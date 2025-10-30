जापान में हर काम को गर्व का प्रतीक माना जाता है. चाहे वह काम कितना भी बड़ा या फिर छोटा क्यों ना हो. चाहे शेफ हो, सफाई कर्मी हो या फिर सर्वर हर व्यक्ति अपने काम को लगन के साथ करता है. टिप लेना ऐसा माना जा सकता है कि उनके वेतन या प्रयासों को एक अतिरिक्त इनाम की जरूरत है. यह प्रोत्साहन की बजाय अपमानजनक लग सकता है.