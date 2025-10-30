एक्सप्लोरर
Tipping Culture Japan: जापान में वेटर्स को टिप क्यों नहीं देते लोग? कारण जानकर हैरान हो जाएंगे आप
Tipping Culture Japan: जापान में अगर आप किसी वेटर को टिप देने जाएं तो वह टिप लेने से मना कर देगा. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह और जापान की संस्कृति.
Tipping Culture Japan: कैसा हो कि आप एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हों और जब आप वेटर को टिप देने जाएं तो वह टिप लेने से मना कर दे. यह कल्चर आपको जापान में देखने को मिलेगा. बाकी देशों के विपरीत यहां पर टिप देना अपमानजनक माना जाता है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 30 Oct 2025 05:15 PM (IST)
Tags :Japan Waiters Tipping Culture
जनरल नॉलेज
7 Photos
दाल तड़का ही क्यों होती है, सब्जी तड़का क्यों नहीं? 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते वजह
जनरल नॉलेज
10 Photos
22 कैरेट सोने से बनी दुनिया की सबसे महंगी सवारी, टिकट के दाम और इसकी खासियत सुन उड़ जाएंगे होश
जनरल नॉलेज
7 Photos
यूपी की लड़कियां तंबाकू और सिगरेट के छल्ले उड़ाने में आगे, जानें कितनी उम्र से ही करने लगती हैं नशा?
जनरल नॉलेज
6 Photos
प्रॉपर्टी के मामले में क्यों है म्यूटेशन जरूरी, जानें रजिस्ट्री से यह कैसे है अलग
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में था', इंदिरा गांधी का जिक्र कर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना
बिहार
मोकामा में जन सुराज के समर्थक की गोली मारकर हत्या, अनंत सिंह पर हमले का आरोप
क्रिकेट
बारिश की वजह से नहीं हो पाया भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? जानें नियम
इंडिया
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
Advertisement
जनरल नॉलेज
7 Photos
दाल तड़का ही क्यों होती है, सब्जी तड़का क्यों नहीं? 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते वजह
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion